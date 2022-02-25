Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести перемовини.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна, по всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин", - зазначив він.

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