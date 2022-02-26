WhatsApp не прослуховується російськими окупантами та їхніми спецслужбами, - Геращенко

Месенджер WhatsApp не прослуховується російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антоне Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не припустимо сіяти паніку та поширювати не правду, про те, що what's app прослуховується росіянами із закликом до українців не користуватися ним при передачі корисних даних для наших військових", - зазначив він.

"Відповідально заявляю, що перехоплення даних з будь-якого мессенджера, у тому числі what's app, може бути здійснене лише тим, хто керує сервером. У разі What's app, материнською Компанією, у якого є Facebook, перехоплення даних може здійснюватись лише США", - додав він.

Раніше повідомлялось, що WhatsApp прослуховується військами РФ