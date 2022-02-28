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До Києва вилетіли 20 білоруських вертольотів. - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

До Києва вилетіли 20 білоруських вертольотів. - Держспецзв'язку

У Держспецзв'язку заявили, що в напрямку Києва летять 20 вертольотів з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал Держспецзв'язку.

"Білоруси повідомляють, що близько 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних
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Топ коментарі
+110
Стингер в помощь
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28.02.2022 19:45
+98
я щось не розумію - білорусь нам оголосила війну? тоді, можливо, щось їм у відповідь передати, на гомель, для прочистки мізків?
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28.02.2022 19:46
+71
Стингеры товсь
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28.02.2022 19:45
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Так інфа ж від Держспецзв"язку а не якогось лівого джерела.
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28.02.2022 20:47 Відповісти
Кацапи, білокацапи. Яка в біса різниця. Всіх закопаємо.
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28.02.2022 20:25 Відповісти
И это правильно
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01.03.2022 00:57 Відповісти
Надо гатить по инфраструктуре рашки и белки вокруг Украины, бой надо выносить на чужую территорию.
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28.02.2022 20:28 Відповісти
а вони зайняті. на переговори з військовими злочинцями бігають.
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28.02.2022 21:20 Відповісти
Двом старим фюрерам пох на життя своi`х рабiв. 45000 пакетiв чекають на власникiв. Смерть москалям та пiдмоскальникам.
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28.02.2022 20:28 Відповісти
Лукашенко понял, что обречен на один конец с Путиным и полностью под него лег.
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28.02.2022 20:31 Відповісти
"Гаранты переговоров" с территории которых идет наступление на Киев и т.д. Я ощущаю себя сумасшедшим...
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Ну что за сообщение? Что за вертолёты? Ударные, транспортные, грузовые? Запрашивали ли Белоруссию по их повозу? Как говорят иностранцы, hostiles или neutral?
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28.02.2022 20:43 Відповісти
Вертолеты кацапские, по бокам ракеты
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28.02.2022 20:48 Відповісти
Не говорите им об этом, пусть будут "белорусские"...
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01.03.2022 00:03 Відповісти
Хлопцы просьба встретить с почестями
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28.02.2022 20:44 Відповісти
Не надо были давать им приземлятся (притом за несколько часов назад знали что они вылетают) Где стингеры?
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28.02.2022 20:46 Відповісти
вертолёт.это не поезд.где ты его будешь ловить.
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28.02.2022 21:10 Відповісти
Чего удивляться: ради сохранения своего гестаповского режима колхозный отморозок стал шестёркой кремлёвского гопника и выполнит любое его указание.
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28.02.2022 20:48 Відповісти
Этот ******** самоустранился и ничем не управляет
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28.02.2022 20:50 Відповісти
Управляет, но только дозволенных кремлёвским правителем рамках. По сути, он сейчас в роли кадыркина.
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28.02.2022 20:53 Відповісти
sajaite gadov
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28.02.2022 20:48 Відповісти
Як що з Білорусі щось пидіймаеться в повітря, в нас лунає тривога. Пока ще тихо, значить ні що не рухається.
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28.02.2022 20:53 Відповісти
Це не бідоруси це ********.
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28.02.2022 21:03 Відповісти
Сбивайте их нахер.
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28.02.2022 21:05 Відповісти
Они меняют тактику. В этот раз они сбросят десант незаметно, они будут одеты в гражданское, а то и под добровольцев и, скорее всего, рассредоточатся малыми группами, чтобы встретиться в городе и замутить что-то типа "захвата власти" военными, как тупин и нарисовал.
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28.02.2022 21:24 Відповісти
Вертолёт в Киеве и незаметно? Да ещё и 20 штук? Да, когда и тишина комендантская - любой звук слышен? Сомнительно.
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28.02.2022 21:57 Відповісти
Лука підлий брехун.Горіти тобі в пеклі!
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28.02.2022 21:52 Відповісти
Ех, лише 20… абнішчала бєларусская земля… 2 дні тому вже була двадцятка… ну как дзєці малих, їй-Бог
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28.02.2022 21:58 Відповісти
гасить бульбашей!!!!
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28.02.2022 21:59 Відповісти
Мочите тараканов
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28.02.2022 22:12 Відповісти
А винищувачі ще є? Це ж для них саме роботьонка
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28.02.2022 22:21 Відповісти
Будьте вы прокляты ******* белокацапы. Скоты-браты. Помню не так давно приехали беларусы туристы во Львов большой группой (в Европу их уже не пускали) и все шли на шее с этими красно-зелеными лукашенковскими тряпками. УБЛЮДКИ белокацапские
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28.02.2022 22:38 Відповісти
Ты уже перебарщиваешь со своей брехней. А на лбу у них "святого луки" не было??? Но ты "молодец", со своей работой справляешься. Подобные комментарии вырезают на всеобщий показ (в том числе для силовиков) лукашистские СМИ - точно знаю. Так что продолжай, так победишь...
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01.03.2022 00:07 Відповісти
Я белорус за вас порву кацапов , но вспомните 2020 год - никто из украинцев нам не помог ...
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01.03.2022 00:55 Відповісти
смотри жопу себе не порви... белорус
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01.03.2022 01:54 Відповісти
Не надо было тапочки снимать и дарить цветочки упырям.
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01.03.2022 06:46 Відповісти
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