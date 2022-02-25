УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11642 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
76 913 345
армія РФ (13470) війна (56389) Зеленський (17431) Путін (21440) Росія (47203)

Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести перемовини.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна, по всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин", - зазначив він. 

Читайте також: Зеленський - військовослужбовцям ЗСУ: "Стійте міцно. Ви все, що в нас є"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+123
Дядя Вова,ты дурак?
показати весь коментар
25.02.2022 13:48
+89
Шкода, що в такі критичні для країни дні у нас такий недолугий верховнокомандуючий.
ху№ло не для того нападало на Україну, щоб сідати за стіл переговорів.
показати весь коментар
25.02.2022 13:48
+82
Ні Зеленський, це так не спрацює. Пуйло не стане розмовлять поки не втомиться.
показати весь коментар
25.02.2022 13:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Наша пропозиція: ПТН-ПНХ
показати весь коментар
25.02.2022 17:09 Відповісти
Володя це війна за незалежність. Ми отримали шанс якого більше може не бути після твоїх переговорів. Не спіши, ще рано....
Слава Україні!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 17:09 Відповісти
Он время тянет. Надо понимать... Никаких переговоров не будет естественно. Скоро народ подтянется со всего мира и закопаете "нашу" конченую армию. А потом и бункерного.
показати весь коментар
25.02.2022 21:34 Відповісти
Який настирливий, так і хоче в очко Путлеру заглянути. А може то фобія, тобто патологія, в такому разі марш на комісі. до мозкоклювів і - добро пожаловать на пенсию по инвалидности. А нефиг было лезть куда не надо, а то позор на весь мир- Клоун-президент или президент-клоун, последняя гастроль в Киеве, собачьи парикмахеры и свадебные фотографы по контрамаркам...
показати весь коментар
25.02.2022 17:17 Відповісти
Я специально нашел то выступление, откуда выдернута это фраза. В контексте всей речи это вообще не имеет такого смысла, как кажется. Там пять минут он говорит то, что должен сейчас говорить, и эта единственная строчка, вытянутая из всего контекста там в обращении вообще погоду не делает. Ее можно интерпретировать и так: мы всегда готовы к переговорам о мире.
Как всегда, видишь заголовок, выдранный из контекста и делаешь не правильные выводы...
показати весь коментар
25.02.2022 17:18 Відповісти
Тут вci дуже розумнi, та знають краще.
показати весь коментар
25.02.2022 18:41 Відповісти
Міноборони про втрати окупантів від початку вторгнення: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів.
показати весь коментар
25.02.2022 17:18 Відповісти
Народ, кто знает почему по тв транслируют только 1+1 и канал 24 по всем тв каналам по Украине?
показати весь коментар
25.02.2022 17:20 Відповісти
та ще рано! які переговори? Україна може легко утилізувати в родючий чорнозем ще сотні і сотні тисяч москальського м'яса, то чому зупинятись? і виглядає, що поки що співвідношення їх трупів до наших сильно на нашу користь. так, це може тривати місяці, так і наших можуть багато спочити, але за підтримки адекватних країн - це цілком можливо і реально. капітулювати завжди встигнемо, а шанс знищити недоімперію випадає не так часто!
показати весь коментар
25.02.2022 17:24 Відповісти
Что непонятного? ВВХ сказал, что признает Зе в качестве президента.
Ессно, что зеленое чмо быстро решило за переговоры сесть, чтобы сохранить кресло и дальше х.ем на рояле играть.
показати весь коментар
25.02.2022 17:28 Відповісти
Росія вже не має оперативного резерву.
показати весь коментар
25.02.2022 17:31 Відповісти
путин , путин должен предлагать переговоры ! а предложение Зеленского выглядит как намек на капитуляцию !
показати весь коментар
25.02.2022 17:31 Відповісти
Что-то пошло не так.. Путин и его окружение рассчитывали на блицкриг и добровольную сдачу украинской армии, но ЗСУ бьются как львы, и сама пуйловская армия несет огромные потери! Что же делать, что же делать??? Надо срочно подключать агента Ермака, чтобы он втюхал сцикливому Вове, что пора капитулировать, а то его может в Киеве поймают и убьют вражеские наемники!! И Вова повелся!! И даже успел рассказать на утреннем брифинге, что партнеры видят его возможно в последний раз - вот такая слезливая игра на публику вечного актеришки. Чтоб все прониклись и поняли, чего он Пуйлу переговоры собрался подсовывать!
показати весь коментар
25.02.2022 17:37 Відповісти
о середине, бл* ?
показати весь коментар
25.02.2022 17:50 Відповісти
Долбо#б какие переговоры. Отдай в армию все вооружение что прислали. Сейчас нужно драться до полной победы
показати весь коментар
25.02.2022 17:58 Відповісти
Сядеш Вова , тільки в іншому місці , якщо пообіцяєш фашисту путлєру
нейтральний статус з гарантіями безпеки 😡
Для цього гинуть наші люди і тримають оборону ?
показати весь коментар
25.02.2022 18:04 Відповісти
он сдаёт УКРАИНУ *****?!
показати весь коментар
25.02.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 18:08 Відповісти
Короче, народ. Это выглядит так: Вова с Вовой решают "за мир" (конечно же нам наврут), украинцы соответственно скидывают *******, начинается хаос и безвластие. Россия вводит свои элитные войска, а не мясо-срочников, и начинает быстро "освобождать". Руками нашими будут жар загребать.
показати весь коментар
25.02.2022 18:26 Відповісти
Лавров уже сказал что переговоры только после сдачи ВСКУ в плен. Четыреждыуклонист не знает что переговоры ведут только победитель с побежденным
показати весь коментар
25.02.2022 18:33 Відповісти
Треба вистояти, бо наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
показати весь коментар
25.02.2022 18:36 Відповісти
бульбаланд надо не забыть почистить.
показати весь коментар
25.02.2022 18:52 Відповісти
я НЕ живу в Украине много лет,но в 2019 спецом поехал за 250 км на избирательный участок проголосовать...за Порошенко , но "мудрый" украинский нарид выбрал другого кандидата-что же,*****,ждите ещё 20-30 лет пока у вас появится возможность самим решать судьбу своей страны,если вообще уже когда-нибудь появится.
показати весь коментар
25.02.2022 19:04 Відповісти
Тримаемося, ми вистоемо, наступна зупинка ЧЕРВОНА ПЛОЩА.
показати весь коментар
25.02.2022 19:17 Відповісти
раша проиграла войну. Последнее усилие, за для войти в Киев... И всё....
Начинать переговоры сейчас - самоубийственно. Вот послезавтра... Подумать и на следующей неделе... Когда ресурсы наступления истощаться полностью... Дальше мир - на НАШИХ УСЛОВИЯХ!
показати весь коментар
25.02.2022 19:24 Відповісти
Какие там на хрен переговоры? В тексте говорится, что Украина будет сражаться за свою свободу до последнего вздоха.
показати весь коментар
25.02.2022 21:47 Відповісти
Теперь только на условиях возврата Донбасса и Крыма. Нам это дорого стоило - мы заслужили. ВСУ, Тероборона, герои , народ заслужил этого. Если Зе договор будет как мы уже ранее слышали - где то посередине, президенту этого не простят.
показати весь коментар
25.02.2022 19:27 Відповісти
Сегодня в Николаеве была попытка высадки фашистов на вертолётах. Цель - захват мостов. По словам главы Николаевской ОДА Кима - всё хорошо зачистили - сейчас выстрелов не слышно. Вопрос - как и с какой стороны могли долететь три вертолёта фашистов в центр Николаева - где ПВО?
показати весь коментар
25.02.2022 19:29 Відповісти
З Придністров"я літають мабуть, на Вінничині теж гвинтокрил збили.

Коли знайдеться час (бракуватиме роботи) для Байрактарів чи мобільної арти, може варто було б якось делікатно, але переконливо (все ж Молдова, та й українців там живе багато) нагадати придністровцям, що в даних умовах їх безпека напряму залежить від ставлення України?
показати весь коментар
26.02.2022 00:43 Відповісти
Меняет цель номер один на мир, а его гнилую сепарку на пленных, солдаты сдайте в меншке этого ценного гавнокомадующего пукины за мир
показати весь коментар
25.02.2022 19:58 Відповісти
Терпіла проситься на аудієнцію.

Щоб був предмет розмови (капітуляція РФ) ****** потрібно пару тисяч москалів перемолоти на фарш, тоді ***** саме попроситься.
показати весь коментар
25.02.2022 20:30 Відповісти
Та там и пара миллионов его не впечатлит.Бабы ещё нарожают
показати весь коментар
25.02.2022 21:45 Відповісти
Чмошник уже сдался
показати весь коментар
25.02.2022 21:24 Відповісти
Так вот чем занимался Сралин первые 2 недели, его никто не видел,Гитлеру названивал круглосуточно.
Предлогал фюреру сдаться
показати весь коментар
25.02.2022 21:44 Відповісти
Сейчас идёт ракетная атака на Николаевский военный аэродром.
показати весь коментар
25.02.2022 22:01 Відповісти
Зеленський мусить, як президент, робити такі реверанси. Хоча б тому, що це любо бачити нашій гнилій Європі (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Мадьярщина, на жаль, і Словаччина...). Якщо такими заходами можна врятувати життя хоч одного нашого бійця, то це вже вартісна справа. На ділі ж Путлер і на це не піде... Все людство, що не втратило ще здорового глузду, має спрямовувати зусилля на доправлення цього Кремлівського Карлика до Нюрнберга-2. Інакше ріки крові по всьому світові не припиняться ніколи !!!
показати весь коментар
25.02.2022 22:27 Відповісти
Капітуляцією ( чи навіть обмеженими поступками) в ситуації потенційно переможній ми врятуємо трохи життів зараз... але в кредит! Платитимемо життями потім, як платили останні 8 років!

Це згубна логіка чи взагалі якась ворожа демагогія.
показати весь коментар
26.02.2022 00:47 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 