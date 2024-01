Бої навколо промислових об’єктів ризикують спричинити надзвичайно токсичне забруднення - еколог

Токсичне забруднення навколо міст внаслідок бойових дій може призвести до погіршення гуманітарної кризи в Україні

Про це заявив керівник екологічного напрямку Amnesty International Річард Пірсхауз на сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бої навколо цих [промислових] об’єктів ризикують спричинити надзвичайно токсичне забруднення, а серйозні наслідки для здоров’я погіршують і без того жахливу гуманітарну кризу для місцевих жителів України", - написав він.

"Fighting around these [industrial] sites risks generating extreme toxic pollution, with severe health impacts worsening the already horrific humanitarian crisis for local people in Ukraine:" ⁦@amnesty⁩ https://t.co/SUtrMYgHti