УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8578 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 992 9
армія РФ (13497) Байден (2326) війна (56544) Росія (47244)

Байден вчергове скликає міжнародну зустріч для обговорення ситуації в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден вчергове скликає міжнародну зустріч для обговорення ситуації в Україні

У понеділок у форматі відеоконференції відбудеться зустріч лідерів США, ЄС, НАТО, а також Канади, Японії та шести європейських держав для обговорення ситуації в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в офісі глави уряду Канади.

"Прем’єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Об’єднаного Королівства, ЄС та НАТО для обговорення України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч буде закритою.

Нагадаємо, Джо Байден вже двічі проводив зустрічі у подібному форматі, тепер до відеоконференції приєднаються лідери Японії та Румунії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є два варіанти покарати Росію: почати Третю світову або ввести жорсткі санкції, - Байден

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в Комарово Аерофлот літати буде, "на недельку"?
показати весь коментар
28.02.2022 06:53 Відповісти
Військова коаліція, буде створена.
показати весь коментар
28.02.2022 06:53 Відповісти
Будуть ділити пирога із свинятиною
показати весь коментар
28.02.2022 06:55 Відповісти
ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
показати весь коментар
28.02.2022 06:55 Відповісти
Утром мы проснулись - а россии - нет!!!
показати весь коментар
28.02.2022 06:57 Відповісти
Давненько так не ржав...
Підбадьорюємо кацапів тут
https://youtube.com/watch?v=qGiQG4nT8bQ
показати весь коментар
28.02.2022 06:57 Відповісти
Они трахнутые на всю голову:

Уважаемый В.В.Путин мы россияне с Вами и полностью Вас поддерживаем! Либо победите в этом загнивающем и несправедливом мире, либо уничтожьте весь прогнивший мир в ЯДЕРНОЙ войне. Идите до конца, не отступайте. Без РОССИИ не должно быть остального мира, чтобы враги и предатели не наслаждались жизнью в России без россиян и не смеялись над нами.
показати весь коментар
28.02.2022 07:01 Відповісти
Пробував комєнт здичавілим залишить не получілось. У них там що фільтра які стоять?
показати весь коментар
28.02.2022 08:49 Відповісти
В мене на момент написання того коментаря зранку, все чудово виходило.
показати весь коментар
28.02.2022 10:00 Відповісти
 
 