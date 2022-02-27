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Жоден боєць ЗСУ не склав зброю, оборона Харківщини триває, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк.
Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброю.
Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.
Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!
Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 экзорцист
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+11 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви, мені знов москаль лишився...
Це потрібно пам'ятати!
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Харкові поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!