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Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос

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Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос

Кіпр слідує за рішенням Евросоюзу і закрив повітряний простір для російських літаків.

Про це повідомив у твітері міністр транспорту Кіпру Янніс Карусос, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, NOTAM почав діяти з опівночі 28 лютого для закриття повітряного простору для російських літаків.

Кіпр закрив повітряний простір для літаків РФ, - міністр транспорту Карусос 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закриває повітряний простір

Нагадаємо, 27 лютого голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Их посол израильский осудил за нацизм?😆
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28.02.2022 04:36
+5
Зараз побачив відео з мітингу в підтримку України з Ізраїля,це винос мозку- скандують "Слава Україні, героям слава". В Ізраїлі, Карл ,путлєр точно всіх переграв,навіть євреї в шоці 🤣
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28.02.2022 04:33
+5
Там пару днів дають щоб туристи вернулись, щоб цих придурків на надувних матрацах з моря не виловлювати.
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28.02.2022 04:49
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Три вопроса о финансовых санкциях. Чего ждать россиянам в понедельник?

Анастасия Стогней
Би-би-си

7 часов назад
https://www.bbc.com/russian/features-60549360
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28.02.2022 04:30 Відповісти
"США и европейские страны собираются отключить SWIFT для некоторых банков" - вони дістали вже з своїм "некоторіх банков". Це все одне, що сказать: я тобі дам відро з некоторіми дирками. Всі бистро перейдуйдуть в банки, що не в чіслі некоторіх, невже це складно? Крім того, того европа збирається продовжувати закупівлю нафти та газу в параши за валюту, фінансіючі тим самим виробництво ракет та куль, проти України!
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28.02.2022 04:48 Відповісти
перейти можна, тільки без грошей
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28.02.2022 04:57 Відповісти
Нас знову найобують
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28.02.2022 05:30 Відповісти
Зараз побачив відео з мітингу в підтримку України з Ізраїля,це винос мозку- скандують "Слава Україні, героям слава". В Ізраїлі, Карл ,путлєр точно всіх переграв,навіть євреї в шоці 🤣
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28.02.2022 04:33 Відповісти
Их посол израильский осудил за нацизм?😆
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28.02.2022 04:36 Відповісти
А це ті ушльопки що ППО зажали нам, так ?
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28.02.2022 05:31 Відповісти
Цим уродам все одно. Вони бояться до срачки , це РАБИ. Тільки розділити цю територію на зони окупації
https://www.bbc.com/russian/media-60447979

"Причем тут мирные люди?": что думают в Белгороде о вторжении на Украину
25 февраля 2022

В Белгородской области уже несколько недель продолжает скапливаться военная техника. Некоторые военные машины двигаются в сторону Харькова, другие стоят в полях на обочине. Белгородская область граничит с Украиной, при этом в областной столице продолжает идти размеренная и рутинная жизнь. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями Белгорода о том, что они думают о вторжении России на Украину.
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28.02.2022 04:36 Відповісти
"Мы и это переживем": что думают в Москве и Ростове о "военной операции" на Украине
24 февраля 2022

Недавние опросы показали, что 50% россиян поддерживают "военную операцию" на Украине, чтобы не допустить ее в НАТО.

Русская служба Би-би-си поговорила об этом с людьми на улицах Москвы и Ростова-на-Дону.
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28.02.2022 04:37 Відповісти
На самом деле там против около 80% не забывай что они боятся высказывать свое мнение
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28.02.2022 04:46 Відповісти
Маєш розуміти,що їм як сказали- так вони і думають, завтра скажуть на чорне біле, вони і бубнітимуть те- комахи.
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28.02.2022 04:47 Відповісти
Проте Турція не закрила.
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28.02.2022 04:38 Відповісти
Там пару днів дають щоб туристи вернулись, щоб цих придурків на надувних матрацах з моря не виловлювати.
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28.02.2022 04:49 Відповісти
і не кормити
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28.02.2022 04:58 Відповісти
Коротко
. Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 04:57 Відповісти
А Єпіфаній його і відспіває
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28.02.2022 04:58 Відповісти
 
 