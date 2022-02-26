УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6807 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
42 817 322
Зеленський (17439) перемовини (2484) Путін (21436) Подоляк Михайло (296)

Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський може говорити з Путіним про нейтральний статус України, - ОП

Нейтральний статус України може обговорюватися під час перемовин президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Це буде, перш за все, детальна розмова про мир і припинення вогню. Нейтральний статус з виразним пакетом гарантій з безпеки - опція, яка також, можливо, буде на столі", - повідомив Подоляк.

Раніше речник президента Сергій Никифоров заявив, що українське керівництво погодилося на пропозицію Путіна щодо проведення переговорів.

Також читайте: Путін закликав військовослужбовців армії України до державного перевороту

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+103
Зеленський розуміє, що після цього не варто повертатись з переговорів?
показати весь коментар
26.02.2022 00:15
+103
Kavkaz Center@newkc14

Украинцы! Переговоры - это ловушка. Весь опыт войны Чечни с Россией подтверждает проверенную истину - на переговоры русские идут только в двух случаях - когда они проигрывают и у них нет сил вести войну, и когда им нужна передышка для маневра и давления на свою жертву
показати весь коментар
26.02.2022 00:16
+75
В жодному разі ні.
показати весь коментар
26.02.2022 00:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Столько жертв со стороны Украины и ЗЕ собирается всё это слить? Если так, то он вобще не жилец. Разве можно принудить к капитуляции народ, который этого не хочет?
показати весь коментар
26.02.2022 02:35 Відповісти
Он решил и даже заявил, что одна из главных целей нападения Кацапии - это личная ликвидация Президента и Главнокомандующего. Пусть бы перевез свою Ставку Обороны в Лондон и оттуда руководил. Может тогда панические переживания уменьшились бы и дурные мысли о нейтральном статусе, разоружении, официальном признании Лугандонов исчезли бы.
показати весь коментар
26.02.2022 02:39 Відповісти
Нація України не піде на нову капітуляцію в обгортці "нейтрального статусу"!!!
Нехай краще йде сам у відставку і нах з України😡
показати весь коментар
26.02.2022 02:54 Відповісти
Обов"язково зараз потрібно повертати в лоно України Донбас і Крим, щоб не було мороки потім. А переговори нашого зрадника з Пуйлом - це спланована дія їх обох. Зе ослаблював армію, і всю країну і ждав приходу Ху" ла, а воно не вийшло, то тепер здати хоче на переговорах. Смерть їм обом. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
26.02.2022 03:23 Відповісти
Когда 62% украинцев за вступление а НАТО оно хочет обговаривать нейтральный статус? Идти против 62% украинцев, вооружённых до зубов??? Да Зеля просто герой! Ничего не боится, никого не жалеет, даже себя любимого.
Нет, нейтралку всё же можно обсудить, но только при условии, что Хутин вернёт Крым и Донбасс, свалит с Украины, отдаст половину российского ядерного арсенала и только после этого, не ранее, совершит харакири.
показати весь коментар
26.02.2022 03:36 Відповісти
Будь які перемовини з ворогом під обстрілами то є зрада наших бійців та всієї України
показати весь коментар
26.02.2022 05:07 Відповісти
НАТО - у нас в Конституції.. крапка
показати весь коментар
26.02.2022 06:16 Відповісти
воже це чергова намахайлівка, це зветься хто кого обдурить, це політика
показати весь коментар
26.02.2022 07:00 Відповісти
Він що, знову хоче до піаніно?
А він думку народу, армії спитав?
Ну хіба щоб намахати підера, то можна обіцяти а потім межи очі фуйлу насцяти
показати весь коментар
26.02.2022 06:59 Відповісти
Если из этой хриплой глотки издастся хоть один звук за нейтралку- военным действительно придётся брать власть в свои руки...
показати весь коментар
26.02.2022 07:03 Відповісти
Уже семимесячный дырявый г...н с Чайковщины обьявлял нейтральный статус и подписывал чего-то в Будапеште, результат очевиден.
показати весь коментар
26.02.2022 07:47 Відповісти
Зе видит в себе силы переиграть ***** за столом переговоров?
Последние события подтвердили тот факт, что в политических играх мы слабы!
показати весь коментар
26.02.2022 07:50 Відповісти
Як що зеля поїде на перемови з *****.. То хай і не вертається. КРАПКА.
показати весь коментар
26.02.2022 09:45 Відповісти
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
показати весь коментар
28.03.2022 00:28 Відповісти
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
показати весь коментар
28.03.2022 00:28 Відповісти
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
показати весь коментар
28.03.2022 00:29 Відповісти
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
показати весь коментар
28.03.2022 00:29 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 