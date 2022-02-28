Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос
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Кіпр слідує за рішенням Евросоюзу і закрив повітряний простір для російських літаків.
Про це повідомив у твітері міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.
Нагадаємо, 27 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.
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Анастасия Стогней
Би-би-си
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https://www.bbc.com/russian/features-60549360
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