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101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська: 2 легковики, 2 вантажівки, танк. Все спокійно, всіх поклали, - Сухопутні війська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська: 2 легковики, 2 вантажівки, танк. Все спокійно, всіх поклали, - Сухопутні війська

101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

"На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали", - йдеться у повідомленні. 

101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська: 2 легковики, 2 вантажівки, танк. Все спокійно, всіх поклали, - Сухопутні війська 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+67
Героям слава!
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26.02.2022 06:39
+53
Хлопці, викладайте фото кацапожмуриків, надішлемо "открытку на родину-уродину"
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26.02.2022 06:40
+49
Чув, як їх валили і кінцівку цього чудового бою. Музика!
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26.02.2022 06:40
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Героям слава!
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26.02.2022 06:39 Відповісти
Чув, як їх валили і кінцівку цього чудового бою. Музика!
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26.02.2022 06:40 Відповісти
бои идут на проспекте Победы и в районе вокзала...
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26.02.2022 06:40 Відповісти
Слава Украине!

Слава ВСУ!
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26.02.2022 06:40 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Хлопці, викладайте фото кацапожмуриків, надішлемо "открытку на родину-уродину"
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26.02.2022 06:40 Відповісти
Кроваві пильмєні, робимо з кацяпів кроваві пельмені, від сотні штук, можимо піджарити.
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Українці! Розповсюджцйте білше інфи і фото по мережі про втрати свинорилих Деморалізуємо їх. Нищимо їх! Усе буде як на майдані: вистоїмо ніч, день і, сподіваюсь, свої ж ***** повісять на зірці кремля. Слава Україні!
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Героям Слава!
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26.02.2022 06:43 Відповісти
я думав в однокласниках викладати, але вже не пам"ятаю, що там і як.....потрібно якісь форуми
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26.02.2022 08:53 Відповісти
ЦЕ ж чудово.
І спілкуйтесь УКРАЇНСЬКОЮ щоб диверсантів вичислити.
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Вирахувати (русизм, по-моему). Я бы использовал "выкрыты"
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Роспізнати теж влучно
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26.02.2022 07:20 Відповісти
Якщо дослівно, то вирахувати. Граматєй.
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26.02.2022 07:29 Відповісти
Ха! Здоров будь, хороняка. Береги себя.
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26.02.2022 14:04 Відповісти
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26.02.2022 06:44 Відповісти
Добре, що сніжок пройшов. Вдень розтане і цапські танки знову сядуть в багні. Природа з нами
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Московські загарбники займають Мелітопіль.

https://twitter.com/sotiridi/status/1497430077931462657?s=20&t=nEWej1-suc1iJ35jQSi1Sw
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26.02.2022 06:45 Відповісти
https://twitter.com/sotiridi/status/1497427326480437248?s=20&t=LLrqrwNb0s6ehQA4hXRwng
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26.02.2022 06:47 Відповісти
https://twitter.com/sotiridi/status/1497427044967145472?s=20&t=LLrqrwNb0s6ehQA4hXRwng
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26.02.2022 06:48 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям.
Тримайтеся.
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26.02.2022 06:45 Відповісти
Навіяло: "А гдє здєсь астановка? - Зупинка - за рогом, але ти, москалику, вже приїхав!" (с)
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26.02.2022 06:46 Відповісти
в оригіналі звучить так:
А де тут останІвка?
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26.02.2022 08:33 Відповісти
Звідки вони там взялись???
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26.02.2022 06:46 Відповісти
можливо висадився десант
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26.02.2022 06:56 Відповісти
да нет у нас линии фронта вот и катаются зомби по дорогам пока их не прежмурят.
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26.02.2022 08:01 Відповісти
А не далековато они прошли такой-то коллоной?
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Киев никто не готовил как город-крепость. Тут нужно поработать.
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26.02.2022 06:49 Відповісти
''Увідєть Кієв і умєрєть.'' Яке романтічне мєсто кацапйо собі вибрало.
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26.02.2022 06:49 Відповісти
Ales goot, чудово, і мені так хочеться співати бо я в житті не разу не співав
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26.02.2022 06:49 Відповісти
То співай
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26.02.2022 07:01 Відповісти
Мысли в слух
« РУССКИЙ МИР» пришёл в Украину
Цука КИВА от него спрятался в Испании , ЦУКА жена Мертветчука чихнула в Беларусь
УКРАИНЦЫ - пора всех этих ПРОХОДИМЦЕВ наказать
предлагаю -национализировать активы всех врагов Украины
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26.02.2022 06:51 Відповісти
Я знаю як зробити гільотину )
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26.02.2022 06:53 Відповісти
ЦЕ ДОБРЕ !! Е більш дієвий спосіб
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26.02.2022 06:55 Відповісти
поліція вчора вчила киян як робити коктейлі
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26.02.2022 06:58 Відповісти
Це добре
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26.02.2022 07:03 Відповісти
трохи вас підправлю- для палЬОМнИцы марченко бульбаш були транзитом, вона у москві. було на «Таблоіді» вд 23.02 фото з басковим «як виявилося, вже дісталася до Москви, подолавши важкий, за її словами, шлях на машині через Білорусь. Про це вона згадала під час своєї розмови з російським співаком Миколою Басковим"
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26.02.2022 07:23 Відповісти
з басковим «як виявилося, вже дісталася до Москви
мертвячук с евнухом сучку отправил...
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Чули, ОП пропонує перемовини про нейтральний статус під якісь гарантії. Це що? Зрада.
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26.02.2022 06:51 Відповісти
*****!? Не розганяй фейки
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26.02.2022 07:02 Відповісти
Все решится в ближайшие чаcы: Зеленский согласился на переговоры с Путиным

https://apostrophe.ua/news/politics/2022-02-25/vse-reshitsya-v-blijayshie-chacyi-zelenskiy-soglasilsya-na-peregovoryi-s-putinyim/260551
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26.02.2022 08:01 Відповісти
Наши воины понимали несопоставимость сил, но предпочли погибнуть, а не сдаться в плен. Пусть герои вечно живут в нашей памяти, а мы повторим:

Русский военный корабль, иди на х"й!

Когда то Ахмад Кадыров сказал чеченцам:

Если каждый из вас убьёт сто русских, война закончится!

Нам в этом отношении гораздо проще, нам надо убить всего то два с половиной россиянина!

СМЕРТЬ ВРАГАМ! Джерело: https://censor.net/ua/b3319303
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26.02.2022 06:53 Відповісти
сходи українське сонце, помирай мордор!

кава гаряча, москалі холодні 😎🇺🇦
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26.02.2022 07:10 Відповісти
Докладаю, что патронов не жалели.
Стоял такой шквал автоматических очередей, сливалось в один звук.
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Васильків відстояли!
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26.02.2022 07:05 Відповісти
Коротко.
Гумус
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26.02.2022 07:07 Відповісти
У Василькові був повітряний десант. Висаджувалися в полях поблизу з вечора.
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26.02.2022 07:09 Відповісти
уничтожили?
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26.02.2022 07:10 Відповісти
Бої у місті припиняються. Думаю, десант, що вижив, відходить з міста. Наваляли добре.
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26.02.2022 07:12 Відповісти
у вас там ил 76 с кацапами вальнули
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26.02.2022 07:19 Відповісти
Завали всех
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26.02.2022 07:43 Відповісти
ДЯКУЮ ВАМ ГЕРОЇ
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26.02.2022 07:14 Відповісти
Україно! Тобі потрібно протриматися до 4 березня! Якщо 4 березня буде війна і країни відмовляться їхати на параолімпійські ігри через війну, то китайози ***** з гімном з'їдять!
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26.02.2022 07:19 Відповісти
атака закончилась в связи с окончанием атакующих
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26.02.2022 07:21 Відповісти
eto menja radujet, skoro poidu pospatj. Eti poslednije chasi ochenj vozhni, mogu i nedosipatj, eto ne vazhno.
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26.02.2022 07:46 Відповісти
Добро пожаловать в Ад,руссня проклята!Горіть в пеклі!Слава Україні!
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26.02.2022 07:22 Відповісти
Їх попереджали всі@
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26.02.2022 07:43 Відповісти
та багато шляхів, як можна тихенько заїхати. Інша справа, шо за "слабоуміє і отвага" прориватись одним танком і двама грузовиками в 3-мільонне місто, готове до оборони? На шо вони розраховували? чи вони набрали на себе кредитів і самоліквідуються тепер?
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26.02.2022 07:43 Відповісти
Надеюсь крыс добили
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26.02.2022 07:38 Відповісти
Ребята, во первых - вы все реальные герои! Паники не наблюдаю, уверенность в победе наблюдаю с первого дня. Я делитант конечно, но я прекрастно помню 2014 как Минские солглашения были подписаны. }{йло нагнетало обстановку и повышало градус конфликта в разы во время переговоров с Порошенко. Это его стратегия и надо признаться она работает. Я так понимаю что не сегодня - завтра могут состояться переговоры на уровне министров Украины и *********. Будте готовы ко всему во время переговоров. Вообще-то было бы неплохо взять инициативу и бросить силы на уничтожение максимального количества орков, тогда будет легче разговаривать с ними. Но я понимаю силы нужны в других местах. Просто нужно подготовиться к самому страшному..ковровым бомбардировкам городов. }{уйло перешло рубикон и назад ему пути нету. Оно это прекрастно понимает и проиграть в это войне это для него подобно смерти.
Я посмотрел выступление посла Украины в ООН на совете безопастности вчера. Мужик явно на своём месте. Ему все хлопали. Красава! Держитесь, скорее всего будет трудно и самое страшное ещё впереди. }{уйло сделало то чего ни один политический лидер Украины не смог сделать за 30 лет: сплотить украинцев. Оружие будет очень скоро и дух уже ни чем не убить. На вашей стороне правда и весь мир кроме парочки стран- изгоев.
Сейчас не время выяснять кто за Порошенко а кто за Зеленского. Главное что у обоих в данный момент одна задача. Нужно сплотиться вокруг действуещего президента а потом будете разбираться когда }{уйло отгребёт хорошенечко.
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26.02.2022 07:41 Відповісти
у него еще вариант яо остался
если совсем с котушек слетел
он не хочет проиграть и быть в гааге
он хочет войти в историю
не важно как
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26.02.2022 07:50 Відповісти
Согласен. Сумашедший, что возьмёшь? Надеюсь его подельники кончат его перед тем как он нажмёт на кнопку. В тюрьме намного лучше чем подписать приговор себе и всей своей семье.
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26.02.2022 07:54 Відповісти
ну может среди тех кто в тех войсках будут не совсем дубы
там же много украинцев и выходцев оттуда
с сибири, кого высылали
не все же кукухой поехали

а про может сбивать тополь м?
или скорее, он же не зря блеял, "мы предупреждали." в 17м
может кинжалы? с яо?
"гиперзвуковые"
уже даже не известно что там у него осталось в запасе
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26.02.2022 07:56 Відповісти
кроме яо нечего нету всё то что они так показывали на порадах и прочее оказалась- дутым пузырём и якобы 25 армия в Мире даёт за щёку 2й армии мира
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26.02.2022 08:08 Відповісти
я вообще не понимаю
зачем:? зачем он столько скапливал войска?
за более пол года он мог давно атаковать
когда не было никаких тысяч джавелинов и nlaw
хотя и без них ему бы тут передали "привет"
но за это время его технику миллион раз уже все разведки мира вычислили по штуку каждую наверное
плюс самое важное
вояки всю зиму зимовали в поле, как скоты какие то

видимо он ждал ответа на ультиматум
чтобы понять реакцию нато
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26.02.2022 07:53 Відповісти
Понять маньяка может только другой маньяк.
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Для согласие Белоруссии в войне, ему нужно было зайти с их территорий, плюс он думал что Казахстан тоже поможет...
Ему никогда одному не взять Украину
Плюс ещё рассчитывал что народ со страха сам скажет правительству здаться
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26.02.2022 11:17 Відповісти
А розібраться життєво потрібно ..буде.
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26.02.2022 07:57 Відповісти
Приоритет #1, 2, 3, 4...99 это откинуть ********* назад. Всё остальное устаканется. Города и инфраструктура отсроится. Выберете нового президента. Это всё не важно сейчас.
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26.02.2022 08:02 Відповісти
господи, речь уже давно не в них речь только в одном в победе.
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26.02.2022 08:05 Відповісти
ja rad i gorzhus vami, chto jeshcho - tak i prodolzhaite, vsio.
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26.02.2022 07:44 Відповісти
користуйся: https://translit.ru/ua
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26.02.2022 08:36 Відповісти
Перемога буде за нами.
Тримайтеся спокій
Конвульсії загнаного звіра..хуйла.
Вірте нашим воїнам.
Слава Україні.
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:46 Відповісти
как они собираются колоннами по 1 2 машины +танк прорываться?
их даже среди домов можно коктелями молота забрасывать
не то что рпг

это вам не грозный с 4 сторон окружать колонанми танков
твари рашистские
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26.02.2022 07:48 Відповісти
у них нету сил Киев окружить, всё их окружение это езда по дорогам.
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26.02.2022 08:07 Відповісти
да нормальная тактика....пусть так и дальше действуют
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26.02.2022 09:02 Відповісти
Души кацапа. Київ вся Україна з вами. Хай вам Господь допомагає.
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26.02.2022 08:05 Відповісти
З русньою все зрозуміло вже не першу сотню років. А ви білоруси?. Що ви будете розповідати своїм дітям?. Що ви вбивали українців , за русьге язиґ? Чи шо ви " виполнялі пріказ"?. Тварі ви дрожащі.
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26.02.2022 08:11 Відповісти
 
 