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Захоплення автомобілів ЗСУ: Російських окупантів вже знешкодили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захоплення автомобілів ЗСУ: Російських окупантів вже знешкодили

Війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, однак їх вже знешкодили.

Про це у Facebook повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Раніше повідомлялось, що війська РФ захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні.

Маляр заявила, що військових РФ знешкодили.

Читайте: "Росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах. 33 цивільних об'єкти було обстріляно за цю добу", - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
ну вот,а вы тут уже панику развели,кацапы просто решили самоликвидироваться
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25.02.2022 09:39
+52
Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются, что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ НАКУЙ!
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25.02.2022 09:41
+44
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 09:39
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ну вот,а вы тут уже панику развели,кацапы просто решили самоликвидироваться
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25.02.2022 09:39 Відповісти
Тактак
На екскурсію..приїхали
Пс...мовити сук
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25.02.2022 09:50 Відповісти
Мочити
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25.02.2022 09:50 Відповісти
хєрої, *****, мєдалєк хотіли, золотих зірочок, а натомість отримали свинцю
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25.02.2022 10:00 Відповісти
вы их не правильно поняли, они ехали на концерт к кобздону !
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25.02.2022 10:01 Відповісти
Росийский БМП раздавил машину с людьми на Оболони

https://www.youtube.com/watch?v=***********
Снимал мой родственник, факт поражения уродов подтвердить пока не могу.
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25.02.2022 10:44 Відповісти
Нєдолго музика іграла...
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25.02.2022 09:39 Відповісти
Министр обороны Великобритании Уоллес заявил (https://t.me/uniannet/31779), что по его оценке Россия не выполнила ни одну из своих главных задач по Украине. По его оценкам, войска РФ потеряли уже более 400 человек. https://t.me/charter97_org/63229
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25.02.2022 09:39 Відповісти
По нашим даним тільки вчора більше 800
Мокшани орки розгортають мобільні крематорії, бо 46 тисяч пластикових пакетів які їм недостатньо.
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25.02.2022 09:42 Відповісти
якщо пакети з неекологічного пластику, то я повідомлю Греті!
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25.02.2022 09:59 Відповісти
Ябеда
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25.02.2022 10:07 Відповісти
Слава Богу! І нашим захисникам!
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25.02.2022 09:39 Відповісти
НАСТАВ ЧАС - ВСЯ УКРАЇНА - ЦЕ ЗСУ!💪💪💪
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
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25.02.2022 09:39 Відповісти
Молодці!
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25.02.2022 09:40 Відповісти
прогулялись в последний раз
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25.02.2022 09:40 Відповісти
Поїхали на концерт до Кобзона.
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25.02.2022 09:53 Відповісти
зато по Киеву прокатились.
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25.02.2022 09:40 Відповісти
Хтось мріяв згоріти в центрі Киева в танкі. Чиясь мрія здійснилася
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25.02.2022 09:47 Відповісти
Ммрії збуваються!
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25.02.2022 10:00 Відповісти
Увидеть Париж Киев... и умереть
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25.02.2022 09:49 Відповісти
Какой русский не любит быстрой езды? Накатались.
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25.02.2022 10:01 Відповісти
с огоньком
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25.02.2022 11:37 Відповісти
То і добренько. Ніяких полонів, тільки знищення свинособак, щоб їх не поміняли на "заробітчан", які знаходяться на расєє. Обмінювати їх можемо тільки на трупи цих свинособак.
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25.02.2022 09:41 Відповісти
Як що сам прийшов в полон, кірку, заступ, тачку і нехай живе на роботах по відновленню України!!!
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25.02.2022 10:36 Відповісти
Слава богу! Как же я переживаю за Украину!
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25.02.2022 09:41 Відповісти
За Україну переживають всі, за виключенням тих, хто має паспорти інших держав, будинки і квартири інших держав, а тут колотить понти. Бо якщо щось не так, то він сопудово звалить туди.
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25.02.2022 09:43 Відповісти
Анатолій ти неправий.
З за кордону усі допомогають, фінанси теж важливі у війні.
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25.02.2022 10:34 Відповісти
И Я тоже!!!
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Тоже свалишь???)))
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25.02.2022 10:02 Відповісти
Украина это огромный остров Змеиный. Орки этого не поняли ещё и они не догадываются, что крейсеров не хватит. Русский военный корабль, ИДИ НАКУЙ!
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25.02.2022 09:41 Відповісти
Так себе аналогия.
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25.02.2022 09:52 Відповісти
кстати про Змеиный 13 ТРИНАДЦАТЬ ПОГРАНИЧНИКОВ КОНТРАКТНИКОВ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ ДЕРЖАЛИ ОБОРОНУ СО СТРЕЛКОВЫМ ОРУЖИЕМ 1-2 ПОПЫТКИ ДЕСАНТА С МОРЯ ОТБИЛИ И ПРОВАЛИЛАСЬ 2 РАЗА УТЮЖИЛА АВИАЦИЯ НЕ ПОМОГЛО ГЛАВНЫЙ КАЛЛИБР КРЕЙСЕРА МОСКВА ГАСИЛ ПО ОСТРВОУ 10 -12 ЧАСОВ ОТЛИЗАВ ОСТРОВ ДО БЛЕСКА.. сколько было солдат ПВО на радиолокационной станции думаю не больше -чем пограничников и вот Россия имеющая 4500 ядерных головок 6 тысяч танков 4000 самолетов и вертушек 12 часов!!!! утюжила островок в море ибо боялась высадиться и получить пулю в голову или живот...
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ И ВЯЛИКОРУССИИ... трусливость и западло.. ихняя сущность.. накинуться на старушку или на 13 погранцов крейсером...
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25.02.2022 10:04 Відповісти
там вроде по записи и девушка была. и эти твари хотят поставить Украинцев на колени?
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25.02.2022 11:46 Відповісти
Я так розумію це по них кілька хвилин тому стріляли на оболоні
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25.02.2022 09:41 Відповісти
вот и хорошо
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25.02.2022 09:41 Відповісти
Так знешкодили чи знищили? Згідно військового часу перевдягнених в чужу форму мають саме знищувати!
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25.02.2022 09:42 Відповісти
Прошу уточнений, 3нешкодили или уничтожили? Две большие ра3ницы
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25.02.2022 09:42 Відповісти
А зеля все хоче переговори з фашистом.
дєрмака давай на передову.
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25.02.2022 09:42 Відповісти
Падла зі збитої зараз в Києві сушки катапультувалась. Кияни, рідненькі, маєте шанс!
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25.02.2022 09:43 Відповісти
Де впала падла?
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25.02.2022 09:44 Відповісти
Стрелять на месте. Не дать 3еле его отпустить мра3оту
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25.02.2022 09:44 Відповісти
щас его на бутылку посадят,с зажигательной смесью )
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25.02.2022 09:44 Відповісти
Вже дві падли,
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Брать живцем? Они с***ки бомбят мирные города а их брать живцем?
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25.02.2022 09:47 Відповісти
брати живцем, а потоім "працювати", як вони з нашими у підвалах лугандону...
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25.02.2022 10:03 Відповісти
А информацию откуда брать?? Поэтому и живьём
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25.02.2022 10:05 Відповісти
так уже давно сообщали что враг может зайти в Ворзель,думаю там люди готовы встречать окупанта
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Не нам тут розмірковувати. У генштаба є повна інфа і вони знають що роблять. Принаймі вже добу бачимо, що знають!
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25.02.2022 09:47 Відповісти
Фронты и "линии Мажино"остались в прошлом веке. Особенно при такой протяженности границы с набутыльниками и таком количестве мест прорыва. Сейчас мобильные группы врага пытаются обходить очаги сопротивления с флангов. Ну и оборона тоже в основном мобильная. Так что это как большая игра в казаков-разбойников, все друг за другом бегают. Кто кому в тыл зашел, тот и молодец.
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25.02.2022 09:52 Відповісти
русскій...хочєш на машинє пакатацца? - хаачюу!...піф-паф-ойойой - уміраєт русскій мой!
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25.02.2022 09:44 Відповісти
КОЖНА КАЦАПСЬКА СВИНЯ БУДЕ ЗНИЩЕНА НА УКРАЇНСЬКіЙ ЗЕМЛІ.
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Свинособаки решили нанести ущерб нашему сельскому хозяйству и вместо чтобы закапывать орков в чернозем привезли мобильные крематории. Теперь и атмосферу загрязняют и удобрений не дают. Вот такие твари оказались, а мы их просили фруктовые косточки в карманы брать.
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Тероборона ВСУ: известны номерные знаки автомобилей Нацгвардии, которые захватили оккупанты под Киевом. Если вы увидите эти машины: Козак 6163 и Козак 6164, КрАЗ АИ5976, АИ 5966 и автомобиль ГАЗ66 АИ 5866 - немедленно звоните в полицию
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Ви новину дочитали?
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Нашо йому то, то провокатор
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25.02.2022 09:50 Відповісти
))), и ты это пишешь в теме, где сообщается об их уничтожении....
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25.02.2022 10:00 Відповісти
Треба ліхтарі по трасах ними прикрашати щоб "боевые товарищи" бачили що їх очікує
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25.02.2022 09:45 Відповісти
Дві гусеничні військові машини (не знаю як звуться) щойно проїхали на пл. Шевченка, на одному зкомкана ганчірка трьох кольорова.

Проспект Правди тільки но проїхала військова вантажівка ьез опознавальних знаків в бік Оболоні
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25.02.2022 09:46 Відповісти
Хтось може підтвердити чи спростувати???
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25.02.2022 10:11 Відповісти
!!! Тероборона ВСУ: известны номерные знаки автомобилей Нацгвардии, которые захватили оккупанты под Киевом. Если вы увидите эти машины: Козак 6163 и Козак 6164, КрАЗ АИ5976, АИ 5966 и автомобиль ГАЗ66 АИ 5866 - немедленно звоните в полицию (102). !!!
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25.02.2022 09:46 Відповісти
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25.02.2022 09:47 Відповісти
Зливаймо унітаз частіше!! Їх все більше пре на Київ грунтовими водами...
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25.02.2022 09:54 Відповісти
Только, что по 24 сообщили, что это были наши - разобрались. Противоречивая инфа.
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25.02.2022 09:55 Відповісти
Хватит миндальничать ,пора казнить оккупантов и выкладывать в сеть ,они должны знать что их ждёт на земле Украины ,не просто СМЕРТЬ а ЛЮТАЯ ,ПОЗОРНАЯ СМЕРТЬ !!!
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25.02.2022 09:58 Відповісти
ВСУ респект!
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25.02.2022 09:59 Відповісти
Я вот не понимаю, на что они надеялись когда это всё затевали? Любому разумному человеку понятно, что это дорога в один конец, при чём недолгая дорога. Реально ипанутые создания.
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25.02.2022 09:59 Відповісти
кацапы люди подневольные, бабы еще нарожают, да и кредит можно закрыть за убитого сына или мужа. А если что то ее будет чпокать дагестанец. так что там все пучком
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25.02.2022 10:04 Відповісти
за мураевым и шухричем приезжали ... кацапский Uber
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25.02.2022 10:05 Відповісти
Розтрілять ***** тоді будуть обезврежены
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25.02.2022 09:59 Відповісти
***** писать такі новини? Знаєте, що робити, робіть
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25.02.2022 10:02 Відповісти
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25.02.2022 10:07 Відповісти
Мы по кацапскому аэродрому таки долбанули)
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25.02.2022 10:08 Відповісти
В смысле, где ?
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25.02.2022 10:24 Відповісти
В Ростовской обл,миллирово кажетс
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25.02.2022 10:26 Відповісти
Технику Не должны оставлять противнику. Граната всегда найдётся.
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25.02.2022 10:23 Відповісти
спасибо родные наши военные, вы Герои! берегите себя!
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25.02.2022 10:24 Відповісти
Що,виродки,наїлися українського хліба і сала?!
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25.02.2022 10:26 Відповісти
 
 