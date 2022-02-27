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SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков

Всемирная платежная система SWIFT будет готова выполнить решение США и ЕС по отключению от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC.

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", - говорится в заявлении SWIFT, которое цитирует NBC в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что они договорились об отключении отдельных российских банков, подвергшихся западным санкциям от системы SWIFT.

Читайте также: В ближайшие дни часть российских банков отключат от SWIFT, - Белый дом

Представитель американской администрации сообщил, что отключение от SWIFT может не затронуть российские банки, через которые идут платежи за поставку энергоносителей. Он отметил, что при подготовке списка банков, которые будут отключаться от SWIFT, будут отбираться те, по которым платежи, связанные с энергоносителями, не проходят.
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Топ комментарии
+19
Щохвилини гинуть мирні українці! Відключайте нах- й обані по голові!
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27.02.2022 07:55
+17
Відключайте вже
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27.02.2022 07:54
+10
"Доляр по сто" - смотрите сегодня во всех обменках "вяликой" еще вчера страны)
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27.02.2022 07:55
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Амінь!
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27.02.2022 07:51 Ответить
Відключайте вже
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27.02.2022 07:54 Ответить
"Доляр по сто" - смотрите сегодня во всех обменках "вяликой" еще вчера страны)
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27.02.2022 07:55 Ответить
Щохвилини гинуть мирні українці! Відключайте нах- й обані по голові!
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27.02.2022 07:55 Ответить
зачем им деньги только камни с неба
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27.02.2022 07:56 Ответить
все їм перекрийте, що б не було лазівок для отримання валюти за нафту.
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27.02.2022 07:56 Ответить
Теперь в мобильном приложении "Приват24" появилась возможность переводить деньги со счета "Бонус+" на помощь ВСУ.
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27.02.2022 07:58 Ответить
Как?
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27.02.2022 11:13 Ответить
Агонь! Або амінь.
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27.02.2022 07:58 Ответить
суки! скореее! в серой зоне люди три дня напуганные, газа нет, все с перебоями, мародеры бегают. чем детей кормить? чем успокаивать стариков и инвалидов?

скорее, где меры от Байдена и ООН?
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27.02.2022 08:00 Ответить
Ну твою ж мать, так весь сенс того свіфту був в тому, щоб оплата за еноергоносії не була можливою…
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27.02.2022 08:01 Ответить
Ну так ще задовго до нас сказано "pecunia non olet" - гроші на пахнуть, а якщо точніше, то не смердять.
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27.02.2022 08:04 Ответить
Це така лайт версія санкцій?
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27.02.2022 08:03 Ответить
Хто може розповсюдити у англ варіанті?

1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською

When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.

When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.

When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.

When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.

When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.

Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
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27.02.2022 08:05 Ответить
Отключайте, перекройте кислород росфашистам. Включите, когда там появятся люди, а не звери убивающие МИР.
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27.02.2022 08:25 Ответить
давайте уже
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27.02.2022 08:30 Ответить
ну и? благословляем ! отключайте уже не тяните кота за подробности !!!!
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27.02.2022 08:41 Ответить
Вперед.
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27.02.2022 08:42 Ответить
это самая полезная польза от санкций никто не скажет -вы что там щи лаптями хлебаете
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27.02.2022 08:48 Ответить
Та давайте вже той контрольний в голову, скоріше. Не теліться.
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27.02.2022 08:49 Ответить
А почему НЕКОТОРЫХ,почему не ВСЕХ,*****?!
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27.02.2022 08:53 Ответить
не хотят
это же не иран душить
когда и свифт вырубили
и тотальное эмбарго на нефть
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27.02.2022 08:55 Ответить
ну то есть самые основные банки Лаптестана отключение от СВИФТа не затронет ибо расчеты за энергоносители в ********* идут только через самые крупные банки, а не через банк Урюпинска или Кинешмы.
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27.02.2022 09:09 Ответить
эти специально оставили
на тотальное эмбарго не готовы пока
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27.02.2022 10:11 Ответить
Росийские банки идут н@..й
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27.02.2022 09:17 Ответить
"отдельные банки"!? Да это просто ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО!
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27.02.2022 09:40 Ответить
Як готові,то відключайте, скільки може обіцянок,для нас кожна хвилина мае значення
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27.02.2022 09:48 Ответить
белорашку тоже отключайте
они соучастники
(простым белорусам увы, придется платить за все
знаю что лукашенко многие не поддерживают
пока идет война
остановите ее как можете

каждый может что то сделать
ваша время пришло
покажите что вы против)
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27.02.2022 10:13 Ответить
 
 