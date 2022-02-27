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В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом

Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕК в ближайшие дни отключат Российскую Федерацию от международной банковской системы платежей SWIFT.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов осуждаем выбор Путина в пользу войны и нападения на суверенную нацию и народ Украины", - отмечается в документе.

Мировые лидеры выступают на стороне украинского правительства и украинского народа в их героических усилиях по противодействию российскому вторжению.

"Война России является нападением на фундаментальные международные правила и нормы, которые преобладают со времени Второй мировой войны, которые мы настроены защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим поражением Путина", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Следующий пакет санкций предусматривает отключение части российских банков от SWIFT и замораживание активов Центробанка РФ, - фон дер Ляйен (обновлено)

Мировые лидеры отметили, что одновременно с дипломатическими усилиями и коллективной работой над защитой собственных границ и оказанием помощи украинскому правительству и народу в его борьбе также вместе с другими союзниками и партнерами во всем мире применили серьезные меры против ключевых российских институтов и банков, против "архитекторов этой войны", в частности, против президента РФ Владимира Путина.

"Поскольку российские силы развязали нападение на Киев и другие украинские города, мы решительно продолжим вводить цену для России, которая еще больше изолирует ее от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим эти мероприятия в ближайшие дни. В частности, мы обязуемся, во-первых, обеспечить изъятие отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы и повредит их способности действовать во всем мире", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Началась техподготовка к принятию решения об отключении России от SWIFT, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
Часть банков... В этом все лицемерие. Банки, финансирующие энергетический сектор, так же как и сам сектор, санкции не затронут.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
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27.02.2022 02:29
+19
Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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27.02.2022 02:27
+13
под санкции США попал цб рф а это фсё пипец рузге экономика ну неделю протянет
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27.02.2022 02:38
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Правила форума Совет форумчан
Коротко
Мордор повинен бути знищений. Крапка.
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27.02.2022 02:27 Ответить
Часть банков... В этом все лицемерие. Банки, финансирующие энергетический сектор, так же как и сам сектор, санкции не затронут.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
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27.02.2022 02:29 Ответить
Європа не може повністю відмовитись від вуглеводів, принаймні від газу, тому для цього СВІФТ залишили. Покищо. А от від кацапської нафти Європа почала масово відмовлятись, перейшовши до країн Близького Сходу, - у кацапів зараз немає жодного контракту на поставку нафти. Зараз Параша економічно схлопнеться, США розбереться з Асадом у Сирії і потягнуть звідти і нафтопроводи, і газопроводи. І Параша взагалі буде викинута з ринку вуглеводнів.
Для кацапів є ще "приємні подарунки". Боінг і Ейрбас заявили про повне завершення роботи з Парашею - ні нових літаків, ні обслуговування, ні запчастин. Те ж саме заявили практично всі світові автомобільні бренди. Будуть мокші "іздити" на пляшці або на швабрі 😄
Дивіться шикарний канал українського американця "Юрий Швец" на Ю Тубі, щоб знати більше
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27.02.2022 06:42 Ответить
От кацапской нефти уже Китай отказался.
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27.02.2022 06:51 Ответить
Скажем так: не отказался, а пока прекратил покупать по высоким, по мнению Китая, ценам. Ведь проще чуток подождать, пока круг покупателей у эрефии сузится, и можно будет диктовать более выгодные для себя условия. Рашке-то деваться некуда, она только ресурсами торговать умеет.
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27.02.2022 08:04 Ответить
Это отмазка. Видно и Китаю прикрутили хвост. При этом отказ именно Китая от закупок - ляпас пуйлу больнее всего.
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27.02.2022 09:48 Ответить
Никакого лицемерия. Удар идёт по значимым для вооружения эрефии банкам. Наверное, нет смысла обьяснять, что другие банки вряд ли станут рисковать своим положением и соваться в обслуживание войны. Иначе и их отключение - это дело пары нажатий кнопки.
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27.02.2022 08:12 Ответить
але іншу частину залишимо... - тут і шах і мат.
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27.02.2022 02:30 Ответить
Рускі пєтушкі, спочатку поцікавтесь спочатку що таке SWIFT- потім кубах тайте чому всі банки неможливо відключити від системи.
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27.02.2022 02:38 Ответить
Деякі банки не підключені до міжнародгоі системи.
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27.02.2022 02:39 Ответить
тебе чують, курочка
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27.02.2022 02:41 Ответить
ask me what part of US I'm from...
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27.02.2022 02:44 Ответить
I don't give a flying f
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27.02.2022 02:49 Ответить
never give it..
and learn not to f people from the first comment.
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27.02.2022 02:51 Ответить
Go away Russian.
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27.02.2022 03:02 Ответить
missing ban?
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27.02.2022 03:07 Ответить
Again- I don't care Sam. Just die already.
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27.02.2022 03:14 Ответить
same to you
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27.02.2022 03:15 Ответить
you slow grandpa
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27.02.2022 03:17 Ответить
My grandpa wouldn't fit into your mouth son
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27.02.2022 03:18 Ответить
йогурт и до сну, чорнорота діда - спілкування припинено.
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27.02.2022 03:22 Ответить
Are you from US?
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27.02.2022 02:50 Ответить
what part of kanadia are you from?
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27.02.2022 02:54 Ответить
From Toronto.
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27.02.2022 02:58 Ответить
do I have to kiss you fo that?
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27.02.2022 02:59 Ответить
" for that" write correctly, moskalik...
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27.02.2022 03:01 Ответить
yas сёр!
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27.02.2022 03:05 Ответить
Not funny at all... Just stupid... Only Russian pigs talk like that...
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27.02.2022 03:19 Ответить
write correctly - торонтОвець
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27.02.2022 03:24 Ответить
Was some mistake russian pig? GO FUCK YOURSELF. Slowly......
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27.02.2022 03:29 Ответить
voz voz
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27.02.2022 03:33 Ответить
под санкции США попал цб рф а это фсё пипец рузге экономика ну неделю протянет
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27.02.2022 02:38 Ответить
гутственно
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27.02.2022 02:39 Ответить
ще е друга частина - devil is there.
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27.02.2022 02:40 Ответить
Недоимперию накрывают половым органом бабушки.
"США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 млрд долларов подпадет под рестрикции. «Все», - ответил представитель администрации."
А это значит, что все обесценивается - денежные ср-ва "дорогих россиян", пенсионные накопления... все. Прямой путь к дефолту, а это уже пздц.
В понедельник на российском валютном рынке ожидается Апокалипсис. А может и рынка не будет, а потом и эрэфии.
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27.02.2022 05:31 Ответить
Нужно не "часть", а все! Иначе они смогут получать валютную выручку по каналам не отключённых банков.
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27.02.2022 05:51 Ответить
Читал,что путлер уволил упыря герасимова с нач. штаба и находится в прострации. Хотелось бы верить конечно.
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27.02.2022 06:15 Ответить
Это ничего не меняет. Назначат другого упыря.
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27.02.2022 06:23 Ответить
Очень надеюсь, на дворцовый переворот в Кремле, или, что путлера вообще кто-то удавит
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27.02.2022 06:27 Ответить
нее
кто ж тогда в гааге сидеть будет?
шойгу что ли?
скажет, мне путлер приказал, я выполнял
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27.02.2022 08:21 Ответить
Актуальны только увольнения джавелинами и НЛАВАМИ. А то такое..
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27.02.2022 08:05 Ответить
А почему часть, а не все банки?
А почему "скоро", а не "уже"?
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27.02.2022 07:17 Ответить
ES zakryvajet nebo vsem ruskim samoliotam tak ze
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27.02.2022 07:28 Ответить
Появляются сообщения, что в Харьков зашла военная российская техника. 6 машин орков с буквой «Z» поехали по проспекту Л. Свободы в сторону Алексеевского метро броньовані авто бачили на вул. Шевченка на Олексіївці.
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27.02.2022 07:30 Ответить
Відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків. В тому числі і центральну частину міста.

Увага! Не покидайте місць укриттів!

Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
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27.02.2022 07:42 Ответить
Там уже горит одна из машин оккупантов.
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27.02.2022 07:47 Ответить
Еще один кацапский говнобиль тоже в огне
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27.02.2022 07:50 Ответить
Осталось два тигра и один камаз. Заблудились где-то в спальном районе.
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27.02.2022 07:58 Ответить
🔥Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС🤘
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27.02.2022 07:39 Ответить
ублюдки путинские готовьтесь хер сосать
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27.02.2022 07:42 Ответить
какой еще swift, на на...й не нужен ваш swift

а если серьезно, то в 14, сразу после крыма это было бы шоком
сейчас уже нет

плюс пока что то там подействует они войну вести дальше будут

такие меры предпринимают когда имеют дело с наглыми но адекватными
а в рашке поехавшее руководство
им плевать на санкции и деньги
свои они уже налом месяцами вывозили из европы

дворцовый переворот? это плохо
т.к. суть рашки не изменится

надо чтобы был суд в гааге над рашкой и ее фюрером
чтобы каждая ватная тварь видила что они наделали
и не смогла сказать что "это не мы"
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27.02.2022 07:58 Ответить
Почему только часть отключат? Погром, так погром
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27.02.2022 08:09 Ответить
Посоны, тут ведь вот какая штука. Мир привыкает жить без рашки. И в случае чего он уже без особых сомнений сможет изолировать её в будущем. Правда, в этом будущем он должен будет сначала её обратно принять, если будет что принимать...
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27.02.2022 08:20 Ответить
пусть на части делят
и принимают
москве оставить садовое кольцо
кАрмить мАскву будет некому
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27.02.2022 08:22 Ответить
Знову гівномутство "часть" це може бути 10 нубобанків зі 100, може бути 2 банки, а можна виключити 95% дрібноти, а залишити 5 гегемонів. В кінцевому випадку картинка:

"95% банків рф виключили від свіфт"

По факту:

90% транзакцій підораші НЕ зазнали ніякого дискомфорту. інші переходять на обслуговування в ці банки
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27.02.2022 08:22 Ответить
у них там еще своя процессинговая система внутренняя
картами МИР бюджетников заставляли пользоваться
так что они смогут спокойно пенсию получать
вот только что они получать будут еще вопрос

если изза "смешных" санкций и войны с 14го года они заморозили накопительнюю
часть пенсии
а тут уже посерьезнее
хотя ждать пока они там кремль возьмут
можно и 100 лет
многим фиолетово что происходит
главное что бы выжить
надо будет еще в "добровольцы" запишутся
как 8 лет шли "бедные мальчики", у которых не было работы
(руки вытащи и жопы и ищи работу, хоть на таймыре
а не зарабатывай убийством людей
еще христиане называются)
твари
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27.02.2022 08:34 Ответить
отключите им нахрен google сервисы (youtube в том числе) и apple сервисы
пусть скрепы жрут
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27.02.2022 08:24 Ответить
и всякие игровые помойки
а то сидят в доту и кс го спокойно играют
пока бомбят украинцев
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27.02.2022 08:24 Ответить
дни? часть банков?
в ближайшие часы и все - было бы лучше... и справедливее...
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27.02.2022 08:31 Ответить
Я вчера был на митинге за Украину в городе Умео, Швеция. Было довольно много людей. Не ожидал, что здесь столько Украинцев, а это север Швеции. Были СМИ, были шведы. Мы собираем средства на дроны для армии.
В местных новостях вчера слышал, что Швеция уже начала поставки оружия и даже рассматривает поставки истребителей шведского производства фирмы SAAB.

Разом до Перемоги! Харкове мій, тримайся! Слава Нації!
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27.02.2022 08:51 Ответить
 
 