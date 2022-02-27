SWIFT заявила о готовности к отключению российских банков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная платежная система SWIFT будет готова выполнить решение США и ЕС по отключению от нее некоторых российских банков в случае получения соответствующего распоряжения, говорится в заявлении системы, сообщил телеканал NBC.
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы изучить подробности об организациях, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить юридические инструкции", - говорится в заявлении SWIFT, которое цитирует NBC в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее США, ЕС, Франция, Германия, Италия, Британия и Канада в совместном заявлении объявили, что они договорились об отключении отдельных российских банков, подвергшихся западным санкциям от системы SWIFT.
Представитель американской администрации сообщил, что отключение от SWIFT может не затронуть российские банки, через которые идут платежи за поставку энергоносителей. Он отметил, что при подготовке списка банков, которые будут отключаться от SWIFT, будут отбираться те, по которым платежи, связанные с энергоносителями, не проходят.
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скорее, где меры от Байдена и ООН?
1931.Олександр Олесь, "Європа мовчала..." Переклад англійською
When the Ukraine fought for its life,
Fought against tortures violent,
And waited, hoped - they'll sympathize,
Europe was silent.
When the Ukraine in blood and tears,
Was dying but alive yet
A friendly help still hoped to see,
Europe was silent.
When the Ukraine worked as a slave,
Toiled in a yoke of iron.
And voiceless rocks could not that bear,
Europe was silent.
When the Ukraine that harvest reaped
But was in starving dying,
And lost all words - no food, no seed,
Europe was silent.
When the Ukraine became vast grave,
An empty waste turned my land.
And even evil ones would pray,
Europe was silent.
Переклад вірша О. Олеся, "Європа мовчала...". Не дослівний.
це теж зброя
http://prosto-virshi.blogspot.com/2015/05/blog-post_9.html
это же не иран душить
когда и свифт вырубили
и тотальное эмбарго на нефть
на тотальное эмбарго не готовы пока
они соучастники
(простым белорусам увы, придется платить за все
знаю что лукашенко многие не поддерживают
пока идет война
остановите ее как можете
каждый может что то сделать
ваша время пришло
покажите что вы против)