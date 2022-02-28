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Росіяни вдарили ракетою по Броварах, можливо, "Іскандером". Є поранені. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

По околицях Броварів російським агресором було завдано удару, можливо, балістичною ракетою.

Про це повідомили в ефірі каналу 1+1 з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що наліт ворожої авіації здійснено на околиці Броварів. 6 людей були поранені, один з них помер. Ворог знову атакував військову частину, де знаходиться  радіо-локаційний центр, як і в перший день війни. Тоді теж загинула одна людина.

Містян просять залишатись в укриттях.
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Топ коментарі
+46
Твари,лупить по мирному населению своими хвалёными "искандерами",подонки конченные.
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28.02.2022 19:35
+40
вот вам и переговоры
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28.02.2022 19:36
+40
Пані депутатка

Ми живемо в час, коли:
- МВС публікує рецепт коктейлю Молотова
- СБУ просить робити кібератаки на россайти
- УГКЦ постить фотку за матюками
- папа Римський і Талібан просять путіна зупинити війну
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28.02.2022 19:36
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нема..
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28.02.2022 19:58 Відповісти
Минут 10 назад был взрыв, довольно мощный на линии Коростень - Житомир.
Может кто знает? Где? И что?
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28.02.2022 19:57 Відповісти
Курвапутин для переговоров будет наращивать убийства простых граждан для давления сдохни мразь
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28.02.2022 20:01 Відповісти
Я почему-то вспомнила документальный фильм М.Ромма "Обыкновенный фашизм"
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28.02.2022 20:02 Відповісти
эти суки зависают на ЧАЭС над конфайнментом (укрытие над саркофагом) и стреляют куда достанут...ибо над ЧАЭС их не рискнут сбивать...
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28.02.2022 20:07 Відповісти
не смущает, что от Чернобыля до Киева 80 км? Зависай.. стреляй.. в лес.
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28.02.2022 21:23 Відповісти
кого смущает?
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28.02.2022 21:45 Відповісти
Коли наївся бабусиного варення.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811

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28.02.2022 20:09 Відповісти
Москаля кадировця захерачили.

https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
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28.02.2022 20:10 Відповісти
вся суть кацапских переговоров, суки кацапские будьте вы прокляты навека
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28.02.2022 20:15 Відповісти
Саме так вони завжди і роблять.
Тому кожні переговори з ними, на котрих нічого не можна досягти - це зайві цивільні жертви з нашої сторони.
ЗЕ ткнули носом в лайно - коштом життя українців!

І ще одне - обов"язково треба знайти спосіб відповісти на вбивства цивільних! Інакше вони продовжуватимуться!

Може не постійно, але цю червону лінію кацапня в цій війні переступила.
І перестане (або стане використовувати рідше), тільки якщо Україна знайде спосіб нестандартного (або симетричного) болючого удару у відповідь, і використовуватиме кожен раз, коли цивільні стають ціллю!

Іншого способу зупинити цілеспрямовані атаки на цивільних - ЛЮДСТВО НЕ ВИНАЙШЛО ЩЕ!
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28.02.2022 20:35 Відповісти
на 100% ви праві в тому, що оці перемовини призвели до ще більшої ярості з боку московских загарбників; наші креманичі не думають за людей - у них лише власні амбіції...
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28.02.2022 23:04 Відповісти
Чмо плешивое заберёт орков и будет издалека бомбить и кошмарить...
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28.02.2022 20:19 Відповісти
У человека которого есть визита с именем ***** говорит о многом . то есть никуя правды и только ****** чем закреплено битоно Это ***** ...
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28.02.2022 20:35 Відповісти
Для усі містян, що постраждали від ракетних обстрілів гарна новина: по нашим воїнам ця хрінь вже не полетить.
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28.02.2022 20:46 Відповісти
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:46 Відповісти
Только сегодня спрашивал почему не выдают оружие мужикам в селах и мелких городках живущих на пути рашистской армии. Могли бы расстреливать из засад колоны врага и враг не смог бы так быстро передвигаться к столице и другим городам. Говорят не положено. Пускай идут в тероборону и стоят на блокпостах какого то хера. Ети блокпосты смешные сооружения из палок и нескольких покрышек. Какая вообще польза от етих блокпостов построеных из говна и палок?
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28.02.2022 21:05 Відповісти
Ти довбойоб чи провокатор? Таку ху#ню міг або довбойоб написати або провокатор.
Провсяк випадок - путин-***** (труп) ну й заичайно "русский военньій карабль- ИДИНАХУЙ " !
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01.03.2022 01:33 Відповісти
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28.02.2022 21:10 Відповісти
Сьогодні було багато обстрілів. Мерзотний нелюдь ***** у агонії воно розуміє що воно вже здохло, тепер мститься буде Українцям - вбивати цивільних. Десь не встигли.
Потім скажете ДЯКУЮ Ізраілю що не дав "залізний купол".
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01.03.2022 01:36 Відповісти
я помню в Украине несколько лет назад разработали ракету. Можно её послать на рашисткий военный лагерь в ответ?
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28.02.2022 22:45 Відповісти
А где эти искандеры и калибры стоят? На их территории? Ну и что? Надо залететь туда байрактаром и ********* хорошенько.
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28.02.2022 23:32 Відповісти
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