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За підтримку України в Росії каратимуть до 20 років позбавлення волі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За підтримку України в Росії каратимуть до 20 років позбавлення волі

У Росії початок повномасштабного вторгнення в Україну назвали "операцією із захисту ДНР та ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила Генпрокуратура країни-загарбниці.

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"Необхідно враховувати, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги іноземній державі, міжнародній чи іноземній організації або їх представникам у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, містить ознаки складу злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації (державна зрада).

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання як позбавлення волі терміном до 20 років.

По кожному факту надання фінансової та іншої допомоги іноземній державі у діяльності, спрямованій проти безпеки Російської Федерації, буде надано правову оцінку", - сказано в заяві.
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Топ коментарі
+26
а у нас за приховану чи навіть відкриту підтримку ворога?
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27.02.2022 14:56
+12
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27.02.2022 14:59
+10
дибіли
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27.02.2022 14:55
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дибіли
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27.02.2022 14:55 Відповісти
а у нас за приховану чи навіть відкриту підтримку ворога?
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27.02.2022 14:56 Відповісти
Звісно є і у нас таке
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27.02.2022 14:57 Відповісти
Та невже? І де ті всі опезежопники тоді?
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27.02.2022 14:59 Відповісти
У нас нема закон про колабораціонізм
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27.02.2022 15:01 Відповісти
То було риторичне питання, не зважайте. Але й справді: де все те падло? Щось жодної ********** не чути...
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Я зрозумів. Я знаю те що, того дрочєра вигнали з ОПЗЖ
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27.02.2022 15:09 Відповісти
Тра саме опзж вигнати з України до раші: най там сидять разом з Овочем, Азіровим та іншою наволоччю.
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27.02.2022 15:13 Відповісти
Депутатство та засідання у ВР.
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27.02.2022 14:59 Відповісти
намалюють плямку на лобі
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27.02.2022 16:07 Відповісти
зеленкою. щоби куля інфекцію не занесла!
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27.02.2022 16:57 Відповісти
ха у нас за содействие Рашке расстрел веревка с мылом или Ф-01 в задницу... то же мне испужали придурки.. страна .. 404 ПОМЫЛКА ПОМЫЛКА ПОМЫЛКА
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27.02.2022 14:57 Відповісти
В стояло !!!
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27.02.2022 14:57 Відповісти
всьо, уже карателі кінчаються

Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну

Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.

"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі.
Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'їна Гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери

ПС: нещодавно Зеленський поговорив з Лукашеном. Але про деталі не повідомлялося

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU https://t.me/operativnoZSU/9283
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27.02.2022 14:58 Відповісти
slishal shto okolo 5000 desant belarusov otkazalis napadatj - neznaju pravda ili net
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27.02.2022 15:05 Відповісти
На ехо москви пишуть, що після розмови Зеленського з бульбафюрером все ж така українська делегація поїхала на перемовини до гомеля. Наскільки правда - хз. Але можливо і так.
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27.02.2022 15:07 Відповісти
Хорошая возможность Польше вернуть Гродно.
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27.02.2022 15:28 Відповісти
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27.02.2022 14:59 Відповісти
В дідівському гаражі був виявлений бездимний порох сокіл, ще з савєтских часів. ціна 2р70к. Банка 500 гр. Запечатана. Порох сухий. Хто підкаже, як з його допомогою нагадить свинособакам? Жду пропозицій.
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27.02.2022 14:59 Відповісти
у там вариантов много особенно если есть топливо гугли минно взрывные ловушки
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27.02.2022 15:02 Відповісти
Може просто хлопцям в тероборону віддати?
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Найпростіша порохова граната. Дві трубки с картону, в меншій порох, в просторі між меншою та більшою готові поражаючі елементи, саморобний фітиль....
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27.02.2022 15:30 Відповісти
Терміново евакуювати Ахеджакову!
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27.02.2022 14:59 Відповісти
Краще евакуювати ***** в пекло.
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27.02.2022 15:01 Відповісти
Она успела до выхода этого закона. Наш ей респект!
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27.02.2022 15:12 Відповісти
Не забыть про Адочку Роговцеву...
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27.02.2022 18:27 Відповісти
Это фашизм - что тут удивительного. Там уже и концлагеря есть 100%
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27.02.2022 14:59 Відповісти
если надумали строить железку к карскому морю, то понятно же что лагаря для строителей уже построены
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27.02.2022 15:02 Відповісти
Плевать, как там кацапские свиньи будут друг друга душить у себя в свинарнике. Лишь бы дохли регулярно и побольше.
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27.02.2022 14:59 Відповісти
⚡️Белорусы соберутся сегодня в Минске в 17:00 возле Генерального штаба.

Нет войне.

❗️Все демократические силы Беларуси призывают белорусов сегодня собраться в 17: 00 в Минске у Генерального штаба (Коммунистическая 1):

- Только офицеры теперь могут принять это решение, только командование может остановить наши войска.

В других городах сбор на центральной площади и возле городских администраций.
https://t.me/charter97_org/63812
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27.02.2022 15:05 Відповісти
❗️Белорусы начали получать (http://t.me/mkbelarus) первые повестки в военкомат. https://t.me/charter97_org/63813
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27.02.2022 15:05 Відповісти
генеральный штаб Беларусии!!!!! ***** на улице комунистической
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27.02.2022 16:01 Відповісти
к стати твоя полная копия ника работает 24 часа в сутки за Олешками. Свежий пепел русни сбрасывают там же в соснах. никто зажмуренуж кацапню на крым не вывозит т.к. в армянске еще во второй день все холодильники забиты касапней под завязку.
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27.02.2022 16:03 Відповісти
Хтось ще не зрозумів, що російськомовність є підтримкою Росії, бо мова є імунною системою нації, що відрізняє свого від чужого.
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27.02.2022 14:59 Відповісти
Украинцы и все не байдужі до долі неньки, идите в ютуб, по соц.сетям кидайте ссылки на видео о том что на самом деле происходит в Украине или жалобы, вот например на канале https://www.youtube.com/watch?v=UtYDERYiOJ0 говорят что захвачен Харьков и что наши ВСУ бьют по городу а русские пришли чайку попить, на других каналах есть якобы захват чиченцами цасти ВСУ, это все бред а люди в коментах верят. Давайте вместе с ВСУ бороться против лаптей. РЕПОСТ приветствуется !!!
Мы победим только все вместе, СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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27.02.2022 15:00 Відповісти
Кадирівці захопили пусті казарми, пофоткались, пішли далі. Далеко не зайшли. Через годину їх бандерівська арта накрила. Все, нема кадирівців
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27.02.2022 15:15 Відповісти
за підтримку параші, в Україні вже дают пинди. крупной. далі буде.
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27.02.2022 15:01 Відповісти
пинди то дають, але закону нема, можуть і посадити потім якщо хтось за раху щось скаже, а ти йому бошку одіб'єш.
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27.02.2022 15:05 Відповісти
прийшли інші часи.
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27.02.2022 15:07 Відповісти
Генпрокуратура РФ идёт нах?й !
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27.02.2022 15:01 Відповісти
Что выбрать кацапы, хоронить родных,сдохнуть самим или 20 лет тюрьмы?
Путлер столько не проживет,хватит сцаться, защитите своих детей, биомасса!
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27.02.2022 15:02 Відповісти
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27.02.2022 15:05 Відповісти
красивое как бк бахкает кацапы шкварятся https://twitter.com/i/status/1497916723198111747
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27.02.2022 15:03 Відповісти
адский молох для русни работает без остановки.
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27.02.2022 16:06 Відповісти
красивое...
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27.02.2022 20:25 Відповісти
Бздять люто свій же народ - тому й такі закони. "По два не збиратися", "тільки одиночні пікети". Ось яким би не був Фідель Кастро, але поки що був популярним і молодим майже без охорони їздив і була якась свобода.

Їм малюють 90% підтримки, а вони все одно бздять.
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Рашисты уже готовы проводить переговоры в любое время суток. Видно очень плохо пошла "спецоперация".
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27.02.2022 15:04 Відповісти
Лукашенко посилає в Україну війська, білорусів просять блокувати дороги, - контррозвідка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив вступити у війну в Україні на боці Путіна. Наразі на території Республіки Білорусь збирають військових, які найближчим часом висунуться в Україну

Про це повідомили у Білоруському кризовому центрі у Львові.

"Зараз формуються бригади, які готові висунутися з Білорусі. Лукашенко підтримав Х#йла і готовий надати своїх військових. Виходитимуть з військових частин: 103 бригада спецоперацій (Вітебськ), 38 ДШБ (Брест), 5 окрема бригада спецоперацій (Мар'яна гірка). Ці підрозділи, за розвідданими, будуть висуватися чи вже висунулися в бік України, для війни з українцями", - повідомляють білоруські опозиціонери
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27.02.2022 15:05 Відповісти
Це вже агонія.
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27.02.2022 15:05 Відповісти
Как хорошо, что я не в России и могу поддерживать Украину свободно
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27.02.2022 15:06 Відповісти
И я.
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27.02.2022 15:16 Відповісти
Кадирівців в Бучі пустили на шкварки.https://twitter.com/i/status/1497920126993190913
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27.02.2022 15:08 Відповісти
Сами придумали, сами войной пошли, сами у себя карают. Срочно надо им в союз с кндр, в нормальных странах это мракобесие не понять.
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27.02.2022 15:08 Відповісти
На Ахеджакову, падлюки, намекают. Маленькая женщина, а не побоялась идти против этой системы.
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27.02.2022 15:09 Відповісти
Згадайте фільм Рязанова "Гараж" - в тій ролі вона вся. Грала саму себе, свій характер, свої погляди.
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27.02.2022 15:34 Відповісти
Сильна малышка
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27.02.2022 15:35 Відповісти
це вони відповіли Ахеджаковій!
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27.02.2022 15:14 Відповісти
И Адочке Роговцевой
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27.02.2022 18:30 Відповісти
А в нас Медведчук під домашнім арештом був та і то втік. Що скажите нешановне панство - Баканов, Монастирьський та Венедіктова? Та чому досі гуляють на свободі Ківа, Шуфріч, та Мураєв?
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27.02.2022 15:22 Відповісти
так это было же, на мордовии называется ихтамнет.
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27.02.2022 15:23 Відповісти
когда народ безмолвствует , он превращается в биомассу -источник зла и преступлений
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27.02.2022 15:40 Відповісти
Надо у нас такое сделать.
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27.02.2022 15:56 Відповісти
былоруси проти нас 2 аспекти. 1. Якщо росия долучае быдлорусів, то у них реально проблеми з особовим складом ( і некажітьщо путін хоче бульбашей пов"язати кров"ю вони і так вже пов"язані. 2. Білоруські воїни - єє звучить якось
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27.02.2022 16:05 Відповісти
так ***** давно болотных будлорусов повязал еще в первый день. он ведь сракетами из болотного микромордора пулял и ватопланы отпавлял оттуда.
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27.02.2022 16:08 Відповісти
На скільки років посадили бойка-рабіновича та інших за ПУБЛІЧНУ підтримку терористів *****?
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27.02.2022 16:22 Відповісти
Бачили очі, що купували, їжте, аж повилазьте. То иак в Писанні прописано.
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27.02.2022 17:22 Відповісти
 
 