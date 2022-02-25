Бербок объяснила нежелание Германия отключать Россию от SWIFT гуманитарными интересами "бабушек"
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Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила, почему к настоящему моменту ФРГ не готова отключить Россию от системы SWIFT.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В эти минуты, в эти часы эмоции зашкаливают, и слова, такие как отключение от SWIFT, звучат очень резко. Но в этот момент мы вопреки всему... должны сохранять голову холодной. Важно, чтобы мы вводили санкции, которые будут целенаправленно действовать на систему власти, а не только громко звучать", – сказала Бербок.
По ее словам, у Запада уже был плохой опыт с отключением от SWIFT в случае Ирана. Этот шаг, говорит Бербок, привел к невозможности финансировать гуманитарные проекты за рубежом.
Что касается России, то, по словам Бербок, она не хочет, чтобы отключение от SWIFT повлияло на обычных жителей государства-агрессора.
"Если, например, внучка живет в Европе и захочет перевести деньги своей бабушке, даже если это звучит незначительно, она не сможет сделать перевод. А вот те, кто ответственен за пролитие крови, будут иметь пути и средства, несмотря на это, проводить свои финансовые операции", – сказала Бербок журналистам.
"Поэтому на данный момент, я подчеркну, на данный момент мы вносим в список крупные банки", - добавила глава МИД Германии. Относительно новых санкций ЕС Бербок сказала, что меры направлены на тех, кто лично несет ответственность за войну - Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.
По данным СМИ, Европейский Союз рассматривает отключение России от SWIFT, но Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступают против.
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потому что в россии возможен только голодный бунт.
если россияне обнищают - они скинут этого ху*ла!
"Если бы россияне стреляли по ним, а не по нам, они бы переживали за российских бабушек? или вводили бы запрет на свифт?"
И вообще нужно им предложить стать на наше место. Какие бы они санкции вводили в таком случае?
https://newizv.ru/news/society/24-02-2022/rossiyan-predupredili-o-*******-konfiskatsii-bankovskih-vkladov
Это максимально бы отрезвило все стадо
Твари вы озабоченные!
Таки да. И одну из этих "бабушек" все очень хорошо знают. И эта "бабушка" - Меркель.
Гляньте на мордочку цієї Єлени...
Гітлерівська *****!
Почему наш народ должен за них переживать
а наших бабушек, сидящих в подвалах сейчас она за людей не считает?? ну и тварь!
БЕРБОК - ЗАСТРЕЛИСБ!