Китай закликав РФ до стриманості після погроз Путіна ядерною зброєю

Китай закликав РФ до стриманості після рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові запитання, він підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО та Україна не несуть загрози для Росії: Білий дім відреагував на рішення Путіна привести сили стримування в режим готовності