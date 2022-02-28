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Росіяни вдарили ракетою по Броварах, можливо, "Іскандером". Є поранені. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По околицях Броварів російським агресором було завдано удару, можливо, балістичною ракетою.
Про це повідомили в ефірі каналу 1+1 з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що наліт ворожої авіації здійснено на околиці Броварів. 6 людей були поранені, один з них помер. Ворог знову атакував військову частину, де знаходиться радіо-локаційний центр, як і в перший день війни. Тоді теж загинула одна людина.
Містян просять залишатись в укриттях.
Топ коментарі
+46 Serhios Bond 5ae25a76
показати весь коментар28.02.2022 19:35
+40 Gabriel S_Y
показати весь коментар28.02.2022 19:36
+40 Гыг с Вами
показати весь коментар28.02.2022 19:36
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Будь ласка, зачекайте...
Может кто знает? Где? И что?
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811
https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
Тому кожні переговори з ними, на котрих нічого не можна досягти - це зайві цивільні жертви з нашої сторони.
ЗЕ ткнули носом в лайно - коштом життя українців!
І ще одне - обов"язково треба знайти спосіб відповісти на вбивства цивільних! Інакше вони продовжуватимуться!
Може не постійно, але цю червону лінію кацапня в цій війні переступила.
І перестане (або стане використовувати рідше), тільки якщо Україна знайде спосіб нестандартного (або симетричного) болючого удару у відповідь, і використовуватиме кожен раз, коли цивільні стають ціллю!
Іншого способу зупинити цілеспрямовані атаки на цивільних - ЛЮДСТВО НЕ ВИНАЙШЛО ЩЕ!
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
Провсяк випадок - путин-***** (труп) ну й заичайно "русский военньій карабль- ИДИНАХУЙ " !
Потім скажете ДЯКУЮ Ізраілю що не дав "залізний купол".