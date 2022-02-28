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Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Казахстан не відправлятиме військових до України, - Міноборони

Міноборони Казахстану спростувало інформацію про відправку казахстанських військовослужбовців до України та запевнило, що такий запит до відомства не надходив.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розповсюджувана в соціальних мережах інформація щодо нібито направлення казахстанських військовослужбовців в Україну не відповідає дійсності. Запит про направлення казахстанських військовослужбовців в Україну або будь-яку іншу країну не надходив, відповідно, і не розглядається", - йдеться в офіційному коментарі оборонного відомства, який воно оприлюднило в ніч на понеділок.

У Міноборони зазначили, що заходи щодо підвищення боєготовності та бойової підготовки Збройних сил Казахстану, пов'язані з переміщенням, навчанням, тренуванням особового складу, проводяться у плановому порядку.

Читайте: Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

"Тим часом повідомляємо, що у напрямку із Західного Казахстану до південної частини країни з 25 лютого по 3 березня поточного року здійснюється планове переміщення військової техніки залізничним транспортом для проведення ремонтних робіт", - йдеться у пресрелізі.

Крім того, у зазначений період з Алматинської області направлено військову автомобільну техніку для укомплектування військової частини Актауського гарнізону, додали у відомстві.

Також читайте: Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
***** я дивився телеканал дождь, там думають що загиблих кацапів 500 і то вони в **** (дословно "катастрофа для самой сильной армии в мире" ... Там явно не в собі чудікі ...) , і в них коліна трусяться від страху ...
Довбойоби - 5000 !!!

*** кто сунеться тепер до Ненької !

Слава Україні !
Героям Слава !
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28.02.2022 04:54
+8
Ага так ми і повірили, бульбафюрер он клявся що жодної ракети не буде
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28.02.2022 04:50
+6
Чем больше их сдохнет тем меньше будет желающих стать у нас перегноем
Нужно максимально выкладывать убийц уничтоженных в сеть . Отрезвляет на раз
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28.02.2022 05:02
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Ага так ми і повірили, бульбафюрер он клявся що жодної ракети не буде
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28.02.2022 04:50 Відповісти
Чем больше их сдохнет тем меньше будет желающих стать у нас перегноем
Нужно максимально выкладывать убийц уничтоженных в сеть . Отрезвляет на раз
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28.02.2022 05:02 Відповісти
Та ні, Казахстан же бачить, які санкції накладені) не повні ж ідіоти
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28.02.2022 05:04 Відповісти
те що вон з цапами в союзі - це ідіоти
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28.02.2022 05:21 Відповісти
у них яйця дуже тугенько зажаті в руці китаю, росія може втішатися таким "союзом" з ними чисто ради статистики. науру, вануату, казахстан, нікарагуа.. а на ділі - адын, савсем адын...
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28.02.2022 05:36 Відповісти
балістичну ракету запустили з білоруського Мозиря.

https://twitter.com/newsobjektif/status/1498054129066954762?s=20&t=9_BKw_Sc8IOcXLSzv52Tjg
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28.02.2022 05:07 Відповісти
Турагенство ************ або четвертий день війни, 27.02.2022.

https://www.youtube.com/watch?v=GpOWoFrLFLM
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28.02.2022 04:51 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам! 25/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=z6DnopAAdYw
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28.02.2022 04:52 Відповісти
***** я дивився телеканал дождь, там думають що загиблих кацапів 500 і то вони в **** (дословно "катастрофа для самой сильной армии в мире" ... Там явно не в собі чудікі ...) , і в них коліна трусяться від страху ...
Довбойоби - 5000 !!!

*** кто сунеться тепер до Ненької !

Слава Україні !
Героям Слава !
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28.02.2022 04:54 Відповісти
Складається все так що в березні Україна буде в ЄС
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28.02.2022 05:00 Відповісти
Ганси ..жабоїди та йовбіки будуть все однак опиратися.
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28.02.2022 05:16 Відповісти
о нііі - не думй що геї то благородні люди. то підораси ще ті. так ще не пускай в себе оману.
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28.02.2022 05:26 Відповісти
У них завышеная самооценка. Они думают, что они не победимы. Вот что значит жить в стране, где нет альтернативного мнения, а есть только официальная пропаганда.
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28.02.2022 05:23 Відповісти
не неси *****, дохлих свинособак 1500, 3000 трьохсотих. Арестович сам казав ввечері.
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28.02.2022 05:30 Відповісти
*****… Де ж ми будимо їх усіх ховати?…
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28.02.2022 04:55 Відповісти
В Чорному морі, друже. Ми ж його і для такої нагоди і викопали. Одеські бички їсти хочуть
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28.02.2022 05:02 Відповісти
Да и крабы тоже полакомятся
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28.02.2022 05:04 Відповісти
Збоченці!
...
Таку файно воду отруїти !?
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28.02.2022 05:18 Відповісти
Казахи, с оружием не едьте в Украину вас тут не примет никто.
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28.02.2022 05:03 Відповісти
Не поїдуть - їм то треба?
А поїдуть - зустрінемо
Без хліба з сіллю ...
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28.02.2022 05:49 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам! 25/02/2022

https://www.youtube.com/watch?v=MBCFs_6DUm0
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28.02.2022 05:03 Відповісти
А ДО РОССІЇ ТАК !)
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28.02.2022 05:14 Відповісти
ссиканули совки!
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28.02.2022 05:21 Відповісти
Казахстан - це зовсім інша річ. Багато хто в Казахстані ненавидить кацапів і дуже співчуває Україні. Вони самі дуже прагнуть свободи
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28.02.2022 05:23 Відповісти
але воювати проти цапів зараз не будуть, так ?
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28.02.2022 05:27 Відповісти
Казахі ненавидить росіян
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28.02.2022 05:30 Відповісти
ссикуни вони
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28.02.2022 05:32 Відповісти
ХТО НЕ З НАМИ = ТОЙ ПРОТИ НАС
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28.02.2022 05:27 Відповісти
В Казахстані зі часів Сраніна - багато наших ...
+ цілину - хто освоював ?
Та ті й перейдуть на нашу сторону
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28.02.2022 05:52 Відповісти
Я зробив такий самий висновок у 2014 році.
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28.02.2022 07:53 Відповісти
Хороший приклад Олександр Литвиненко. Його прадід, як і багато інших, змушений був переїхати з Полтави на Північний Кавказ, бо Москві знадобилось пушечне м'ясо а своїх кацапів не вистачало. І що, після двох поколінь народивcя чистий кацап який вважав себе "русcким". Олександр ненавидів хохлів та все українське. Bважав все це "колхозом а все русcкое продвинутым".
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28.02.2022 08:25 Відповісти
Все вірно, більше шансів що простий москаль нас підтримає ( флажко помахає чи аватарку змінить)чим омоскалений хохол.
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28.02.2022 08:21 Відповісти
Казахи розумніші за бульбашів виявилися.
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28.02.2022 07:30 Відповісти
Ну, не самоубийцы же они. Казахская армия со своими безоружными гражданами недавно справиться не смогла, а тут против нормальной армии воевать...
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Шото мутят?
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28.02.2022 09:11 Відповісти
 
 