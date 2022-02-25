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Германия (6013) санкции (10616) SWIFT (85) Анналена Бербок (228)

Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами

Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила, почему к настоящему моменту ФРГ не готова отключить Россию от системы SWIFT.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В эти минуты, в эти часы эмоции зашкаливают, и слова, такие как отключение от SWIFT, звучат очень резко. Но в этот момент мы вопреки всему... должны сохранять голову холодной. Важно, чтобы мы вводили санкции, которые будут целенаправленно действовать на систему власти, а не только громко звучать", – сказала Бербок.

По ее словам, у Запада уже был плохой опыт с отключением от SWIFT в случае Ирана. Этот шаг, говорит Бербок, привел к невозможности финансировать гуманитарные проекты за рубежом.

Что касается России, то, по словам Бербок, она не хочет, чтобы отключение от SWIFT повлияло на обычных жителей государства-агрессора.

"Если, например, внучка живет в Европе и захочет перевести деньги своей бабушке, даже если это звучит незначительно, она не сможет сделать перевод. А вот те, кто ответственен за пролитие крови, будут иметь пути и средства, несмотря на это, проводить свои финансовые операции", – сказала Бербок журналистам.

Читайте также: Мы согласуем полный пакет самых масштабных санкций в отношении России, - глава МИД ФРГ Бербок

"Поэтому на данный момент, я подчеркну, на данный момент мы вносим в список крупные банки", - добавила глава МИД Германии. Относительно новых санкций ЕС Бербок сказала, что меры направлены на тех, кто лично несет ответственность за войну - Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По данным СМИ, Европейский Союз рассматривает отключение России от SWIFT, но Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступают против.
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Топ комментарии
+74
то заберіть рузкіх бабусь собі в срану Херманію. Фашисти довбані.
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25.02.2022 18:37
+74
Вот **** , а за украинских бабушек которвх убивает ***** ты млять не переживаешь
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25.02.2022 18:37
+65
Какая тупая хрєнь...
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25.02.2022 18:36
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через год подключите назад, бараны, а щас надо отрубать
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25.02.2022 19:28 Ответить
НАС ПРОСТО НАГЛО КИНУЛИ! Путин выдохнул, единственной действенной санкции не будет! История, блд, Европу ничему не учит! А повод - вообще издевательство! Желаю немцам полностью раствориться в арабах, турках и быть завоеванными кацапскими бабушками...
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25.02.2022 19:31 Ответить
Вчорашні санкції від США та Британії сильніші за СВІФТ, але це б добило Парашу і швидко. А так ці німецькі дауни черговий раз довели, що нам до них треба відноситись, як до сміття
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25.02.2022 19:37 Ответить
Які гниди...
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25.02.2022 19:32 Ответить
Кацапські пенсіонери найбільше війну і підтримують. Їх треба було "прінуждать до горба" у першу чергу
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25.02.2022 19:33 Ответить
а я считаю, что наоборот, нужно бить не по властям, а по российским людям.

потому что в россии возможен только голодный бунт.

если россияне обнищают - они скинут этого ху*ла!
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25.02.2022 19:34 Ответить
Аньікі-Ленкі розказали що рускіє бабкі - то основний виборець скаженого Путлєра,
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25.02.2022 19:34 Ответить
Им нужно задать такой вопрос:

"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"

И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
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25.02.2022 19:37 Ответить
У нее есть канал в твиттере, фейсбуке? не могу найти.
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25.02.2022 19:42 Ответить
https://www.facebook.com/abaerbock
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25.02.2022 19:45 Ответить
я тоже хотел этой шлюшке насовать благодарностей от украинцев на ее страничке.
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25.02.2022 19:46 Ответить
Госпожа Бербок обьясняю население которое с упорством лучшего применения тупо голосует за сумасшедшего маньяка должно нести такую же ответственность кстати к слову а как наши бабушки
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25.02.2022 19:43 Ответить
А что еще ждать от фашистской шлюшки? И заметьте, 3 из 4 этих любителей расеянского баблишка, в свое время воевали против нас и были оккупантами Украины.
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25.02.2022 19:44 Ответить
Тае в неї є фейсбук, бомбіть її коментами
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25.02.2022 19:45 Ответить
***** не понимает, что удар по Рейтингу будет
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25.02.2022 19:48 Ответить
Чмо.
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25.02.2022 19:49 Ответить
Холодильник должен победить телевизор. Что волнует русских
https://newizv.ru/news/society/24-02-2022/rossiyan-predupredili-o-*******-konfiskatsii-bankovskih-vkladov
Это максимально бы отрезвило все стадо
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25.02.2022 19:50 Ответить
Статья, если правда - то это бомба. У Путлера все деньги (за маленьким исключением) находятся на ИНОСТРАННЫХ СЧЕТАХ. Поэтому отключение СВИФТА так не хотят в некоторых старанах ЕС. Завтра попробую точнее проанализировать и статью напишу
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26.02.2022 02:11 Ответить
Фашистська шльондра.
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25.02.2022 19:53 Ответить
Хто за пропозицію "Визнати Німеччину, Італію та Угорщину частинами рускава міра"?
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25.02.2022 19:55 Ответить
Дуже вибачте, але пі...дець пояснення. Розп'яті мальчіки плачуть. Ну чому німці так подібні на московитів своїм лукавством?
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25.02.2022 19:55 Ответить
Мне так это нравится, когда вот надо или выгнать Россию из ПАСЕ или отключить этот чертов СВИФТ, они так сразу начинают заботится о жителях страны агрессора. Так переживают за "простой народ". И плевать им, "сердобольным", что в других странах в это время реально гибнет тоже обычный, простой народ. Не верила в 2014г., ну а сейчас с горечью констатирую, что была права.
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25.02.2022 19:58 Ответить
**** ты немецкая....едь к нам на Оболонь.
Твари вы озабоченные!
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25.02.2022 19:58 Ответить
Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек".

Таки да. И одну из этих "бабушек" все очень хорошо знают. И эта "бабушка" - Меркель.
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25.02.2022 19:59 Ответить
шМеркель
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26.02.2022 00:05 Ответить
Да хоть шМуркель, сути дела это не меняет.
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26.02.2022 00:10 Ответить
ви там *********? міжнародний террорист бомбить столицю в центрі європи!!!! **** ВИ ІМПОТЕНТИ БЕЗХРЕБЕТНІ!!!
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25.02.2022 20:00 Ответить
Е...баные во все дырки немецкие б..ля..Ди.
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25.02.2022 20:00 Ответить
Замість того, щоб кожен мешканець ерефії, на своїй шкурі відчув, чим загрожує підтримка агресивної політики біснуватого недофюрера, цій фрау, начебто, шкода старих, які рвуть дупи за кремлівського ублюдка. Фактично, це маскування німецького гешефту з агресором.
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25.02.2022 20:01 Ответить
Я-Я. Яволь! Іх бін сукєн *** пістєц!!!
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25.02.2022 21:41 Ответить
киньте цій суці в фейсбук відео та фото що насправді робиться в Україні, дякую
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25.02.2022 20:02 Ответить
****! А мою бабушку тебе не жаль? Ей 83 года и она сейчас переживает обстрелы русских фашистов , как в детстве, в 1941 году когда она пережевала обстрелы немецких фашистов. И да, я ей могу перевести деньги. Только вот она их тоже получить не может, так как на улицу не может выйти, в погребе сидит.
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25.02.2022 20:03 Ответить
Вам пора зрозуміти, що кожна двонога істота в кацапстані, чи то бабуся, чи онука - співучасники злочину проти людства. Скільки в кацапстані бабусь? А тепер розважте скільки життів на кону в Україні? Як вам таке співвідношення? Німеччина сіла дупою на кацапську трубу, продалась. А може вам запропонували після загальносвітового і загальноєвропейського перерозподілу під шумок відновити 4 рейх? До котла з кацапами і бульбашами.
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25.02.2022 20:05 Ответить
Российские бабушки постоянно и добросовестно выбирающие на выборах Путина -мостра, убийцы детей женщин, стариков, пусть почувствуют то бессилие, что чувствуют наши бабушки под российкими ракетами и бомбами. Лишите Россию SWIFT, заставьте убийц и их поклонников страдать!
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25.02.2022 20:15 Ответить
Бабусі врятували Московію, як і заповідав *****
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25.02.2022 20:17 Ответить
Шльендра, а украинских граждан тебе не жалко, ну да, вы же у нас газ не покупаете ясно понятно, очередная подружка хйула
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25.02.2022 20:19 Ответить
Що за маячня? Онуки пересилають бабусям мільйони? Можна поставити обмеження на суми, якщо вони цього не знають. Світова БРЕХНЯ! Не позортеся!
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25.02.2022 20:29 Ответить
Живите пока суки,мы до вас еще доберемся.Пока кацапы,потом бульбаши,потом вы.
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25.02.2022 20:40 Ответить
Немцы всегда были послушными шлюхами путина
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25.02.2022 20:42 Ответить
Суки конечно продажные. Барыги западные все торгуются
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25.02.2022 20:50 Ответить
Деградуюча нація, розчинена чужинськими генами.
Гляньте на мордочку цієї Єлени...
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25.02.2022 21:03 Ответить
КУРВА ! 👿
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25.02.2022 21:04 Ответить
Вона Ванькіна по батькові, чи по дєду на палкє, який поімєл берлінську бабку
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25.02.2022 21:07 Ответить
Вже писав, що німці стали гірше французів, як угорці...
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25.02.2022 21:09 Ответить
Фашисты и рашисты, одного поля ягоды, какая разница Гитлер или Путлер, оба ******** убийцы, так что эту фашистскую суку можна понять почему она сосёт у путлера, и она за путлера, мразь !
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25.02.2022 21:31 Ответить
Бербок пусть себя в ***** поцелет вместе с нато и с бутусовым *********

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25.02.2022 21:32 Ответить
Яке тупе самовиправдання!
Гітлерівська *****!
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25.02.2022 21:36 Ответить
**** ,фашистких бабусь уже Св. Петр заждался.
Почему наш народ должен за них переживать
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25.02.2022 21:59 Ответить
Ее бабушку е...л бурят
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25.02.2022 22:01 Ответить
Ах ты сволочь мразота чтоб тебя падлюку разорвало на части. Гадина.
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25.02.2022 22:21 Ответить
Русская шлюха, отсосав у бюргера, не сможет послать вырученные денежки дорогой бабушке. Какая трогательная забота!!!
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25.02.2022 22:55 Ответить
Той онука не в Європі живе, а топче українську землю. То може нехай і далі топче, ми ж не будемо засмучувати бабусю???
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26.02.2022 00:14 Ответить
пошлите этой козе опрос СНН, где 50% обычного населения рашки поддерживает наши бомбежки. И это 50% их бабушек в том числе. Что она на это скажет??
а наших бабушек, сидящих в подвалах сейчас она за людей не считает?? ну и тварь!
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26.02.2022 00:55 Ответить
""Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції"- если страшно переживаете за бабушек, объявите все внучкам о том, что у них есть два дня на перевод денег бабушкам, и через два дня отключайте. Через пару месяцев, когда весь этот гадюшник развалится, можно будет все опять включить. За два месяца с бабушками ничего не случится. И не забывайте о том, что дети и внуки этих бабушек сейчас в Украине убивают украинцев, с их молчаливого одобрения.
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26.02.2022 01:08 Ответить
Нельзя Гитлера отключать от СВИФТ, потому, что охранницы концлагерей не смогут переводы из Швейцарии получать?
БЕРБОК - ЗАСТРЕЛИСБ!
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26.02.2022 08:00 Ответить
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