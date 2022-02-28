До Києва вилетіли 20 білоруських вертольотів. - Держспецзв'язку

У Держспецзв'язку заявили, що в напрямку Києва летять 20 вертольотів з Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-канал Держспецзв'язку.

"Білоруси повідомляють, що близько 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі оголосило про проведення навчань для військовозобов'язаних