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Зеленский может говорить с Путиным о нейтральном статусе Украины, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Это будет, прежде всего, детальный разговор о мире и прекращении огня. Нейтральный статус с отчетливым пакетом гарантий по безопасности - опция, которая также, возможно, будет на столе", - сообщил Подоляк.
Ранее представитель президента Сергей Никифоров заявил, что украинское руководство согласилось на предложение Путина о проведении переговоров.
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+103 Ustym Karmaliuk
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Нехай краще йде сам у відставку і нах з України😡
Нет, нейтралку всё же можно обсудить, но только при условии, что Хутин вернёт Крым и Донбасс, свалит с Украины, отдаст половину российского ядерного арсенала и только после этого, не ранее, совершит харакири.
А він думку народу, армії спитав?
Ну хіба щоб намахати підера, то можна обіцяти а потім межи очі фуйлу насцяти
Последние события подтвердили тот факт, что в политических играх мы слабы!