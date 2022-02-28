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Стартовали переговоры украинской и российской делегаций. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Переговоры украинской и российской делегаций стартовали на украинско-белорусской границе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ
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+39 radeon
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Звичайна дільожка між владою з одніє сторони так і з іншої.
Ви вважаєте , що "гарантії" вусатого таргана (тим більше, що воно тільки номінально там чимось заправляє) коштують хоч 3 копійки ?!
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А пра Camp David Вы што-небудзь чулі? Нагадаць Вам, хто і з кім там дамаўляўся?
Ну як білоруси , згідні на таку допомогу?
Це *******
Так его легче контролировать.
А с больным будут в Гааге разбирацца.
давайте лучше нормально место
варшава, берлин, париж
а лучше лондон