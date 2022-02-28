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Стартували перемовини української та російської делегацій. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемовини української та російської делегацій стартували на українсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
Скільки можна говорити з тим непотребом?
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28.02.2022 12:58
+39
1. полное прекращение огня со стороны русни, и выведение всех рашистских войск с территории Украины, включая Донецкую и луганскую области, и Крым

2. выплата контрибуций + возмещение русней всего ущерба, нанесенного Украине

3. путлера и его подельников - передать в Гаагу

Иначе нашей стороне не о чем разговаривать
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28.02.2022 13:02
+35
Все для фронта - все для победы над Россией!
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28.02.2022 12:56
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Алё! Мы воюем и нам насрать на запреты *****
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Як і що ділити, кому скільки особисто оплатити і на котрий рахунок.
Звичайна дільожка між владою з одніє сторони так і з іншої.
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28.02.2022 13:50 Відповісти
хто проводить перемовини з ворогом, який висуває вимоги знищити Україну?? що вони чекають від цих перемов?? невже хочуть повірити пу??
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28.02.2022 13:39 Відповісти
Вангую, ни о чём толком не договорятся. Не с кем там говорить, да и не о чем.
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28.02.2022 13:39 Відповісти
час!!!
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28.02.2022 14:05 Відповісти
Та чого летіть туда если и так все знаете. Зрадники и все. Счас обьявят перемирии. Аккупанті окапаются прийдут в себя. подтянут артелерию граді- все по методике *****.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Пусть украинская делегация требует возврат Крыма, освобождение Донбасса. Передача Украине Кубани, Белгородской, Ростовской областей в качестве репараций. И уплата компенсации за разрушения в размере 1 трлн. долларов США от РФ.
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28.02.2022 13:40 Відповісти
И зелёный клин в придачу...оч. хочется
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28.02.2022 14:02 Відповісти
что такое зеленый клин ?
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28.02.2022 17:43 Відповісти
Зелений Клин
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28.02.2022 18:10 Відповісти
ого, не знал. В принципе , неплохой вариант.
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28.02.2022 18:30 Відповісти
Ханти-Масійського АО та Хабарівський край в концесію на 300 років
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28.02.2022 18:25 Відповісти
На переговоры надо было посылать не сухумского продавца кинзы, а Яроша, Березу и др. патриотов Украины, а не зеленую плесень!
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28.02.2022 13:40 Відповісти
100%
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28.02.2022 13:47 Відповісти
Можна буде відразу після повернення запрошувати до в'язниці.
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Щоб їх там затримали ?!

Ви вважаєте , що "гарантії" вусатого таргана (тим більше, що воно тільки номінально там чимось заправляє) коштують хоч 3 копійки ?!
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28.02.2022 18:09 Відповісти
Друзья! Голда Меир как-то сказала: "Нельзя договариваться о мире с тем, кто пришёл тебя убивать". И еще. Ю.Луценко сказал за несколько дней до войны, то, что стало уже не просто мемом, а пророчеством: "Мы вас крестили, мы вас и отпоём" Аминь! Правда всегда побеждает зло, даже если приходится долго ждать! Весь мир с Вами, Украина!
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28.02.2022 13:40 Відповісти
Голда Меир как-то сказала: "Нельзя договариваться о мире с тем, кто пришёл тебя убивать"

---

А пра Camp David Вы што-небудзь чулі? Нагадаць Вам, хто і з кім там дамаўляўся?
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28.02.2022 13:44 Відповісти
А ще вірний син чеченського народу Джохар Дудаєв сказав пророчі слова "Росія загине тоді, коли нападе на Україну"
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28.02.2022 15:17 Відповісти
Админ,почисть ветку от кацапской грязи.
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28.02.2022 13:42 Відповісти
Щось я не зрозумів: на якому це кордоні стоять такі шикарні будівлі? Якщо зустрічаються у Бєлорусі то так і треба казати громадянам, а не парити мізки.
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28.02.2022 13:46 Відповісти
Перемовини для *****, це засіб зібратися й вкинути все що залишилося. Буде багато праці. До перемоги. Слава Націі.
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28.02.2022 13:55 Відповісти
Честно, даже не смотрел видео. БЕССМЫСЛЕННО!
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28.02.2022 14:16 Відповісти
****** меньше, т.е Украина изначально показала: на трт переговорщика ррия нами уважаемей. Не пора ли таким "украинским" "переговорам" да на йух? Оккупант усрался и ему вылизывают жопу. Так это называется. Какие ж ******!Переговариваться с РФ - только о ейной капитуляции! Никаких других переговоров!
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28.02.2022 14:18 Відповісти
Вам рабами білоруси бути не звикати. Ми краще в Вальгалу підемо.
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28.02.2022 14:33 Відповісти
у мене конструктивна пропозиція , щоб позбавити рабства білорусів від москалів , нанести масований ракетний удар "точками" по військовим аеродромах де базуються і звідки проводять військові нальоти на Україну.

Ну як білоруси , згідні на таку допомогу?
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28.02.2022 15:10 Відповісти
Так.
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28.02.2022 16:10 Відповісти
Это ты им помог, лизожоп белоруский продвинуться так далеко. Если мы придем в Минск ты наверное будешь кричать Слава Украине?
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28.02.2022 14:40 Відповісти
слава Украине вчера в Минске кричали, 800 человек задержано
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе убивати.
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28.02.2022 14:47 Відповісти
После видео убитых женщин и детей, погибших от ракетного обстрела жилого массива в Харькове, иных подобных злодеяний, - предельно ясно одно: зря поехали и сели за стол переговоров с убийцами! Сидящие напротив - отродье человечества! Иная, не человеческая субстанция! Им всем место - в оргомном лепрозории, обнесенном колючей проволокой, куда нет ни входа, ни выхода!
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Не плутайте делегацію, що виїхала до Мінська з жертвами серед гоїв. Це зовсім інше!
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Переговірники зі сторони *****- пропогандон,й зайчутка (харасмент)
Це *******
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28.02.2022 15:13 Відповісти
Зеля бажає розвалу країни на удільні князівства. Він чудово знає, що з умовами його переговорів патріоті країни не погодяться.
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28.02.2022 15:22 Відповісти
Є новий трофей - бурят!
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28.02.2022 15:30 Відповісти
Арестович на переговорах заявив про необхідність виводу всіх російських військ з України, в тому числі з Криму... Я чогось не розумію.
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28.02.2022 15:35 Відповісти
А что непонятно?
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28.02.2022 17:58 Відповісти
Не зрозуміло ситуація з атомними бомбами і старим психічнохворим дідом в бункері.
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28.02.2022 18:30 Відповісти
Всё яо было собрано при содействии сша в 90х ,в одно место,в рф,что бы не расползлось по миру.
Так его легче контролировать.
А с больным будут в Гааге разбирацца.
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Тут можна вести переговори тільки про вивіз 5300 трупаків з України
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28.02.2022 15:39 Відповісти
Неправильное начало переговоров..Надо было их *********, как только они вошли
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28.02.2022 15:53 Відповісти
Харьков градами обстреляли-переговоры закончились
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28.02.2022 15:58 Відповісти
еще бы в чаэс всретились...
давайте лучше нормально место
варшава, берлин, париж
а лучше лондон
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28.02.2022 18:38 Відповісти
никогда нельзя вести переговоры с врагом... даже зеленьський сказал, что время переговоров кацапы использовали для перегруппировки... так теперь они собираются проанализировать пошедшие переговоры и провести второй этап... не правильно...надо безостановочно мочить врага, не давая ему передышки ни в чем... пока сам не приползет и не попросит пощады... а когда приползет - просто убить... но не поступать так, как поступили с кацапским десантом, дав ему возможность уйти в крым... враг должен быть уничтожен... никакого гуманизма, никаких 5 миллионов рублей... враг должен уничтожаться на каждой пяди украинской земли... в том числе и в крыму...
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01.03.2022 06:36 Відповісти
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