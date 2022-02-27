Бої навколо промислових об’єктів ризикують спричинити надзвичайно токсичне забруднення - еколог

Токсичне забруднення навколо міст внаслідок бойових дій може призвести до погіршення гуманітарної кризи в Україні

Про це заявив керівник екологічного напрямку Amnesty International Річард Пірсхауз на сторінці у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бої навколо цих [промислових] об’єктів ризикують спричинити надзвичайно токсичне забруднення, а серйозні наслідки для здоров’я погіршують і без того жахливу гуманітарну кризу для місцевих жителів України", - написав він.

"Fighting around these [industrial] sites risks generating extreme toxic pollution, with severe health impacts worsening the already horrific humanitarian crisis for local people in Ukraine:" ⁦@amnesty⁩ https://t.co/SUtrMYgHti — Richard Pearshouse (@RPearshouse) February 25, 2022

Як відомо, в районі першої ночі по Василькову на Київщині завдали ракетного удару, внаслідок чого почалася пожежа на нафтобазі KLO. Через бій за аеродром ДСНС області не може приступити до гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу.

В Держспецзв’язку порадили закривати вікна, оскільки "дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок".

Цієї ночі під час зенітного та ракетного обстрілу Києва російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів київської філії Об'єднання Радон. У ДСНС повідомили, що влучення було в паркан, розгерметизації сховища не сталося.

У Харкові вночі 27 лютого російські агресори підірвали газопровід на Данилівці.