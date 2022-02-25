Ми захищаємо нашу державу наодинці. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку, - Зеленський

Санкції, запроваджені Заходом, наразі не зупиняють ворога.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми захищаємо нашу державу наодинці, як сьогодні, так і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території. Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу. Армія, прикордонники, Нацгвардія, поліція, розвідка, тероборона, всі виконують свої завдання по максимуму", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдають ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах України. На більшості напрямків ворога зупинили. Йдуть бої, - Зеленський