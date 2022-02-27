В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Лидеры США, Франции, Германии, Италии, Британии, Канады и ЕК в ближайшие дни отключат Российскую Федерацию от международной банковской системы платежей SWIFT.
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы, лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Соединенного Королевства, Канады и Соединенных Штатов осуждаем выбор Путина в пользу войны и нападения на суверенную нацию и народ Украины", - отмечается в документе.
Мировые лидеры выступают на стороне украинского правительства и украинского народа в их героических усилиях по противодействию российскому вторжению.
"Война России является нападением на фундаментальные международные правила и нормы, которые преобладают со времени Второй мировой войны, которые мы настроены защищать. Мы привлечем Россию к ответственности и коллективно обеспечим, чтобы эта война была стратегическим поражением Путина", - отмечается в заявлении.
Мировые лидеры отметили, что одновременно с дипломатическими усилиями и коллективной работой над защитой собственных границ и оказанием помощи украинскому правительству и народу в его борьбе также вместе с другими союзниками и партнерами во всем мире применили серьезные меры против ключевых российских институтов и банков, против "архитекторов этой войны", в частности, против президента РФ Владимира Путина.
"Поскольку российские силы развязали нападение на Киев и другие украинские города, мы решительно продолжим вводить цену для России, которая еще больше изолирует ее от международной финансовой системы и наших экономик. Мы воплотим эти мероприятия в ближайшие дни. В частности, мы обязуемся, во-первых, обеспечить изъятие отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это гарантирует, что эти банки будут отключены от международной финансовой системы и повредит их способности действовать во всем мире", - отмечается в заявлении.
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Мордор повинен бути знищений. Крапка.
Х*йлу за 3 дня войны, перевели 4,5 млрд долларов только за нефть и газ.
Да перестаньте же покупать у него газ, пока он не выведет войска. Ну померзнете недельку.
Так хоть люди умирать перестанут
Для кацапів є ще "приємні подарунки". Боінг і Ейрбас заявили про повне завершення роботи з Парашею - ні нових літаків, ні обслуговування, ні запчастин. Те ж саме заявили практично всі світові автомобільні бренди. Будуть мокші "іздити" на пляшці або на швабрі 😄
Дивіться шикарний канал українського американця "Юрий Швец" на Ю Тубі, щоб знати більше
and learn not to f people from the first comment.
"США и другие западные страны намерены коллективно ввести санкции против ЦБ РФ, чтобы он не смог использовать свои резервы для поддержки рубля. Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 млрд долларов подпадет под рестрикции. «Все», - ответил представитель администрации."
А это значит, что все обесценивается - денежные ср-ва "дорогих россиян", пенсионные накопления... все. Прямой путь к дефолту, а это уже пздц.
В понедельник на российском валютном рынке ожидается Апокалипсис. А может и рынка не будет, а потом и эрэфии.
кто ж тогда в гааге сидеть будет?
шойгу что ли?
скажет, мне путлер приказал, я выполнял
А почему "скоро", а не "уже"?
Увага! Не покидайте місць укриттів!
Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
а если серьезно, то в 14, сразу после крыма это было бы шоком
сейчас уже нет
плюс пока что то там подействует они войну вести дальше будут
такие меры предпринимают когда имеют дело с наглыми но адекватными
а в рашке поехавшее руководство
им плевать на санкции и деньги
свои они уже налом месяцами вывозили из европы
дворцовый переворот? это плохо
т.к. суть рашки не изменится
надо чтобы был суд в гааге над рашкой и ее фюрером
чтобы каждая ватная тварь видила что они наделали
и не смогла сказать что "это не мы"
и принимают
москве оставить садовое кольцо
кАрмить мАскву будет некому
"95% банків рф виключили від свіфт"
По факту:
90% транзакцій підораші НЕ зазнали ніякого дискомфорту. інші переходять на обслуговування в ці банки
картами МИР бюджетников заставляли пользоваться
так что они смогут спокойно пенсию получать
вот только что они получать будут еще вопрос
если изза "смешных" санкций и войны с 14го года они заморозили накопительнюю
часть пенсии
а тут уже посерьезнее
хотя ждать пока они там кремль возьмут
можно и 100 лет
многим фиолетово что происходит
главное что бы выжить
надо будет еще в "добровольцы" запишутся
как 8 лет шли "бедные мальчики", у которых не было работы
(руки вытащи и жопы и ищи работу, хоть на таймыре
а не зарабатывай убийством людей
еще христиане называются)
твари
пусть скрепы жрут
а то сидят в доту и кс го спокойно играют
пока бомбят украинцев
в ближайшие часы и все - было бы лучше... и справедливее...
В местных новостях вчера слышал, что Швеция уже начала поставки оружия и даже рассматривает поставки истребителей шведского производства фирмы SAAB.
Разом до Перемоги! Харкове мій, тримайся! Слава Нації!