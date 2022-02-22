ОБСЄ закликала Росію негайно скасувати рішення про визнання "Л/ДНР"

Чинний голова ОБСЄ глава МЗС Польщі Збіґнев Рау, генсек ОБСЄ Гельґа Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт та генсек ПА ОБСЄ Роберто Монтелла засудили рішення Росії щодо визнання "незалежності" самопроголошених утворень в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), закликавши до його скасування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", відповідна спільна заява керівництва ОБСЄ опублікована на сайті Організації.

"Цей крок є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення", - йдеться у спільній заяві.

У ній також вказується на те, що це рішення РФ "лише посилить подальшу напруженість і відокремить населення, яке проживає в цих регіонах, від іншої частини їх країни, України".

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.