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Бербок пояснила небажання Німеччина відключати Росію від SWIFT гуманітарними інтересами "бабусь"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Бербок пояснила небажання Німеччина відключати Росію від SWIFT гуманітарними інтересами

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила, чому на цей момент ФРН не готова відключити Росію від системи SWIFT.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"У ці хвилини, у ці години емоції зашкалюють, і слова, такі як відключення від SWIFT, звучать дуже різко. Але в цей момент ми попри все…повинні зберігати голову холодною. Важливо, щоб ми вводили санкції, які цілеспрямовано діятимуть на систему влади, а не тільки гучно звучать", - сказала Бербок.

За її словами, Захід вже мав поганий досвід із відключенням від SWIFT у випадку Ірану. Цей крок, каже Бербок, призвів до неможливості фінансувати гуманітарні проєкти там.

Що стосується Росії, то зі слів Бербок випливає, що вона не хоче, аби відключення від SWIFT вплинуло на звичайних жителів держави-агресора.

"Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції", - сказала Бербок журналістам.

Також читайте: Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок

"Тому на цей момент, я наголошу, на цей момент, ми вносимо у список великі банки", - додала глава МЗС Німеччини. Щодо нових санкцій ЄС, Бербок сказала, що заходи спрямовані на тих, хто особисто несе відповідальність за війну - Владіміра Путіна і міністр закордонних справ Сергєя Лаврова.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+74
то заберіть рузкіх бабусь собі в срану Херманію. Фашисти довбані.
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25.02.2022 18:37
+74
Вот **** , а за украинских бабушек которвх убивает ***** ты млять не переживаешь
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25.02.2022 18:37
+65
Какая тупая хрєнь...
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25.02.2022 18:36
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через год подключите назад, бараны, а щас надо отрубать
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25.02.2022 19:28 Відповісти
НАС ПРОСТО НАГЛО КИНУЛИ! Путин выдохнул, единственной действенной санкции не будет! История, блд, Европу ничему не учит! А повод - вообще издевательство! Желаю немцам полностью раствориться в арабах, турках и быть завоеванными кацапскими бабушками...
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25.02.2022 19:31 Відповісти
Вчорашні санкції від США та Британії сильніші за СВІФТ, але це б добило Парашу і швидко. А так ці німецькі дауни черговий раз довели, що нам до них треба відноситись, як до сміття
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25.02.2022 19:37 Відповісти
Які гниди...
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25.02.2022 19:32 Відповісти
Кацапські пенсіонери найбільше війну і підтримують. Їх треба було "прінуждать до горба" у першу чергу
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25.02.2022 19:33 Відповісти
а я считаю, что наоборот, нужно бить не по властям, а по российским людям.

потому что в россии возможен только голодный бунт.

если россияне обнищают - они скинут этого ху*ла!
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25.02.2022 19:34 Відповісти
Аньікі-Ленкі розказали що рускіє бабкі - то основний виборець скаженого Путлєра,
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25.02.2022 19:34 Відповісти
Им нужно задать такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
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25.02.2022 19:37 Відповісти
У нее есть канал в твиттере, фейсбуке? не могу найти.
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25.02.2022 19:42 Відповісти
https://www.facebook.com/abaerbock
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25.02.2022 19:45 Відповісти
я тоже хотел этой шлюшке насовать благодарностей от украинцев на ее страничке.
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25.02.2022 19:46 Відповісти
Госпожа Бербок обьясняю население которое с упорством лучшего применения тупо голосует за сумасшедшего маньяка должно нести такую же ответственность кстати к слову а как наши бабушки
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25.02.2022 19:43 Відповісти
А что еще ждать от фашистской шлюшки? И заметьте, 3 из 4 этих любителей расеянского баблишка, в свое время воевали против нас и были оккупантами Украины.
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25.02.2022 19:44 Відповісти
Тае в неї є фейсбук, бомбіть її коментами
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25.02.2022 19:45 Відповісти
***** не понимает, что удар по Рейтингу будет
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25.02.2022 19:48 Відповісти
Чмо.
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25.02.2022 19:49 Відповісти
Холодильник должен победить телевизор. Что волнует русских
https://newizv.ru/news/society/24-02-2022/rossiyan-predupredili-o-*******-konfiskatsii-bankovskih-vkladov
Это максимально бы отрезвило все стадо
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25.02.2022 19:50 Відповісти
Статья, если правда - то это бомба. У Путлера все деньги (за маленьким исключением) находятся на ИНОСТРАННЫХ СЧЕТАХ. Поэтому отключение СВИФТА так не хотят в некоторых старанах ЕС. Завтра попробую точнее проанализировать и статью напишу
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26.02.2022 02:11 Відповісти
Фашистська шльондра.
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Хто за пропозицію "Визнати Німеччину, Італію та Угорщину частинами рускава міра"?
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25.02.2022 19:55 Відповісти
Дуже вибачте, але пі...дець пояснення. Розп'яті мальчіки плачуть. Ну чому німці так подібні на московитів своїм лукавством?
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25.02.2022 19:55 Відповісти
Мне так это нравится, когда вот надо или выгнать Россию из ПАСЕ или отключить этот чертов СВИФТ, они так сразу начинают заботится о жителях страны агрессора. Так переживают за "простой народ". И плевать им, "сердобольным", что в других странах в это время реально гибнет тоже обычный, простой народ. Не верила в 2014г., ну а сейчас с горечью констатирую, что была права.
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25.02.2022 19:58 Відповісти
**** ты немецкая....едь к нам на Оболонь.
Твари вы озабоченные!
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25.02.2022 19:58 Відповісти
Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек".

Таки да. И одну из этих "бабушек" все очень хорошо знают. И эта "бабушка" - Меркель.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
шМеркель
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26.02.2022 00:05 Відповісти
Да хоть шМуркель, сути дела это не меняет.
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26.02.2022 00:10 Відповісти
ви там *********? міжнародний террорист бомбить столицю в центрі європи!!!! **** ВИ ІМПОТЕНТИ БЕЗХРЕБЕТНІ!!!
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25.02.2022 20:00 Відповісти
Е...баные во все дырки немецкие б..ля..Ди.
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25.02.2022 20:00 Відповісти
Замість того, щоб кожен мешканець ерефії, на своїй шкурі відчув, чим загрожує підтримка агресивної політики біснуватого недофюрера, цій фрау, начебто, шкода старих, які рвуть дупи за кремлівського ублюдка. Фактично, це маскування німецького гешефту з агресором.
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25.02.2022 20:01 Відповісти
Я-Я. Яволь! Іх бін сукєн *** пістєц!!!
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25.02.2022 21:41 Відповісти
киньте цій суці в фейсбук відео та фото що насправді робиться в Україні, дякую
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25.02.2022 20:02 Відповісти
****! А мою бабушку тебе не жаль? Ей 83 года и она сейчас переживает обстрелы русских фашистов , как в детстве, в 1941 году когда она пережевала обстрелы немецких фашистов. И да, я ей могу перевести деньги. Только вот она их тоже получить не может, так как на улицу не может выйти, в погребе сидит.
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25.02.2022 20:03 Відповісти
Вам пора зрозуміти, що кожна двонога істота в кацапстані, чи то бабуся, чи онука - співучасники злочину проти людства. Скільки в кацапстані бабусь? А тепер розважте скільки життів на кону в Україні? Як вам таке співвідношення? Німеччина сіла дупою на кацапську трубу, продалась. А може вам запропонували після загальносвітового і загальноєвропейського перерозподілу під шумок відновити 4 рейх? До котла з кацапами і бульбашами.
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25.02.2022 20:05 Відповісти
Российские бабушки постоянно и добросовестно выбирающие на выборах Путина -мостра, убийцы детей женщин, стариков, пусть почувствуют то бессилие, что чувствуют наши бабушки под российкими ракетами и бомбами. Лишите Россию SWIFT, заставьте убийц и их поклонников страдать!
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25.02.2022 20:15 Відповісти
Бабусі врятували Московію, як і заповідав *****
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25.02.2022 20:17 Відповісти
Шльендра, а украинских граждан тебе не жалко, ну да, вы же у нас газ не покупаете ясно понятно, очередная подружка хйула
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25.02.2022 20:19 Відповісти
Що за маячня? Онуки пересилають бабусям мільйони? Можна поставити обмеження на суми, якщо вони цього не знають. Світова БРЕХНЯ! Не позортеся!
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25.02.2022 20:29 Відповісти
Живите пока суки,мы до вас еще доберемся.Пока кацапы,потом бульбаши,потом вы.
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25.02.2022 20:40 Відповісти
Немцы всегда были послушными шлюхами путина
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25.02.2022 20:42 Відповісти
Суки конечно продажные. Барыги западные все торгуются
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25.02.2022 20:50 Відповісти
Деградуюча нація, розчинена чужинськими генами.
Гляньте на мордочку цієї Єлени...
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25.02.2022 21:03 Відповісти
КУРВА ! 👿
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25.02.2022 21:04 Відповісти
Вона Ванькіна по батькові, чи по дєду на палкє, який поімєл берлінську бабку
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25.02.2022 21:07 Відповісти
Вже писав, що німці стали гірше французів, як угорці...
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25.02.2022 21:09 Відповісти
Фашисты и рашисты, одного поля ягоды, какая разница Гитлер или Путлер, оба ******** убийцы, так что эту фашистскую суку можна понять почему она сосёт у путлера, и она за путлера, мразь !
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25.02.2022 21:31 Відповісти
Бербок пусть себя в ***** поцелет вместе с нато и с бутусовым *********

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25.02.2022 21:32 Відповісти
Яке тупе самовиправдання!
Гітлерівська *****!
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25.02.2022 21:36 Відповісти
**** ,фашистких бабусь уже Св. Петр заждался.
Почему наш народ должен за них переживать
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25.02.2022 21:59 Відповісти
Ее бабушку е...л бурят
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25.02.2022 22:01 Відповісти
Ах ты сволочь мразота чтоб тебя падлюку разорвало на части. Гадина.
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25.02.2022 22:21 Відповісти
Русская шлюха, отсосав у бюргера, не сможет послать вырученные денежки дорогой бабушке. Какая трогательная забота!!!
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25.02.2022 22:55 Відповісти
Той онука не в Європі живе, а топче українську землю. То може нехай і далі топче, ми ж не будемо засмучувати бабусю???
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26.02.2022 00:14 Відповісти
пошлите этой козе опрос СНН, где 50% обычного населения рашки поддерживает наши бомбежки. И это 50% их бабушек в том числе. Что она на это скажет??
а наших бабушек, сидящих в подвалах сейчас она за людей не считает?? ну и тварь!
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26.02.2022 00:55 Відповісти
""Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції"- если страшно переживаете за бабушек, объявите все внучкам о том, что у них есть два дня на перевод денег бабушкам, и через два дня отключайте. Через пару месяцев, когда весь этот гадюшник развалится, можно будет все опять включить. За два месяца с бабушками ничего не случится. И не забывайте о том, что дети и внуки этих бабушек сейчас в Украине убивают украинцев, с их молчаливого одобрения.
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Нельзя Гитлера отключать от СВИФТ, потому, что охранницы концлагерей не смогут переводы из Швейцарии получать?
БЕРБОК - ЗАСТРЕЛИСБ!
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26.02.2022 08:00 Відповісти
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