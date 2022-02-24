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Місія ОБСЄ тимчасово евакуює всіх співробітників з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Місія ОБСЄ тимчасово евакуює всіх співробітників з України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вирішила тимчасово евакуювати з України всіх своїх співробітників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОБСЄ.

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Генеральний секретар ОБСЄ із узгодженням з діючим головою організації прийняли рішення тимчасово евакуювати всіх членів міжнародної місії з України через погіршення безпекової ситуації.

 "Це рішення було прийнято нелегко, і переїзд має бути тимчасовим. Безпека відданих справі жінок і чоловіків, які служать неупередженими очима та вухами міжнародного співтовариства по всій країні, є надзвичайно важливою", - сказано в повідомленні.

В організації зазначили, що виїзд співробітників має відбутися якомога швидше.

Також там нагадали, що місія працює в Україні з 2014 року.

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Топ коментарі
+13
Сліпі пацюки,валіть у свої дирки
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24.02.2022 23:51
+13
Най їдуть, вони і раніше не дуже допомагали.
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24.02.2022 23:52
+12
щури!
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24.02.2022 23:49
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щури!
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24.02.2022 23:49 Відповісти
КрІси.
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24.02.2022 23:49 Відповісти
Щури ! Їм собачок провідників треба
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24.02.2022 23:50 Відповісти
Ми дууууууже цим занепокоїні
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24.02.2022 23:50 Відповісти
серьёзно? а шо такое?
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24.02.2022 23:51 Відповісти
Сліпі пацюки,валіть у свої дирки
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24.02.2022 23:51 Відповісти
Най їдуть, вони і раніше не дуже допомагали.
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24.02.2022 23:52 Відповісти
ОБСЄкались... Ця організація взагалі хоч щось корисне для України зробила?
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Вона робила корисне кацам. Наприклад, сьогодні очолювала колону техніки з орками.
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25.02.2022 00:02 Відповісти
міссія з безпеки евакуюється тому, що виросла небезпека... вам максимум по курортах моніторити безпеку потрібно...
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24.02.2022 23:55 Відповісти
Контора, що існує на бабки підорашки - нах... з України.
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Нехай шастать, хмиздуйте з України, сліпі та глухі інваліди.
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25.02.2022 00:00 Відповісти
Заберуться. Котрісь - своїм ходом, котрісь - у поліетиленовому мішку, котрісь - одним шматком, інші - у вигляді паззлу...
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25.02.2022 00:07 Відповісти
Тю, а чё...
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25.02.2022 00:01 Відповісти
з 2014 нічого не зробили, лише тинялись туди-сюди. тепер тікають. пацюки
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25.02.2022 00:07 Відповісти
Давно пора былог выгнать кремлевских соглядатаев, Купленые они там все, профурсетки.
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25.02.2022 00:09 Відповісти
*********... сцыкуны.....
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25.02.2022 00:29 Відповісти
То вони вже встановили, чиї війська напали на Україну, чи ще ні?
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25.02.2022 00:59 Відповісти
Мавр зробив свою справу-мавр може піти...
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25.02.2022 04:26 Відповісти
 
 