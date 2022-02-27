ЄС має негайно надати Україні статус кандидата, – президент Латвії
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Латвійський президент Егілс Левітс заявив, що Європейський Союз має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Tвіттер президента.
"Україна перетворилася на один великий Майдан. Україна бачить своє майбутнє у Європі. ЄС має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування", - написав Левітс.
Як повідомлялося, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує пришвидшений шлях вступу України до ЄС.
24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні та розпочав масштабне вторгнення. По низці українських міст були завдані ракетних ударів, атаковані військові об'єкти Збройних сил України.
В Україні запроваджено військовий стан. Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.
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Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
⚡️ Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным.
Подполковник запаса, командир Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик призвал их не выполнять преступные приказы по нападению на Украину👇
https://www.youtube.com/watch?v=a4PShicIQHA&ab_channel=Charter97video
Це ганьба.