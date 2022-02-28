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Російські війська обстрілюють колони з жінками та дітьми, яких евакуюють, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстрілюють колони з евакуйованими жінками та дітьми, яких Україна намагається вивезти з тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.
Про це заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян", — сказала Верещук.
Вона також додала, що унаслідок обстрілів серед цивільних є поранені.
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Сенатор РФ Андрей Климов подчеркивает, что это не создает никаких угроз для внутренних расчетов граждан РФ.
Климов добавил, что для рубля ситуация становится источником новых возможностей. Первым преимуществом является отсутствие контроля Запада над транзакциями россиян. При этом ситуация даже стимулирует распространение рубля и возможность превращения национальной валюты РФ в международное средство расчета.
Евросоюз ранним утром в понедельник опубликовал постановления о запрете на полеты российских самолетов и на операции с резервами Центрального банка России в своем официальном издании EU Journal.
Таким образом, эти санкции за нападение на Украину официально вступили в силу.
"Господин Путин, вы слушаете? Вы смотрите? Мы легион! Мы Неутомимы! Мы не прощаем ! Мы не забываем! Мы на войне! #Украина мы слушаем! Русские нас слышат!"
Вірастюк запиляв відосік з Карпат, Колю Котлету зняли на камеру телефона в кафе також десь там.
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Слава Україні! Смерть путлеру!