ЄС має негайно надати Україні статус кандидата, – президент Латвії

Латвійський президент Егілс Левітс заявив, що Європейський Союз має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Tвіттер президента.

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"Україна перетворилася на один великий Майдан. Україна бачить своє майбутнє у Європі. ЄС має негайно надати Україні статус кандидата та доступ до фінансування", - написав Левітс.

Як повідомлялося, раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує пришвидшений шлях вступу України до ЄС.

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24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні та розпочав масштабне вторгнення. По низці українських міст були завдані ракетних ударів, атаковані військові об'єкти Збройних сил України.

В Україні запроваджено військовий стан. Президент Володимир Зеленський оголосив загальну мобілізацію.