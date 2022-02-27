Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім
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Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄК найближчими днями відключать Російську Федерацію від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.
Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на УНІАН.
"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства, Канади та Сполучених Штатів засуджуємо вибір Путіна на користь війни й напади на суверенну націю і народ України", - зазначається в документі.
Світові лідери виступають на боці українського уряду й українського народу в їхніх героїчних зусиллях з протидії російському вторгненню.
"Війна Росії є нападом на фундаментальні міжнародні правила і норми, які переважають з часу Другої світової війни, які ми налаштовані захищати. Ми притягнемо Росію до відповідальності та колективно забезпечимо, щоб ця війна була стратегічною поразкою Путіна", - зазначається в заяві.
Світові лідери зазначили, що одночасно з дипломатичними зусиллями та колективною роботою над захистом власних кордонів і наданням допомоги українському уряду та народу в його боротьбі, також разом з іншими союзниками та партнерами в усьому світі застосували серйозні заходи проти ключових російських інституцій і банків, проти "архітекторів цієї війни", зокрема, проти президента РФ Володимира Путіна.
"Оскільки російські сили розв'язали напад на Київ та інші українські міста, ми рішуче продовжимо запроваджувати ціну для Росії, яка ще більше ізолює її від міжнародної фінансової системи й наших економік. Ми втілимо ці заходи найближчими днями. Зокрема, ми зобов'язуємося, по-перше, забезпечити вилучення окремих російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це гарантує, що ці банки буде відключено від міжнародної фінансової системи та зашкодить їх здатності діяти в усьому світі", - наголошується в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
Для кацапів є ще "приємні подарунки". Боінг і Ейрбас заявили про повне завершення роботи з Парашею - ні нових літаків, ні обслуговування, ні запчастин. Те ж саме заявили практично всі світові автомобільні бренди. Будуть мокші "іздити" на пляшці або на швабрі 😄
Дивіться шикарний канал українського американця "Юрий Швец" на Ю Тубі, щоб знати більше
and learn not to f people from the first comment.
"США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 млрд долларов подпадет под рестрикции. «Все», - ответил представитель администрации."
А это значит, что все обесценивается - денежные ср-ва "дорогих россиян", пенсионные накопления... все. Прямой путь к дефолту, а это уже пздц.
В понедельник на российском валютном рынке ожидается Апокалипсис. А может и рынка не будет, а потом и эрэфии.
кто ж тогда в гааге сидеть будет?
шойгу что ли?
скажет, мне путлер приказал, я выполнял
А почему "скоро", а не "уже"?
Увага! Не покидайте місць укриттів!
Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
а если серьезно, то в 14, сразу после крыма это было бы шоком
сейчас уже нет
плюс пока что то там подействует они войну вести дальше будут
такие меры предпринимают когда имеют дело с наглыми но адекватными
а в рашке поехавшее руководство
им плевать на санкции и деньги
свои они уже налом месяцами вывозили из европы
дворцовый переворот? это плохо
т.к. суть рашки не изменится
надо чтобы был суд в гааге над рашкой и ее фюрером
чтобы каждая ватная тварь видила что они наделали
и не смогла сказать что "это не мы"
и принимают
москве оставить садовое кольцо
кАрмить мАскву будет некому
"95% банків рф виключили від свіфт"
По факту:
90% транзакцій підораші НЕ зазнали ніякого дискомфорту. інші переходять на обслуговування в ці банки
картами МИР бюджетников заставляли пользоваться
так что они смогут спокойно пенсию получать
вот только что они получать будут еще вопрос
если изза "смешных" санкций и войны с 14го года они заморозили накопительнюю
часть пенсии
а тут уже посерьезнее
хотя ждать пока они там кремль возьмут
можно и 100 лет
многим фиолетово что происходит
главное что бы выжить
надо будет еще в "добровольцы" запишутся
как 8 лет шли "бедные мальчики", у которых не было работы
(руки вытащи и жопы и ищи работу, хоть на таймыре
а не зарабатывай убийством людей
еще христиане называются)
твари
пусть скрепы жрут
а то сидят в доту и кс го спокойно играют
пока бомбят украинцев
в ближайшие часы и все - было бы лучше... и справедливее...
В местных новостях вчера слышал, что Швеция уже начала поставки оружия и даже рассматривает поставки истребителей шведского производства фирмы SAAB.
Разом до Перемоги! Харкове мій, тримайся! Слава Нації!