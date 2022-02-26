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Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП

Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с отчетливым пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.

Ранее представитель президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение Путина о проведении переговоров.

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Топ комментарии
+103
Зеленський розуміє, що після цього не варто повертатись з переговорів?
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26.02.2022 00:15
+103
Kavkaz Center@newkc14

Украинцы! Переговоры - это ловушка. Весь опыт войны Чечни с Россией подтверждает проверенную истину - на переговоры русские идут только в двух случаях - когда они проигрывают и у них нет сил вести войну, и когда им нужна передышка для маневра и давления на свою жертву
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26.02.2022 00:16
+75
В жодному разі ні.
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26.02.2022 00:15
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Столько жертв со стороны Украины и ЗЕ собирается всё это слить? Если так, то он вобще не жилец. Разве можно принудить к капитуляции народ, который этого не хочет?
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26.02.2022 02:35 Ответить
Он решил и даже заявил, что одна из главных целей нападения Кацапии - это личная ликвидация Президента и Главнокомандующего. Пусть бы перевез свою Ставку Обороны в Лондон и оттуда руководил. Может тогда панические переживания уменьшились бы и дурные мысли о нейтральном статусе, разоружении, официальном признании Лугандонов исчезли бы.
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26.02.2022 02:39 Ответить
Нація України не піде на нову капітуляцію в обгортці "нейтрального статусу"!!!
Нехай краще йде сам у відставку і нах з України😡
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26.02.2022 02:54 Ответить
Обов"язково зараз потрібно повертати в лоно України Донбас і Крим, щоб не було мороки потім. А переговори нашого зрадника з Пуйлом - це спланована дія їх обох. Зе ослаблював армію, і всю країну і ждав приходу Ху" ла, а воно не вийшло, то тепер здати хоче на переговорах. Смерть їм обом. СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2022 03:23 Ответить
Когда 62% украинцев за вступление а НАТО оно хочет обговаривать нейтральный статус? Идти против 62% украинцев, вооружённых до зубов??? Да Зеля просто герой! Ничего не боится, никого не жалеет, даже себя любимого.
Нет, нейтралку всё же можно обсудить, но только при условии, что Хутин вернёт Крым и Донбасс, свалит с Украины, отдаст половину российского ядерного арсенала и только после этого, не ранее, совершит харакири.
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26.02.2022 03:36 Ответить
Будь які перемовини з ворогом під обстрілами то є зрада наших бійців та всієї України
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26.02.2022 05:07 Ответить
НАТО - у нас в Конституції.. крапка
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26.02.2022 06:16 Ответить
воже це чергова намахайлівка, це зветься хто кого обдурить, це політика
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26.02.2022 07:00 Ответить
Він що, знову хоче до піаніно?
А він думку народу, армії спитав?
Ну хіба щоб намахати підера, то можна обіцяти а потім межи очі фуйлу насцяти
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26.02.2022 06:59 Ответить
Если из этой хриплой глотки издастся хоть один звук за нейтралку- военным действительно придётся брать власть в свои руки...
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26.02.2022 07:03 Ответить
Уже семимесячный дырявый г...н с Чайковщины обьявлял нейтральный статус и подписывал чего-то в Будапеште, результат очевиден.
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26.02.2022 07:47 Ответить
Зе видит в себе силы переиграть ***** за столом переговоров?
Последние события подтвердили тот факт, что в политических играх мы слабы!
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26.02.2022 07:50 Ответить
Як що зеля поїде на перемови з *****.. То хай і не вертається. КРАПКА.
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26.02.2022 09:45 Ответить
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
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28.03.2022 00:28 Ответить
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
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28.03.2022 00:28 Ответить
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
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28.03.2022 00:29 Ответить
Росія має бути знищена як імперія на чолі з царьком-деспотом...
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28.03.2022 00:29 Ответить
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