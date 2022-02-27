SWIFT заявила про готовність до відключення російських банків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всесвітня платіжна система SWIFT буде готова виконати рішення США та ЄС щодо відключення від неї деяких російських банків у разі отримання відповідного розпорядження, йдеться у заяві системи, повідомив телеканал NBC.
"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", - йдеться у заяві SWIFT, яку цитує NBC у неділю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше США, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Британія та Канада у спільній заяві оголосили, що вони домовилися про відключення окремих російських банків, які потрапили під західні санкції від системи SWIFT.
Представник американської адміністрації повідомив, що відключення від SWIFT може не торкнутися російських банків, через які йдуть платежі за постачання енергоносіїв. Він зазначив, що під час підготовки списку банків, які відключатимуться від SWIFT, відбиратимуться ті, через які платежі, пов'язані з енергоносіями, не проходять.
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скорее, где меры от Байдена и ООН?
1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
это же не иран душить
когда и свифт вырубили
и тотальное эмбарго на нефть
на тотальное эмбарго не готовы пока
они соучастники
(простым белорусам увы, придется платить за все
знаю что лукашенко многие не поддерживают
пока идет война
остановите ее как можете
каждый может что то сделать
ваша время пришло
покажите что вы против)