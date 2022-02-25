Захоплення автомобілів ЗСУ: Російських окупантів вже знешкодили

Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, однак їх вже знешкодили.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Раніше повідомлялось, що війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.

Маляр заявила, що військових РФ знешкодили.

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