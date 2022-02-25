Захват автомобилей ВСУ: Российских оккупантов уже обезвредили

Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, однако их уже обезвредили.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони.

Маляр заявила, что военные РФ были обезврежены.

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