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Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Нейтральний статус України може обговорюватися під час перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.
Раніше речник президента Сергій Никифоров заявив, що українське керівництво погодилося на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів.
Топ коментарі
+103 Ustym Karmaliuk
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+103 kseniya lyesovalova
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+75 Welle
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Нехай краще йде сам у відставку і нах з України😡
Нет, нейтралку всё же можно обсудить, но только при условии, что Хутин вернёт Крым и Донбасс, свалит с Украины, отдаст половину российского ядерного арсенала и только после этого, не ранее, совершит харакири.
А він думку народу, армії спитав?
Ну хіба щоб намахати підера, то можна обіцяти а потім межи очі фуйлу насцяти
Последние события подтвердили тот факт, что в политических играх мы слабы!