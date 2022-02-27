За підтримку України в Росії каратимуть до 20 років позбавлення волі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії початок повномасштабного вторгнення в Україну назвали "операцією із захисту ДНР та ЛНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генпрокуратура країни-загарбниці.
"Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній чи іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада).
За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання як позбавлення волі терміном до 20 років.
По кожному факту надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, буде надано правову оцінку", - сказано в заяві.
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Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну
Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.
"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі.
Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'їна Гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери
ПС: нещодавно Зеленський поговорив з Лукашеном. Але про деталі не повідомлялося
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/9283
Нет войне.
❗️Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):
- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.
В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
https://t.me/charter97_org/63812
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
Путлер столько не проживет,хватит сцаться, защитите своих детей, биомасса!
Їм малюють 90% підтримки, а вони все одно бздять.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну
Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.
"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі. Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'яна гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери