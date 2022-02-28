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Китай призвал РФ к сдержанности после угроз Путина ядерным оружием

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Китай призвал РФ к сдержанности после угроз Путина ядерным оружием

Китай призвал РФ к сдержанности после решения Путина по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Китай поддерживает все усилия по разрядке военного противостояния и мирному политическому решению, заявил представитель Китая.

Отвечая на дополнительные вопросы, он подчеркнул, что Китай и Россия являются стратегическими партнерами, но не союзниками. Китай определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае. 

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+41
Ха-ха-ха ***** дали пинок под зад
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28.02.2022 13:20
+40
Путін думав, що якщо Китай цого ***, то він вже союзнік. Ні, просто половий партнер.
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28.02.2022 13:24
+35
Просто китайці розумні люди. Дивляться на бліцкриг і роблять висновки. Піздец москалям, скоро буде СибірНаш
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28.02.2022 13:29
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28.02.2022 13:17 Ответить
Выдыхаем, ядерной войны не будет)
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28.02.2022 13:18 Ответить
rano. kitaice ce (ne)huzhe chem kocapi......imel delo s nimi.....urody polnie.
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28.02.2022 13:51 Ответить
Кращій їх заклик до стриманності був би це захопить Сибир - споконвічну теріторія Китаю!
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28.02.2022 14:02 Ответить
Ха-ха-ха ***** дали пинок под зад
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28.02.2022 13:20 Ответить
Хитрі китайози!
Партнер, а не союзник.
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28.02.2022 13:20 Ответить
Реклама МММ:
"Я нє халявщік - я партньор")))
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28.02.2022 13:23 Ответить
Путін думав, що якщо Китай цого ***, то він вже союзнік. Ні, просто половий партнер.
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28.02.2022 13:24 Ответить
ржунимагу!!
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28.02.2022 16:01 Ответить
Ясна річ, хто на той світ хоче? Ну крім уйла звичайно...
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28.02.2022 13:24 Ответить
Что, ябатька, тяжело осознавать, что твои "непобедимые" хозяева убогий мусор по сравнению с настоящими воинами?!
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28.02.2022 14:02 Ответить
ну а що ***** хотіло, Сібірнннаш тепер точно буде
Нравіцца не нраві....
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28.02.2022 13:21 Ответить
Чого вони так?)) китайці виживають у будь яких умовах...)
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28.02.2022 13:21 Ответить
"ну паааааап! ну хоть по варшаве-то можнооооо?!" - "нет, вольдемар, нельзя. ты еще за цхинвал не отсидел".
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28.02.2022 13:22 Ответить
Переметнулись на сторону победителей. Прямо как кацапы в 41 предали своего союзника гитлера и переметнулись к коалиции.
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28.02.2022 13:22 Ответить
Просто китайці розумні люди. Дивляться на бліцкриг і роблять висновки. Піздец москалям, скоро буде СибірНаш
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28.02.2022 13:29 Ответить
Союзник у ***** только один - Бульбофюрер колхозный
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28.02.2022 13:23 Ответить
Бульбофюрер зовсім НЕ союзник Уйла!
Він тимчасовий гауляйнер окупованої території.
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28.02.2022 13:25 Ответить
У хрюсси только два союзника: бутылка и швабра!
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28.02.2022 14:03 Ответить
Китай десь-якось, може іноді і буває союзником Кремля.....
Але за сбрендівшим карліком "до райу" зовсім НЕ ХОЧЕ!
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28.02.2022 13:23 Ответить
-Чьто, напряглісь? - злобно спросіл Путлєр кітайцев.
-Ми то может і напряглісь - отвєтілі кітайци, - а вот ваш Воронєж вообщє обосрался.
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28.02.2022 13:24 Ответить
Они просто ****** от тех санкций, которые словила Рашка: судьбу Фюреростана никто не хочет повторять))
Единственный верный вариант сейчас - занимать сторону победителей)
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28.02.2022 13:26 Ответить
Дедушка Си хочет чтобы внуки не стали есть радиоактивные помидоры
и все дела
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28.02.2022 13:27 Ответить
Путин - ти не союзник, а партнер! Половой.... становись раком! Тебе в "тайгу" китайци засадять!
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28.02.2022 13:28 Ответить
Вельми тонкий натяк на товсті ракети...
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28.02.2022 13:31 Ответить
*****, якщо хан Сі каже: - К ногє! То біжи виконувать, бо будеш вертітися на швабрі.
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28.02.2022 13:35 Ответить
Тут може бути щось інше. дзинь піну не потрібна радіоакивна сибір. Та й пін побачив на що здатна армія кацапні - не нащо не здатна. І тепер міркує, як полегитімніше віджати ту сибір.
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28.02.2022 13:48 Ответить
Коротко.
Воно ***...
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28.02.2022 13:35 Ответить
Сибирь будет китайская.
Что пуйло, не нравится? Терпи, не красавица. Китаю нравится.
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28.02.2022 13:37 Ответить
"хозяин приказал" (С)
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28.02.2022 13:38 Ответить
Шавке сказали: к ноге!
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28.02.2022 13:38 Ответить
Упс...
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28.02.2022 13:39 Ответить
Saeima vienbalsīgi lemj atļaut Latvijas pilsoņiem dienēt Ukrainā


Сейм одноголосно ухвалив рішення дозволити громадянам Латвії служити в Україні

https://www.delfi.lv/news/national/politics/saeima-vienbalsigi-lemj-atlaut-latvijas-pilsoniem-dienet-ukraina.d?id=54103788

Eto znachit, latishi mogut jehatj zakkono pomogatj vam - na podhode reshenije oi prekrashchenije dipotnoshenij s rashkoi. YES.👍
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28.02.2022 13:39 Ответить
Ok s perevodom ot google:

«Наші громадяни, які хочуть підтримувати Україну та добровольцями служити там, щоб захищати незалежність України та нашу спільну безпеку, повинні мати можливість це зробити», - сказав Юріс Ранканс (JKP), голова комісії з оборони, відповідальної за просування законопроекту, зазначивши, що Національна безпека Закон визначає, де можуть служити громадяни Латвії.

До цього часу закон забороняв громадянину Латвії служити у збройних силах, внутрішніх військах, військових організаціях, розвідці чи службі безпеки, поліції (міліції) чи судових установах, створених іноземним чи іншим суб'єктом міжнародного права або на її території. Виняток становлять випадки служби на службі в Європейському Союзі (ЄС), Організації Північноатлантичного договору, державі-члену ЄС, члену Європейської асоціації вільної торгівлі, члену Організації Північноатлантичного договору, Співдружності Австралії, Бразилія або Нова Зеландія або країна, з якою Латвія уклала договір.визнання подвійного громадянства, а також на службі, яка не визнається добровільною в країні іншого громадянства (підданства), з якою встановлено подвійне громадянство відповідно до відповідно до положень Закону про громадянство.
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28.02.2022 13:41 Ответить
horosho - no pozdno - eto nado bylo delatj nedelu nazad....shas uzhe v etom net nikakovo smisla
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28.02.2022 13:52 Ответить
Гарні ім'я та прізвище у цього китайця. Ван Веньбінь. Промовисте.
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28.02.2022 13:39 Ответить
Тоді у його партнера, того що не союзник - ***********.
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28.02.2022 13:47 Ответить
...*********)
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28.02.2022 14:51 Ответить
яка ескалація ми тихенько мочим кацапів ?
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28.02.2022 13:41 Ответить
Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь пуйлу ******** по самые мокшанские помидоры.
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28.02.2022 13:41 Ответить
Чи варто нам купувати газ у Хла, коли можна мати його у себе? Цікаве питання… і прецедент уже є.
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28.02.2022 13:41 Ответить
Китаю не надо радиоактивная Сибирь
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28.02.2022 13:43 Ответить
Российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивной системы залпового огня Град, сообщилсоветник главы МВД Антон Геращенко.

По словам Геращенко, после обстрела - десятки погибших и сотни раненых, кареты скорой едут к месту трагедии.

І ЦЕ ПІД ЧАС ПЕРЕМОВИН!!!
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28.02.2022 13:43 Ответить
Если Бог, или Аллах, существуют, тогда они должны ******* ***** ТРЕЗУБЦЕМ в ***** между глаз! Тогда я стану верующим. Произойти это может 5 марта - день, когда Сталин издох.
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28.02.2022 13:45 Ответить
Сібірь наш , аднака
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28.02.2022 13:46 Ответить
Китаю пора брать под защиту Сибирь ,свою историческую территорию ...
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28.02.2022 13:48 Ответить
Китай молчанием и невнятным бормотанием подтолкнул фюрера к войне с украиной. Теперь он весь в руках Китая. Думаю подождут ,а возможно и помогут раскачать росиюшку и опа сибирь наш
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28.02.2022 13:48 Ответить
насправді все дуже серйозно. але. путінська боєголовка - йди на#уй!
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28.02.2022 13:48 Ответить
Фінляндія не допустить російських і білоруських хокеїстів до участі в чемпіонаті світу

Норвегія заявила - не ноги російських спортсменів на норвезькій землі.
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28.02.2022 13:49 Ответить
Я не понимаю чему вы удивляетесь. Как не пойму тех, кто всерьез считал что Китай будет союзником рашки. Для этого не нужно быть гением или даже 9 классов школы. Достаточно уметь считать до ста и иметь понятие "процент". Итак: США+Европа+Япония+юж.корея+Австралия и тд и тп это 75+ процентов всего мирового ВВП, и больше 95 процентов высокотехнологичных штук. Россия это ещё недавно ( щас уже меньше) это 3(ТРИ, Т-Р-И!!) Процентов мирового ВВП. Вопрос: кому будет Китай продавать свой ширпотреб, имея в районе 20 проц мирового ВВП и миллиард людей ( даже полтора) которых надо кормить?! Китай Россия будет кормить?! Которая даже помидоры не может вырастить,ввозя их с Турции, огурцы с Израиля ( с Израиля, карл, того Израиля чтоты пустыне, Карл, огурцы, Карл!), Пшеница -украина и тд и тп. Рашка даже сраную нефть не может качать без западных технологий. И как, как?! Кто то себе представлял что Китай будет ориентироваться на рашку?
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28.02.2022 13:49 Ответить
І ще така штука - на території Китаю заводи Форд, Тесла, БМВ, Мерседес, Адідас, Найк, Філліпс, НР, Інтел, Фольксваген, а не Лада чи ГАЗ...
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28.02.2022 13:59 Ответить
Украина с заглавной буквы пишется. пожалуйста.
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28.02.2022 15:10 Ответить
Разумеется! Спешка, много текста и все это на телефоне). А текст, к сожалению, не исправить. Украину вообще можно со всех заглавных букв писать, после того как она вылечит планету от рака.
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28.02.2022 16:50 Ответить
Если начнется хаос в москве , для обеспечения стабильности на прилегающих территориях введут войска "спецоперация" Возможно несколько сибирских днр и дальше по крымскому сценарию.
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28.02.2022 13:56 Ответить
Хитрые азиаты в союзниках не нуждаются.А Путлера не отталкивают....будут доить ,а придет время и кое-что поимеют. Но фюрер уже и их достал....как говорил покойный Немцов ,- "е -банутый он на всю голову"!
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28.02.2022 13:56 Ответить
Ну что дохрюкалось свинособачье племя? Кацапская жизнь, а так же свинощенков и свиносучек в ихних копытах!
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28.02.2022 13:58 Ответить
Китай просто использовал пуйла как торпеду - чтоб увидеть реакцию мира на грубое нарушение суверенитета (тоже хотят "вразумить" Тайвань) - увидели и поняли чем это чревато,заодно оценили "вяликую руцкую армию" - тоже все поняли...Использовали плешивого недомерка как,а он убогий и повелся.
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28.02.2022 13:59 Ответить
Китай почекає, поки пуйло не доб'є Рашку до ручки, а тоді витягне карту, яку йому подарувала Меркель, і забере своє без єдиного пострілу. Японія висадить на Курилах гуманітарний десант з японськими паспортами і саке. Хто одержить японський паспорт і присягне на вірність імператору, буде заохочений пляшкою саке. З півдня вдарить Талібан і швиденько захопить Таджикистан, Узбекистан, Казахстан і Татарстан. Поді імперії зла прийде реальний гаплик і у світі запанує спокій.
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28.02.2022 14:06 Ответить
Да у кацапов, все ракеты с непредвиденной траекторией полёта, включая и космические! Во время атаки Харькова, лишнехромосомы выпустили ракеты на границе, так много домов Белгородской области разрушили, звонили знакомые знакомых, жаловались...
PS: Боюсь, потом хрюкать будут: "Украина напала!".
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28.02.2022 14:14 Ответить
Китай ждёт на берегу. Пока тушка Путлер проплывёт по реке.
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28.02.2022 14:18 Ответить
ВОТ КОРОБОЧКА И ЗАКРЫЛАСЬ !)
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28.02.2022 14:25 Ответить
хозяин расеи заговорил
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28.02.2022 14:28 Ответить
Зрозуміло, що цей звіздєць нікому не потрібен, навіть оточенню *****, просто повсцикалися всі, але я впевнений, навіть якщо цей скажений виродок натисне кнопку у цей момент його вб'ють, там агентура Заходу дуже велика, вони про всі його плани знають заздалегіть!
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28.02.2022 14:31 Ответить
Хакери-ВОЇНИ,допоможість самознищитись російському ядерному потенціалу!Вірю ,що ви це вмієте!Паралізуйте ЖД росії!Всі ешолони під укіс!Слава українській АРМІЇ!Дякуємо НАШИМ ВОЇНАМ!!!!!ВИ круті!Попереджувальні бої збережуть ваше життя.Не вірте жодним перемовинам з ворогом!
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28.02.2022 14:32 Ответить
китай (и только с маленькой буквы) - это дешевая вонючая немытая проститутка нижайшего пошиба... трахамония, не восхищайся *********** из подземельной, гони их *****... голь и нищета благодаря переносу предприятий из США стали возомневать себя знатоками экономики... а голосуя против Украины - они должны стать для Украины ничем... и запомни, горный ослолюб, закончится война и тебе вспомнят и любовь к вонючему китаю, и недоверие к информации ДРУЗЕЙ... тебе вспомнят все... беги, негр, беги...
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28.02.2022 14:36 Ответить
пусть Китай присматривается,что может получить.если будет дальше предъявлять территориальные претензии Тайваню...Тайвань НИКОГДА НЕ БЫЛ составной частью КНР.Они вместе вышли из "китайской империи" м равны как субъекты государственности
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28.02.2022 14:52 Ответить
Я перепуганным говорил и говорю, Пекин не позволит, ему еще тут жить и торговать, и Пекин не позволит кацапам срать на пороге. Так что, не стоит поддаваться на эти жалкие попытки играть мускулами
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28.02.2022 15:12 Ответить
сейчас главное, чтобы арахамия на переговорах не подсунул Украине свинью.
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28.02.2022 15:13 Ответить
Ой, как неудобно получилось...
Товарич Си оказался брутом и кайфоломщиком.
Это такой цзянь в спину, похлеще эрдогановского ятагана. ))
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28.02.2022 16:07 Ответить
 
 