101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська: 2 легковики, 2 вантажівки, танк. Все спокійно, всіх поклали, - Сухопутні війська

101 бригада знищила ворожу колону біля метро Берестейська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

"На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. Все спокійно, всіх поклали", - йдеться у повідомленні.