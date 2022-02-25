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СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників артилерії

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників артилерії

Служба безпеки затримала російського агента, який представився іноземним журналістом. Крім того, затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на прес-службу СБУ.

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Зазначається, що шпигун Кремля був затриманий у Києві. Він представився іноземним журналістом, проте не зміг це підтвердити. У його телефоні виявили фото українських позицій.

У Харківській області було затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.

"Триває подальше виявлення ворожих агентів, що ставлять люмінесцентні відмітини в різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+51
⚡️Киев - на Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить!
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25.02.2022 17:39
+28
Наш источник в разведке сообщает, что российское командование шокировано ущербом, который ВСУ наносят им Байрактарами, Джавелинами и Стингерами. Они теряют колонны по 20-35 единиц бронетехники за одно столкновение, вертолёты.
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25.02.2022 17:44
+18
За законами воєнного стану цих покидьків треба розстріляти.
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25.02.2022 17:44
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⚡️Киев - на Виноградаре сотрудники пивного магазина прямо во дворе выливают пиво и отдают бутылки пацанам из терробороны для коктейлей Молотова. Наш народ не победить!
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25.02.2022 17:39 Відповісти
Важливо:

"Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise".

Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах.

Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3319189
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25.02.2022 17:40 Відповісти
Приложения в Google Play - Premise
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25.02.2022 17:53 Відповісти
Мне снился нынче страшный сон,
И в нём я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вон с автоматами бегут,
Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нём медведева сынок,
И дочь отважного шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, зюганов сын,
Наследник матвиенко вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб «братья в НАТО не вступали».
Бегут в строю ковальчуки,
И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
В.Дорошенко
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25.02.2022 17:41 Відповісти
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25.02.2022 17:51 Відповісти
⚡️Рига. Горожане несут цветы и лампадки, чтобы почтить память погибших в результате российской агрессии украинских солдат и мирных жителей.
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25.02.2022 17:43 Відповісти
Подивіться на придурка Ківу, який в прямому ефірі закликає до атаки на Київ
https://youtu.be/nUKqGOfMYZA

Сподіваюсь, що колись його тіло звільнитьсявій його дурної голови
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25.02.2022 17:44 Відповісти
Ківа без голови - то не критично (він і зараз за її допомогою тільки їсть та якусь херню меле і взагалі може ще декілька років пробігати), а от без яєць - біда!!!
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25.02.2022 17:58 Відповісти
і в жомову яму.
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25.02.2022 18:00 Відповісти
Наш источник в разведке сообщает, что российское командование шокировано ущербом, который ВСУ наносят им Байрактарами, Джавелинами и Стингерами. Они теряют колонны по 20-35 единиц бронетехники за одно столкновение, вертолёты.
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25.02.2022 17:44 Відповісти
И это хорошо...
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25.02.2022 20:07 Відповісти
че то сдувается поход телевизионная мощь суперлаптестана. уже товарищ Си дал туранчоксу команду к ноге.
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25.02.2022 17:44 Відповісти
И сказал товарищ Си: "Єй, окурок, пососи".

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25.02.2022 17:46 Відповісти
За законами воєнного стану цих покидьків треба розстріляти.
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25.02.2022 17:44 Відповісти
Харьков на станции метро Марсельского военная техника на росии
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25.02.2022 17:45 Відповісти
Мacльского,,*
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25.02.2022 17:47 Відповісти
Шкуру живцем зняти, а щоб зразу падло не здохло - зробити ін'єкцію адреналіну!
Це не люди а лайно.
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25.02.2022 17:46 Відповісти
Кордиамин 2 мл, Гидрокортизон 4 мл, Викасол 6-8 мл....
можно ещё и Дофамин, но его капельно, короче много чести долго играться...
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25.02.2022 19:25 Відповісти
в полон підарів не брати!
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25.02.2022 17:47 Відповісти
Попадеться такий корегувальник - нікуди не здаватиму, а прост прикончу і крапка.
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25.02.2022 17:50 Відповісти
Самый лучший ка цап - дохлый!
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25.02.2022 17:54 Відповісти
В изысканном черном целлофановом прикиде.
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25.02.2022 20:57 Відповісти
Наводчиков и диверсантов нужно расстреливать на месте
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25.02.2022 17:52 Відповісти
Нет, паяльник в жопу, пусть сдадут всю сеть. Потом выдать ломы/топоры родителям убитых детей и сдать им это говно.
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25.02.2022 17:58 Відповісти
Ребята, ищу контакты проверенных фондов помощи нашей армии и/или семьям погибших бойцов, которые могут принимать средства из-за рубежа в USD.
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25.02.2022 17:56 Відповісти
шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників ----->>>> той самий хєр тільки вид з боку
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25.02.2022 18:01 Відповісти
Прекрасно возмущение наших граждан по поводу диверсантов и наводчиков.
А вы, дорогие, попробуйте-ка задаться вопросом а откуда эти диверсанты взялись в городах Украины? С неба упали?
Понятно, что они были заранее отправлены в Украину, а вылавливать потенциальных диверсантов вообще-то дело СБУ,
Ну если этой службой руководит подельник по офшорам величайшего лидера всей вселенной, который не то что не имеет и зелёного понятия о том, что такое спецслужба и как она функционирует, но даже вообще никогда и в обыкновенной армии не служил, то становится понятно, что этот вид подготовки к вторжению прошляпили полностью, а теперь простые граждане случайно их вылавливают.
Ну а власть, которую украинцы с энтузиазмом баранов привели в разгар войны вместо подготовки к войне в силу своей некомпетентности призывала граждан радоваться новым дорогам, по которым теперь так удобно будет передвигаться россиянам и готовиться к майским шашлыкам.
Вообще-то за всё в жизни приходится платить, за ошибки в своём выборе тоже, жаль только, что большой кровью.
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25.02.2022 18:09 Відповісти
Нешановна Людмило.
Ви поруч із кацапськими окупантами нападаєте на Україну та її владу (якою б вона не була).
Тобто, ви кацапська колаборантка. По факту.
З чим вас і вітаю...
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25.02.2022 21:16 Відповісти
Что Ві тут свою тягомотину развели. Придет время - спросим. А сейчас речь о том, чтобі вілавливать єтих уродов и затримувати.
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25.02.2022 22:13 Відповісти
наводчиков нужно казнить на месте чтоб ссались этим заниматься
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25.02.2022 18:17 Відповісти
СБУ ! Обратите внимание на Мураева. Он на своих страницах распространяет требования )(уйла и призывает к капитуляции.
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25.02.2022 18:42 Відповісти
Самое время подсуетиться, на счёт бесплатной путёвки для него в "Могилевскую губернию"...
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25.02.2022 19:31 Відповісти
Доказать что Путин получил премию о том что 2*2=5
И отпустить преподавать в школы обратно.
Пусть изобретают Эльбрусы дальше.
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25.02.2022 23:48 Відповісти
 
 