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У "Дії" з'явилася можливість переказу коштів для української армії, - Мінцифри
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У застосунку "Дія" з'явилася послуга переказу коштів для Збройних Сил України.
Про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє у Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Переказати гроші для української армії тепер можна в "Дії". Зробіть це в застосунку за кілька кліків. Усі донати підуть у фонд допомоги армії "Повернись живим", - ідеться у повідомленні.
Щоб переказати гроші, потрібно зайти в застосунок "Дія", натиснути спочатку "Документи", далі - "Допомогти армії". Потім - вказати суму переказу й натиснути "Сплатити". Далі необхідно ввести реквізити картки й підтвердити оплату.
Послуга доступна для користувачів IOS та Android.
Топ коментарі
+5 Да-это-я
показати весь коментар28.02.2022 02:07
+2 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар28.02.2022 02:08
+1 Cinichny Bandera
показати весь коментар28.02.2022 02:36
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Москалі будуть жерти ягель, пити березовий сік з мякіттю, дивитися на повністтю пусті магазини, та тикати картками у пусті банкомати!
А нех було лізти до бандерівців, котрі стали бандерівцями завдяки москалям, стали УСІ і залишаться назавжди!
Слава Україні!
Героям слава!
Смерть москалям!!!!!!!!!!!!!!!