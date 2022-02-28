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КМДА (1463) Київ (13850)

Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00

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Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00

Комендантська година у Києві відсьогодні почнеться раніше і триватиме з 20:00 до 07:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.

"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - повідомили у відомстві.

Також наголошується, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.

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Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00 01
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Сєпари стоять колоною під Енергодором, хочуть забрати ЗАЕС, потрібно терміново їх чимось накрит
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28.02.2022 15:51 Відповісти
Вимикайте світло!Вони на світло лізуть!!!)))
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28.02.2022 15:54 Відповісти
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28.02.2022 16:16 Відповісти
 
 