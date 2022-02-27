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Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов

Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк.

Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю.

Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.

Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!

Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
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27.02.2022 08:32
+11
1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Відлупцювали і знов питають.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Знову били тай питають третій раз.

- Кого будеш стріляти?

Партизан питає комісара:

- А ти кого?

Комісар

- Я канешно немца.

Бандерівець каже:

- Ти диви, мені знов москаль лишився...


Це потрібно пам'ятати!
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27.02.2022 08:33
+10
Це просто еротичний сон маскальноти.
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27.02.2022 08:33
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Бачили ми тільки, як палали затримувачі.
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27.02.2022 08:32 Відповісти
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Україна - не підаРосія! Українці - не маскалі! І своїх не кидають.
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27.02.2022 08:32 Відповісти
затриманий 302-й зенітний полк? а це як?
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27.02.2022 08:33 Відповісти
Це просто еротичний сон маскальноти.
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27.02.2022 08:33 Відповісти
до речі. у нас бригади а не полки. кацапи мабудь не в курсе
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27.02.2022 08:36 Відповісти
Так це ж кацапи. Тупікова гілка еволюції. Вони тільки з-зовні схожі на людей, що часто вводить людей в оману.
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27.02.2022 08:39 Відповісти
1946-й рік піймали москалі бандерівця і проводять профілактику.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Відлупцювали і знов питають.

- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?

- Та певно що москаля.

Знову били тай питають третій раз.

- Кого будеш стріляти?

Партизан питає комісара:

- А ти кого?

Комісар

- Я канешно немца.

Бандерівець каже:

- Ти диви, мені знов москаль лишився...


Це потрібно пам'ятати!
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27.02.2022 08:33 Відповісти
Вот ******* лживые,а я чуть не поверил...чёт я лоханулся,это же всратые брехуны москали
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27.02.2022 08:35 Відповісти
кто бы в них сомневался. они не знают что такое правда, даже понаехавшие блеят про учения, как пресонут признаются что знали куда и знали зачем. дырявые ...
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27.02.2022 08:41 Відповісти
Йде мер міста Харків на роботу та бачить біля мерії великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Харкові поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 08:43 Відповісти
Это для тех кто говорит что Харьков пусть захватывают. Пошли все *****, Харьков не сдаём!
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27.02.2022 08:54 Відповісти
Да. По новостям РФ активно распространяют, что регулярные ВС Украины практически не участвуют в сопротивление и массово сдаются. Сопротивление оказивают праворадикалы. Писец. Ом точно нужны люди в белых халатах. Пиде-сы.
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27.02.2022 09:07 Відповісти
Уже жгут вату!
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27.02.2022 09:12 Відповісти
 
 