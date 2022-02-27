УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13450 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
17 240 28
Росія (47217) санкції (6845) SWIFT (93)

SWIFT заявила про готовність до відключення російських банків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

SWIFT заявила про готовність до відключення російських банків

Всесвітня платіжна система SWIFT буде готова виконати рішення США та ЄС щодо відключення від неї деяких російських банків у разі отримання відповідного розпорядження, йдеться у заяві системи, повідомив телеканал NBC.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", - йдеться у заяві SWIFT, яку цитує NBC у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше США, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Британія та Канада у спільній заяві оголосили, що вони домовилися про відключення окремих російських банків, які потрапили під західні санкції від системи SWIFT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчими днями частину російських банків відключать від SWIFT, - Білий дім

Представник американської адміністрації повідомив, що відключення від SWIFT може не торкнутися російських банків, через які йдуть платежі за постачання енергоносіїв. Він зазначив, що під час підготовки списку банків, які відключатимуться від SWIFT, відбиратимуться ті, через які платежі, пов'язані з енергоносіями, не проходять.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Щохвилини гинуть мирні українці! Відключайте нах- й обані по голові!
показати весь коментар
27.02.2022 07:55
+17
Відключайте вже
показати весь коментар
27.02.2022 07:54
+10
"Доляр по сто" - смотрите сегодня во всех обменках "вяликой" еще вчера страны)
показати весь коментар
27.02.2022 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Амінь!
показати весь коментар
27.02.2022 07:51 Відповісти
Відключайте вже
показати весь коментар
27.02.2022 07:54 Відповісти
"Доляр по сто" - смотрите сегодня во всех обменках "вяликой" еще вчера страны)
показати весь коментар
27.02.2022 07:55 Відповісти
Щохвилини гинуть мирні українці! Відключайте нах- й обані по голові!
показати весь коментар
27.02.2022 07:55 Відповісти
зачем им деньги только камни с неба
показати весь коментар
27.02.2022 07:56 Відповісти
все їм перекрийте, що б не було лазівок для отримання валюти за нафту.
показати весь коментар
27.02.2022 07:56 Відповісти
Теперь в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность переводить деньги со счета "Бонус+" на помощь ВСУ.
показати весь коментар
27.02.2022 07:58 Відповісти
Как?
показати весь коментар
27.02.2022 11:13 Відповісти
Агонь! Або амінь.
показати весь коментар
27.02.2022 07:58 Відповісти
суки! скореее! в серой зоне люди три дня напуганные, газа нет, все с перебоями, мародеры бегают. чем детей кормить? чем успокаивать стариков и инвалидов?

скорее, где меры от Байдена и ООН?
показати весь коментар
27.02.2022 08:00 Відповісти
Ну твою ж мать, так весь сенс того свіфту був в тому, щоб оплата за еноергоносії не була можливою…
показати весь коментар
27.02.2022 08:01 Відповісти
Ну так ще задовго до нас сказано "pecunia non olet" - гроші на пахнуть, а якщо точніше, то не смердять.
показати весь коментар
27.02.2022 08:04 Відповісти
Це така лайт версія санкцій?
показати весь коментар
27.02.2022 08:03 Відповісти
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
показати весь коментар
27.02.2022 08:05 Відповісти
Отключайте, перекройте кислород росфашистам. Включите, когда там появятся люди, а не звери убивающие МИР.
показати весь коментар
27.02.2022 08:25 Відповісти
давайте уже
показати весь коментар
27.02.2022 08:30 Відповісти
ну и? благословляем ! отключайте уже не тяните кота за подробности !!!!
показати весь коментар
27.02.2022 08:41 Відповісти
Вперед.
показати весь коментар
27.02.2022 08:42 Відповісти
это самая полезная польза от санкций никто не скажет -вы что там щи лаптями хлебаете
показати весь коментар
27.02.2022 08:48 Відповісти
Та давайте вже той контрольний в голову, скоріше. Не теліться.
показати весь коментар
27.02.2022 08:49 Відповісти
А почему НЕКОТОРЫХ,почему не ВСЕХ,*****?!
показати весь коментар
27.02.2022 08:53 Відповісти
не хотят
это же не иран душить
когда и свифт вырубили
и тотальное эмбарго на нефть
показати весь коментар
27.02.2022 08:55 Відповісти
ну то есть самые основные банки Лаптестана отключение от СВИФТа не затронет ибо расчеты за энергоносители в ********* идут только через самые крупные банки, а не через банк Урюпинска или Кинешмы.
показати весь коментар
27.02.2022 09:09 Відповісти
эти специально оставили
на тотальное эмбарго не готовы пока
показати весь коментар
27.02.2022 10:11 Відповісти
Росийские банки идут н@..й
показати весь коментар
27.02.2022 09:17 Відповісти
"отдельные банки"!? Да это просто ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!
показати весь коментар
27.02.2022 09:40 Відповісти
Як готові,то відключайте, скільки може обіцянок,для нас кожна хвилина мае значення
показати весь коментар
27.02.2022 09:48 Відповісти
белорашку тоже отключайте
они соучастники
(простым белорусам увы, придется платить за все
знаю что лукашенко многие не поддерживают
пока идет война
остановите ее как можете

каждый может что то сделать
ваша время пришло
покажите что вы против)
показати весь коментар
27.02.2022 10:13 Відповісти
 
 