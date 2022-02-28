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Китай призвал РФ к сдержанности после угроз Путина ядерным оружием
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Китай призвал РФ к сдержанности после решения Путина по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.
"Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.
Китай поддерживает все усилия по разрядке военного противостояния и мирному политическому решению, заявил представитель Китая.
Отвечая на дополнительные вопросы, он подчеркнул, что Китай и Россия являются стратегическими партнерами, но не союзниками. Китай определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.
Топ комментарии
+41 Все Обманываете
показать весь комментарий28.02.2022 13:20
+40 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий28.02.2022 13:24
+35 Ivan Naumeiko 6ad19381
показать весь комментарий28.02.2022 13:29
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Пожалуйста, подождите...
Партнер, а не союзник.
"Я нє халявщік - я партньор")))
Нравіцца не нраві....
Він тимчасовий гауляйнер окупованої території.
Але за сбрендівшим карліком "до райу" зовсім НЕ ХОЧЕ!
-Ми то может і напряглісь - отвєтілі кітайци, - а вот ваш Воронєж вообщє обосрался.
Единственный верный вариант сейчас - занимать сторону победителей)
и все дела
Воно ***...
Что пуйло, не нравится? Терпи, не красавица. Китаю нравится.
Сейм одноголосно ухвалив рішення дозволити громадянам Латвії служити в Україні
https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-vienbalsigi-lemj-atlaut-latvijas-pilsoniem-dienet-ukraina.d?id=54103788
Eto znachit, latishi mogut jehatj zakkono pomogatj vam - na podhode reshenije oi prekrashchenije dipotnoshenij s rashkoi. YES.👍
«Наші громадяни, які хочуть підтримувати Україну та добровольцями служити там, щоб захищати незалежність України та нашу спільну безпеку, повинні мати можливість це зробити», - сказав Юріс Ранканс (JKP), голова комісії з оборони, відповідальної за просування законопроекту, зазначивши, що Національна безпека Закон визначає, де можуть служити громадяни Латвії.
До цього часу закон забороняв громадянину Латвії служити у збройних силах, внутрішніх військах, військових організаціях, розвідці чи службі безпеки, поліції (міліції) чи судових установах, створених іноземним чи іншим суб'єктом міжнародного права або на її території. Виняток становлять випадки служби на службі в Європейському Союзі (ЄС), Організації Північноатлантичного договору, державі-члену ЄС, члену Європейської асоціації вільної торгівлі, члену Організації Північноатлантичного договору, Співдружності Австралії, Бразилія або Нова Зеландія або країна, з якою Латвія уклала договір.визнання подвійного громадянства, а також на службі, яка не визнається добровільною в країні іншого громадянства (підданства), з якою встановлено подвійне громадянство відповідно до відповідно до положень Закону про громадянство.
По словам Геращенко, после обстрела - десятки погибших и сотни раненых, кареты скорой едут к месту трагедии.
І ЦЕ ПІД ЧАС ПЕРЕМОВИН!!!
Норвегія заявила - не ноги російських спортсменів на норвезькій землі.
PS: Боюсь, потом хрюкать будут: "Украина напала!".
Товарич Си оказался брутом и кайфоломщиком.
Это такой цзянь в спину, похлеще эрдогановского ятагана. ))