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WhatsApp не прослуховується російськими окупантами та їхніми спецслужбами, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

WhatsApp не прослуховується російськими окупантами та їхніми спецслужбами, - Геращенко

Месенджер WhatsApp не прослуховується російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антоне Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не припустимо сіяти паніку та поширювати не правду, про те, що what's app прослуховується росіянами із закликом до українців не користуватися ним при передачі корисних даних для наших військових", - зазначив він.

"Відповідально заявляю, що перехоплення даних з будь-якого мессенджера, у тому числі what's app, може бути здійснене лише тим, хто керує сервером. У разі What's app, материнською Компанією, у якого є Facebook, перехоплення даних може здійснюватись лише США", - додав він.

Раніше повідомлялось, що WhatsApp прослуховується військами РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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А звідки він знає? Агент ФСБ?
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26.02.2022 08:02 Відповісти
Лучше перебдеть и не расслабляться в мелочах.
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26.02.2022 08:03 Відповісти
Оскільки всі геращенки і дєрьмаки є агентами руSSкого ФСБ, то їм напевне краще знати.

Але про це подумаємо згодом. Зараз найперше завдання і мрія всіх наших предків - загибель смердючого кацапського мордора.
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26.02.2022 08:11 Відповісти
Чому перше джерело надало невірну інформацію? Поінформуйте людей і особливо військових, дайте рекомендації стосовно найбільш безпечного мессенджера. Вайбер, кажуть, цілковито дирявий - а ним дуже користуються зараз в Україні. Якщо це так, треба попередити людей.
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26.02.2022 08:21 Відповісти
він якийсь пришелепкуватий.
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26.02.2022 08:28 Відповісти
Так прослуховуеться чи ни?!
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26.02.2022 08:55 Відповісти
Бачу певні проблеми із обгрунтуванням. Оминається можливість якихось прихованих вразливостей, про які наразі не відомо широко. Також не обговорюється можливість вірусів.
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26.02.2022 08:58 Відповісти
Прослушиваются фсб их козлороссийский Телеграм и 'белорусский' Viber.

Ещё год+ назад там вязали-сажали админов протестных групп.

WhatsApp врядли - это fb, штаты.

Вне подозрений Signal.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
 
 