У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри

У застосунку "Дія" з'явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Переказати гроші для української армії тепер можна в "Дії". Зробіть це в застосунку за кілька кліків. Усі донати підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", - ідеться у повідомленні.

Щоб переказати гроші, потрібно зайти в застосунок "Дія", натиснути спочатку "Документи", далі - "Допомогти армії". Потім - вказати суму переказу й натиснути "Сплатити". Далі необхідно ввести реквізити картки й підтвердити оплату.

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Послуга доступна для користувачів IOS та Android.