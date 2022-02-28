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Россияне ударили ракетой по Броварам, возможно, "Искандером". Есть раненые. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По окрестностям Броваров русским агрессором был нанесен удар, возможно, баллистической ракетой.
Об этом сообщили в эфире канала 1+1 со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что налет вражеской авиации совершен на окраине Броваров. Есть раненые.
Жителей просят оставаться в укрытиях.
Топ комментарии
+46 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий28.02.2022 19:35
+40 Gabriel S_Y
показать весь комментарий28.02.2022 19:36
+40 Гыг с Вами
показать весь комментарий28.02.2022 19:36
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Может кто знает? Где? И что?
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811
https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
Тому кожні переговори з ними, на котрих нічого не можна досягти - це зайві цивільні жертви з нашої сторони.
ЗЕ ткнули носом в лайно - коштом життя українців!
І ще одне - обов"язково треба знайти спосіб відповісти на вбивства цивільних! Інакше вони продовжуватимуться!
Може не постійно, але цю червону лінію кацапня в цій війні переступила.
І перестане (або стане використовувати рідше), тільки якщо Україна знайде спосіб нестандартного (або симетричного) болючого удару у відповідь, і використовуватиме кожен раз, коли цивільні стають ціллю!
Іншого способу зупинити цілеспрямовані атаки на цивільних - ЛЮДСТВО НЕ ВИНАЙШЛО ЩЕ!
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
Провсяк випадок - путин-***** (труп) ну й заичайно "русский военньій карабль- ИДИНАХУЙ " !
Потім скажете ДЯКУЮ Ізраілю що не дав "залізний купол".