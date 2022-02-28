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У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У

У застосунку "Дія" з'явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Переказати гроші для української армії тепер можна в "Дії". Зробіть це в застосунку за кілька кліків. Усі донати підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", - ідеться у повідомленні.

Щоб переказати гроші, потрібно зайти в застосунок "Дія", натиснути спочатку "Документи", далі - "Допомогти армії". Потім - вказати суму переказу й натиснути "Сплатити". Далі необхідно ввести реквізити картки й підтвердити оплату.

Читайте: З'явилась можливість допомогти співробітникам Служби порятунку, перерахувавши кошти на їхні рахунки, - ДСНС

Послуга доступна для користувачів IOS та Android.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
дякую, вже переказав
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28.02.2022 02:07
+2
Також та кнопка є в Альфа-банк.
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28.02.2022 02:08
+1
Straus poshel

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28.02.2022 02:36
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дякую, вже переказав
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28.02.2022 02:07 Відповісти
Також та кнопка є в Альфа-банк.
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28.02.2022 02:08 Відповісти
а без кацапів- ти ж не можеш user/507716 ?
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28.02.2022 05:07 Відповісти
Уже давно бы передали, если б не банили и не деактивировали патриотов.
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28.02.2022 02:35 Відповісти
кіт иди на ***!
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07.03.2022 15:16 Відповісти
Матюки - это чисто по-кацапский.
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07.03.2022 15:28 Відповісти
Straus poshel

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28.02.2022 02:36 Відповісти
І рубель пішов
https://iz.ru/1297814/roza-almakunova-mariia-kolobova/polnyi-spred-dollar-v-bankakh-prodaiut-uzhe-po-150-rublei
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28.02.2022 02:40 Відповісти
рубЄль буде по 300 і навіть можливо по 500!
Москалі будуть жерти ягель, пити березовий сік з мякіттю, дивитися на повністтю пусті магазини, та тикати картками у пусті банкомати!
А нех було лізти до бандерівців, котрі стали бандерівцями завдяки москалям, стали УСІ і залишаться назавжди!
Слава Україні!
Героям слава!
Смерть москалям!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 03:39 Відповісти
А кавалок свіжого асфальту для гавнокомандувача- також у дію пхати?
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28.02.2022 05:04 Відповісти
В мене щось не виходить переказати: "Веб-сторінка не доступна". Хто знає як це зробити - підкажіть.
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28.02.2022 07:29 Відповісти
Національний банк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії. Рахунок - мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів у національній валюті, так і за кордону - у іноземній валюті . Реквізити на офіційному сайті НБУ за посиланням нижче https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
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06.03.2022 04:02 Відповісти
переказав ту "тищу" , тримайтеся хлопці!
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07.03.2022 15:14 Відповісти
 
 