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До Києва вилетіли 20 білоруських вертольотів. - Держспецзв'язку
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У Держспецзв'язку заявили, що в напрямку Києва летять 20 вертольотів з Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал Держспецзв'язку.
"Білоруси повідомляють, що близько 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин", - йдеться у заяві.
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