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ЄС має негайно надати Україні статус кандидата, – президент Латвії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС має негайно надати Україні статус кандидата, – президент Латвії

Латвійський президент Егілс Левітс заявив, що Європейський Союз має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Tвіттер президента.

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"Україна перетворилася на один великий Майдан. Україна бачить своє майбутнє у Європі. ЄС має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування", - написав Левітс.

Як повідомлялося, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує пришвидшений шлях вступу України до ЄС.

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24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні та розпочав масштабне вторгнення. По низці українських міст були завдані ракетних ударів, атаковані військові об'єкти Збройних сил України.

В Україні запроваджено військовий стан. Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.
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Топ коментарі
+8
Россія пришвидшила процесс вступу до ЄС. С десятирічь, до днів.
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27.02.2022 14:42
+7
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:44
+4
Разом у НАТО і ЄС !!
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27.02.2022 14:48
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Россія пришвидшила процесс вступу до ЄС. С десятирічь, до днів.
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27.02.2022 14:42 Відповісти
👍
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27.02.2022 14:43 Відповісти
це було б чудово
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27.02.2022 14:43 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 14:43 Відповісти
кніжкі б тєбє пісать, "Чьорний Орьол-2"...

⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.

Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇

https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
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27.02.2022 14:44 Відповісти
Русня розганя інфу, що наші погодились на перемовини в Гомелі.

Це ганьба.
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27.02.2022 14:44 Відповісти
А НАТО???
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27.02.2022 14:46 Відповісти
Готовят обращение о вступлении в Украину !!!
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27.02.2022 14:56 Відповісти
Ця тіточка - краща!
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27.02.2022 14:47 Відповісти
Власник Альфа-Банку Фрідман осудив агресію проти України. Укрправда. Криси побігли, ***** скоро кінець прийде
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27.02.2022 14:47 Відповісти
Разом у НАТО і ЄС !!
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27.02.2022 14:48 Відповісти
ЕС ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ УКРАИНУ В ЕС СЕГОДНЯ - бо Украина защищает Европу от орды !!!
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27.02.2022 14:55 Відповісти
УП заявляє, що наш през домовився про переговори на кордоні з бульбашками. Що за нах!!!?
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27.02.2022 15:01 Відповісти
 
 