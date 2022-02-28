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Китай закликав РФ до стриманості після погроз Путіна ядерною зброєю
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Китай закликав РФ до стриманості після рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.
Відповідаючи на додаткові запитання, він підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.
Топ коментарі
+41 Все Обманываете
показати весь коментар28.02.2022 13:20
+40 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар28.02.2022 13:24
+35 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар28.02.2022 13:29
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Будь ласка, зачекайте...
Партнер, а не союзник.
"Я нє халявщік - я партньор")))
Нравіцца не нраві....
Він тимчасовий гауляйнер окупованої території.
Але за сбрендівшим карліком "до райу" зовсім НЕ ХОЧЕ!
-Ми то может і напряглісь - отвєтілі кітайци, - а вот ваш Воронєж вообщє обосрался.
Единственный верный вариант сейчас - занимать сторону победителей)
и все дела
Воно ***...
Что пуйло, не нравится? Терпи, не красавица. Китаю нравится.
Сейм одноголосно ухвалив рішення дозволити громадянам Латвії служити в Україні
https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-vienbalsigi-lemj-atlaut-latvijas-pilsoniem-dienet-ukraina.d?id=54103788
Eto znachit, latishi mogut jehatj zakkono pomogatj vam - na podhode reshenije oi prekrashchenije dipotnoshenij s rashkoi. YES.👍
«Наші громадяни, які хочуть підтримувати Україну та добровольцями служити там, щоб захищати незалежність України та нашу спільну безпеку, повинні мати можливість це зробити», - сказав Юріс Ранканс (JKP), голова комісії з оборони, відповідальної за просування законопроекту, зазначивши, що Національна безпека Закон визначає, де можуть служити громадяни Латвії.
До цього часу закон забороняв громадянину Латвії служити у збройних силах, внутрішніх військах, військових організаціях, розвідці чи службі безпеки, поліції (міліції) чи судових установах, створених іноземним чи іншим суб'єктом міжнародного права або на її території. Виняток становлять випадки служби на службі в Європейському Союзі (ЄС), Організації Північноатлантичного договору, державі-члену ЄС, члену Європейської асоціації вільної торгівлі, члену Організації Північноатлантичного договору, Співдружності Австралії, Бразилія або Нова Зеландія або країна, з якою Латвія уклала договір.визнання подвійного громадянства, а також на службі, яка не визнається добровільною в країні іншого громадянства (підданства), з якою встановлено подвійне громадянство відповідно до відповідно до положень Закону про громадянство.
По словам Геращенко, после обстрела - десятки погибших и сотни раненых, кареты скорой едут к месту трагедии.
І ЦЕ ПІД ЧАС ПЕРЕМОВИН!!!
Норвегія заявила - не ноги російських спортсменів на норвезькій землі.
PS: Боюсь, потом хрюкать будут: "Украина напала!".
Товарич Си оказался брутом и кайфоломщиком.
Это такой цзянь в спину, похлеще эрдогановского ятагана. ))