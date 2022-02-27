Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄК найближчими днями відключать Російську Федерацію від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на УНІАН.

"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства, Канади та Сполучених Штатів засуджуємо вибір Путіна на користь війни й напади на суверенну націю і народ України", - зазначається в документі.

Світові лідери виступають на боці українського уряду й українського народу в їхніх героїчних зусиллях з протидії російському вторгненню.

"Війна Росії є нападом на фундаментальні міжнародні правила і норми, які переважають з часу Другої світової війни, які ми налаштовані захищати. Ми притягнемо Росію до відповідальності та колективно забезпечимо, щоб ця війна була стратегічною поразкою Путіна", - зазначається в заяві.

Також читайте: Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Світові лідери зазначили, що одночасно з дипломатичними зусиллями та колективною роботою над захистом власних кордонів і наданням допомоги українському уряду та народу в його боротьбі, також разом з іншими союзниками та партнерами в усьому світі застосували серйозні заходи проти ключових російських інституцій і банків, проти "архітекторів цієї війни", зокрема, проти президента РФ Володимира Путіна.

"Оскільки російські сили розв'язали напад на Київ та інші українські міста, ми рішуче продовжимо запроваджувати ціну для Росії, яка ще більше ізолює її від міжнародної фінансової системи й наших економік. Ми втілимо ці заходи найближчими днями. Зокрема, ми зобов'язуємося, по-перше, забезпечити вилучення окремих російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це гарантує, що ці банки буде відключено від міжнародної фінансової системи та зашкодить їх здатності діяти в усьому світі", - наголошується в заяві.

Також читайте: Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба