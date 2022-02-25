Захват автомобилей ВСУ: Российских оккупантов уже обезвредили
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, однако их уже обезвредили.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ранее сообщалось, что войска РФ захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и двигаются в центр Киева со стороны Оболони.
Маляр заявила, что военные РФ были обезврежены.
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На екскурсію..приїхали
Пс...мовити сук
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Снимал мой родственник, факт поражения уродов подтвердить пока не могу.
Мокшани орки розгортають мобільні крематорії, бо 46 тисяч пластикових пакетів які їм недостатньо.
СЛАВА УКРАЇНІ СМЕРТЬ ВОРОГАМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🔱🔱🔱
ПарижКиев... и умереть
З за кордону усі допомогають, фінанси теж важливі у війні.
ВОТ ЧТО НАДО ЗНАТЬ И ВЯЛИКОРУССИИ... трусливость и западло.. ихняя сущность.. накинуться на старушку или на 13 погранцов крейсером...
дєрмака давай на передову.
Проспект Правди тільки но проїхала військова вантажівка ьез опознавальних знаків в бік Оболоні