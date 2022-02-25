СБУ затримала російського шпигуна і чотирьох ворожих коригувальників артилерії
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Служба безпеки затримала російського агента, який представився іноземним журналістом. Крім того, затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що шпигун Кремля був затриманий у Києві. Він представився іноземним журналістом, проте не зміг це підтвердити. У його телефоні виявили фото українських позицій.
У Харківській області було затримано чотирьох коригувальників вогню ворожої артилерії.
"Триває подальше виявлення ворожих агентів, що ставлять люмінесцентні відмітини в різних регіонах країни. Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise". Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах. Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні.
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"Встановлено, що агентура Кремля користується програмою в смартфонах "Premise".
Такі факти підтверджені у Стрию та інших містах.
Тому в разі громадського затримання таких осіб прохання перевіряти їх мобільні телефони і повідомляти про це силовим структурам", - йдеться в повідомленні."
Джерело: https://censor.net/ua/n3319189
И в нём я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вон с автоматами бегут,
Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: "ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нём медведева сынок,
И дочь отважного шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, зюганов сын,
Наследник матвиенко вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб «братья в НАТО не вступали».
Бегут в строю ковальчуки,
И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
В.Дорошенко
https://youtu.be/nUKqGOfMYZA
Сподіваюсь, що колись його тіло звільнитьсявій його дурної голови
Це не люди а лайно.
можно ещё и Дофамин, но его капельно, короче много чести долго играться...
А вы, дорогие, попробуйте-ка задаться вопросом а откуда эти диверсанты взялись в городах Украины? С неба упали?
Понятно, что они были заранее отправлены в Украину, а вылавливать потенциальных диверсантов вообще-то дело СБУ,
Ну если этой службой руководит подельник по офшорам величайшего лидера всей вселенной, который не то что не имеет и зелёного понятия о том, что такое спецслужба и как она функционирует, но даже вообще никогда и в обыкновенной армии не служил, то становится понятно, что этот вид подготовки к вторжению прошляпили полностью, а теперь простые граждане случайно их вылавливают.
Ну а власть, которую украинцы с энтузиазмом баранов привели в разгар войны вместо подготовки к войне в силу своей некомпетентности призывала граждан радоваться новым дорогам, по которым теперь так удобно будет передвигаться россиянам и готовиться к майским шашлыкам.
Вообще-то за всё в жизни приходится платить, за ошибки в своём выборе тоже, жаль только, что большой кровью.
Ви поруч із кацапськими окупантами нападаєте на Україну та її владу (якою б вона не була).
Тобто, ви кацапська колаборантка. По факту.
З чим вас і вітаю...
И отпустить преподавать в школы обратно.
Пусть изобретают Эльбрусы дальше.