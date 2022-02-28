Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони
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Міноборони Казахстану спростувало інформацію про відправку казахстанських військовослужбовців до України та запевнило, що такий запит до відомства не надходив.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Розповсюджувана в соціальних мережах інформація щодо нібито направлення казахстанських військовослужбовців в Україну не відповідає дійсності. Запит про направлення казахстанських військовослужбовців в Україну або будь-яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в офіційному коментарі оборонного відомства, який воно оприлюднило в ніч на понеділок.
У Міноборони зазначили, що заходи щодо підвищення боєготовності та бойової підготовки Збройних сил Казахстану, пов'язані з переміщенням, навчанням, тренуванням особового складу, проводяться у плановому порядку.
"Тим часом повідомляємо, що у напрямку із Західного Казахстану до південної частини країни з 25 лютого по 3 березня поточного року здійснюється планове переміщення військової техніки залізничним транспортом для проведення ремонтних робіт", - йдеться у пресрелізі.
Крім того, у зазначений період з Алматинської області направлено військову автомобільну техніку для укомплектування військової частини Актауського гарнізону, додали у відомстві.
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Нужно максимально выкладывать убийц уничтоженных в сеть . Отрезвляет на раз
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