Комендантська година у Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00
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Комендантська година у Києві відсьогодні почнеться раніше і триватиме з 20:00 до 07:00.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта міста Києва. Перепустки, видані до цього, скасовуються", - йдеться у повідомленні.
У КМДА наголосили, що перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину – суворо заборонено.
"Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - повідомили у відомстві.
Також наголошується, що під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття.
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