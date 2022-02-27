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Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄК найближчими днями відключать Російську Федерацію від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на УНІАН.

"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства, Канади та Сполучених Штатів засуджуємо вибір Путіна на користь війни й напади на суверенну націю і народ України", - зазначається в документі.

Світові лідери виступають на боці українського уряду й українського народу в їхніх героїчних зусиллях з протидії російському вторгненню.

"Війна Росії є нападом на фундаментальні міжнародні правила і норми, які переважають з часу Другої світової війни, які ми налаштовані захищати. Ми притягнемо Росію до відповідальності та колективно забезпечимо, щоб ця війна була стратегічною поразкою Путіна", - зазначається в заяві.

Також читайте: Наступний пакет санкцій передбачає відключення частини російських банків від SWIFT та замороження активів Центробанку РФ, - фон дер Ляєн (оновлено)

Світові лідери зазначили, що одночасно з дипломатичними зусиллями та колективною роботою над захистом власних кордонів і наданням допомоги українському уряду та народу в його боротьбі, також разом з іншими союзниками та партнерами в усьому світі застосували серйозні заходи проти ключових російських інституцій і банків, проти "архітекторів цієї війни", зокрема, проти президента РФ Володимира Путіна.

"Оскільки російські сили розв'язали напад на Київ та інші українські міста, ми рішуче продовжимо запроваджувати ціну для Росії, яка ще більше ізолює її від міжнародної фінансової системи й наших економік. Ми втілимо ці заходи найближчими днями. Зокрема, ми зобов'язуємося, по-перше, забезпечити вилучення окремих російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це гарантує, що ці банки буде відключено від міжнародної фінансової системи та зашкодить їх здатності діяти в усьому світі", - наголошується в заяві.

Також читайте: Розпочалася техпідготовка до ухвалення рішення щодо відключення Росії від SWIFT, - Кулеба

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Часть банков... В этом все лицемерие. Банки, финансирующие энергетический сектор, так же как и сам сектор, санкции не затронут.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
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27.02.2022 02:29
+19
Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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27.02.2022 02:27
+13
под санкции США попал цб рф а это фсё пипец рузге экономика ну неделю протянет
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27.02.2022 02:38
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Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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27.02.2022 02:27 Відповісти
Часть банков... В этом все лицемерие. Банки, финансирующие энергетический сектор, так же как и сам сектор, санкции не затронут.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
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27.02.2022 02:29 Відповісти
Європа не може повністю відмовитись від вуглеводів, принаймні від газу, тому для цього СВІФТ залишили. Покищо. А от від кацапської нафти Європа почала масово відмовлятись, перейшовши до країн Близького Сходу, - у кацапів зараз немає жодного контракту на поставку нафти. Зараз Параша економічно схлопнеться, США розбереться з Асадом у Сирії і потягнуть звідти і нафтопроводи, і газопроводи. І Параша взагалі буде викинута з ринку вуглеводнів.
Для кацапів є ще "приємні подарунки". Боінг і Ейрбас заявили про повне завершення роботи з Парашею - ні нових літаків, ні обслуговування, ні запчастин. Те ж саме заявили практично всі світові автомобільні бренди. Будуть мокші "іздити" на пляшці або на швабрі 😄
Дивіться шикарний канал українського американця "Юрий Швец" на Ю Тубі, щоб знати більше
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27.02.2022 06:42 Відповісти
От кацапской нефти уже Китай отказался.
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27.02.2022 06:51 Відповісти
Скажем так: не отказался, а пока прекратил покупать по высоким, по мнению Китая, ценам. Ведь проще чуток подождать, пока круг покупателей у эрефии сузится, и можно будет диктовать более выгодные для себя условия. Рашке-то деваться некуда, она только ресурсами торговать умеет.
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27.02.2022 08:04 Відповісти
Это отмазка. Видно и Китаю прикрутили хвост. При этом отказ именно Китая от закупок - ляпас пуйлу больнее всего.
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27.02.2022 09:48 Відповісти
Никакого лицемерия. Удар идёт по значимым для вооружения эрефии банкам. Наверное, нет смысла обьяснять, что другие банки вряд ли станут рисковать своим положением и соваться в обслуживание войны. Иначе и их отключение - это дело пары нажатий кнопки.
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27.02.2022 08:12 Відповісти
але іншу частину залишимо... - тут і шах і мат.
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27.02.2022 02:30 Відповісти
Рускі пєтушкі, спочатку поцікавтесь спочатку що таке SWIFT- потім кубах тайте чому всі банки неможливо відключити від системи.
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27.02.2022 02:38 Відповісти
Деякі банки не підключені до міжнародгоі системи.
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27.02.2022 02:39 Відповісти
тебе чують, курочка
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27.02.2022 02:41 Відповісти
ask me what part of US I'm from...
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27.02.2022 02:44 Відповісти
I don't give a flying f
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27.02.2022 02:49 Відповісти
never give it..
and learn not to f people from the first comment.
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27.02.2022 02:51 Відповісти
Go away Russian.
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27.02.2022 03:02 Відповісти
missing ban?
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27.02.2022 03:07 Відповісти
Again- I don't care Sam. Just die already.
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27.02.2022 03:14 Відповісти
same to you
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27.02.2022 03:15 Відповісти
you slow grandpa
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27.02.2022 03:17 Відповісти
My grandpa wouldn't fit into your mouth son
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27.02.2022 03:18 Відповісти
йогурт и до сну, чорнорота діда - спілкування припинено.
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27.02.2022 03:22 Відповісти
Are you from US?
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27.02.2022 02:50 Відповісти
what part of kanadia are you from?
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27.02.2022 02:54 Відповісти
From Toronto.
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27.02.2022 02:58 Відповісти
do I have to kiss you fo that?
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27.02.2022 02:59 Відповісти
" for that" write correctly, moskalik...
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27.02.2022 03:01 Відповісти
yas сёр!
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27.02.2022 03:05 Відповісти
Not funny at all... Just stupid... Only Russian pigs talk like that...
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27.02.2022 03:19 Відповісти
write correctly - торонтОвець
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27.02.2022 03:24 Відповісти
Was some mistake russian pig? GO FUCK YOURSELF. Slowly......
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27.02.2022 03:29 Відповісти
voz voz
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27.02.2022 03:33 Відповісти
под санкции США попал цб рф а это фсё пипец рузге экономика ну неделю протянет
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27.02.2022 02:38 Відповісти
гутственно
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27.02.2022 02:39 Відповісти
ще е друга частина - devil is there.
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27.02.2022 02:40 Відповісти
Недоимперию накрывают половым органом бабушки.
"США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 млрд долларов подпадет под рестрикции. «Все», - ответил представитель администрации."
А это значит, что все обесценивается - денежные ср-ва "дорогих россиян", пенсионные накопления... все. Прямой путь к дефолту, а это уже пздц.
В понедельник на российском валютном рынке ожидается Апокалипсис. А может и рынка не будет, а потом и эрэфии.
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27.02.2022 05:31 Відповісти
Нужно не "часть", а все! Иначе они смогут получать валютную выручку по каналам не отключённых банков.
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27.02.2022 05:51 Відповісти
Читал,что путлер уволил упыря герасимова с нач. штаба и находится в прострации. Хотелось бы верить конечно.
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27.02.2022 06:15 Відповісти
Это ничего не меняет. Назначат другого упыря.
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27.02.2022 06:23 Відповісти
Очень надеюсь, на дворцовый переворот в Кремле, или, что путлера вообще кто-то удавит
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27.02.2022 06:27 Відповісти
нее
кто ж тогда в гааге сидеть будет?
шойгу что ли?
скажет, мне путлер приказал, я выполнял
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27.02.2022 08:21 Відповісти
Актуальны только увольнения джавелинами и НЛАВАМИ. А то такое..
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27.02.2022 08:05 Відповісти
А почему часть, а не все банки?
А почему "скоро", а не "уже"?
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27.02.2022 07:17 Відповісти
ES zakryvajet nebo vsem ruskim samoliotam tak ze
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27.02.2022 07:28 Відповісти
Появляются сообщения, что в Харьков зашла военная российская техника. 6 машин орков с буквой «Z» поехали по проспекту Л. Свободы в сторону Алексеевского метро броньовані авто бачили на вул. Шевченка на Олексіївці.
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27.02.2022 07:30 Відповісти
Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста.

Увага! Не покидайте місць укриттів!

Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
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27.02.2022 07:42 Відповісти
Там уже горит одна из машин оккупантов.
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27.02.2022 07:47 Відповісти
Еще один кацапский говнобиль тоже в огне
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27.02.2022 07:50 Відповісти
Осталось два тигра и один камаз. Заблудились где-то в спальном районе.
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27.02.2022 07:58 Відповісти
🔥Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС🤘
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27.02.2022 07:39 Відповісти
ублюдки путинские готовьтесь хер сосать
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27.02.2022 07:42 Відповісти
какой еще swift, на на...й не нужен ваш swift

а если серьезно, то в 14, сразу после крыма это было бы шоком
сейчас уже нет

плюс пока что то там подействует они войну вести дальше будут

такие меры предпринимают когда имеют дело с наглыми но адекватными
а в рашке поехавшее руководство
им плевать на санкции и деньги
свои они уже налом месяцами вывозили из европы

дворцовый переворот? это плохо
т.к. суть рашки не изменится

надо чтобы был суд в гааге над рашкой и ее фюрером
чтобы каждая ватная тварь видила что они наделали
и не смогла сказать что "это не мы"
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27.02.2022 07:58 Відповісти
Почему только часть отключат? Погром, так погром
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27.02.2022 08:09 Відповісти
Посоны, тут ведь вот какая штука. Мир привыкает жить без рашки. И в случае чего он уже без особых сомнений сможет изолировать её в будущем. Правда, в этом будущем он должен будет сначала её обратно принять, если будет что принимать...
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27.02.2022 08:20 Відповісти
пусть на части делят
и принимают
москве оставить садовое кольцо
кАрмить мАскву будет некому
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27.02.2022 08:22 Відповісти
Знову гівномутство "часть" це може бути 10 нубобанків зі 100, може бути 2 банки, а можна виключити 95% дрібноти, а залишити 5 гегемонів. В кінцевому випадку картинка:

"95% банків рф виключили від свіфт"

По факту:

90% транзакцій підораші НЕ зазнали ніякого дискомфорту. інші переходять на обслуговування в ці банки
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27.02.2022 08:22 Відповісти
у них там еще своя процессинговая система внутренняя
картами МИР бюджетников заставляли пользоваться
так что они смогут спокойно пенсию получать
вот только что они получать будут еще вопрос

если изза "смешных" санкций и войны с 14го года они заморозили накопительнюю
часть пенсии
а тут уже посерьезнее
хотя ждать пока они там кремль возьмут
можно и 100 лет
многим фиолетово что происходит
главное что бы выжить
надо будет еще в "добровольцы" запишутся
как 8 лет шли "бедные мальчики", у которых не было работы
(руки вытащи и жопы и ищи работу, хоть на таймыре
а не зарабатывай убийством людей
еще христиане называются)
твари
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27.02.2022 08:34 Відповісти
отключите им нахрен google сервисы (youtube в том числе) и apple сервисы
пусть скрепы жрут
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27.02.2022 08:24 Відповісти
и всякие игровые помойки
а то сидят в доту и кс го спокойно играют
пока бомбят украинцев
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27.02.2022 08:24 Відповісти
дни? часть банков?
в ближайшие часы и все - было бы лучше... и справедливее...
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27.02.2022 08:31 Відповісти
Я вчера был на митинге за Украину в городе Умео, Швеция. Было довольно много людей. Не ожидал, что здесь столько Украинцев, а это север Швеции. Были СМИ, были шведы. Мы собираем средства на дроны для армии.
В местных новостях вчера слышал, что Швеция уже начала поставки оружия и даже рассматривает поставки истребителей шведского производства фирмы SAAB.

Разом до Перемоги! Харкове мій, тримайся! Слава Нації!
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27.02.2022 08:51 Відповісти
 
 