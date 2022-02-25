Захоплення автомобілів ЗСУ: Російських окупантів вже знешкодили
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Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, однак їх вже знешкодили.
Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Раніше повідомлялось, що війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.
Маляр заявила, що військових РФ знешкодили.
Топ коментарі
+77 Андрей Саган
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+52 Глеб123
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На екскурсію..приїхали
Пс...мовити сук
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Снимал мой родственник, факт поражения уродов подтвердить пока не могу.
Мокшани орки розгортають мобільні крематорії, бо 46 тисяч пластикових пакетів які їм недостатньо.
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
ПарижКиев... и умереть
З за кордону усі допомогають, фінанси теж важливі у війні.
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ И ВЯЛИКОРУССИИ... трусливость и западло.. ихняя сущность.. накинуться на старушку или на 13 погранцов крейсером...
дєрмака давай на передову.
Проспект Правди тільки но проїхала військова вантажівка ьез опознавальних знаків в бік Оболоні