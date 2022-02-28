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В Киев вылетели 20 белорусских вертолетов, - Госспецсвязи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Киев вылетели 20 белорусских вертолетов, - Госспецсвязи

В Госспецсвязи заявили, что в направлении Киева летят 20 вертолетов из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-канал Госспецсвязи.

"Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", - говорится в заявлении.

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Топ комментарии
+110
Стингер в помощь
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28.02.2022 19:45
+98
я щось не розумію - білорусь нам оголосила війну? тоді, можливо, щось їм у відповідь передати, на гомель, для прочистки мізків?
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28.02.2022 19:46
+71
Стингеры товсь
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28.02.2022 19:45
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Страница 3 из 3
Так інфа ж від Держспецзв"язку а не якогось лівого джерела.
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28.02.2022 20:47 Ответить
Кацапи, білокацапи. Яка в біса різниця. Всіх закопаємо.
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28.02.2022 20:25 Ответить
И это правильно
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01.03.2022 00:57 Ответить
Надо гатить по инфраструктуре рашки и белки вокруг Украины, бой надо выносить на чужую территорию.
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28.02.2022 20:28 Ответить
а вони зайняті. на переговори з військовими злочинцями бігають.
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28.02.2022 21:20 Ответить
Двом старим фюрерам пох на життя своi`х рабiв. 45000 пакетiв чекають на власникiв. Смерть москалям та пiдмоскальникам.
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28.02.2022 20:28 Ответить
Лукашенко понял, что обречен на один конец с Путиным и полностью под него лег.
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28.02.2022 20:31 Ответить
"Гаранты переговоров" с территории которых идет наступление на Киев и т.д. Я ощущаю себя сумасшедшим...
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28.02.2022 20:41 Ответить
Ну что за сообщение? Что за вертолёты? Ударные, транспортные, грузовые? Запрашивали ли Белоруссию по их повозу? Как говорят иностранцы, hostiles или neutral?
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28.02.2022 20:43 Ответить
Вертолеты кацапские, по бокам ракеты
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28.02.2022 20:48 Ответить
Не говорите им об этом, пусть будут "белорусские"...
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01.03.2022 00:03 Ответить
Хлопцы просьба встретить с почестями
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28.02.2022 20:44 Ответить
Не надо были давать им приземлятся (притом за несколько часов назад знали что они вылетают) Где стингеры?
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28.02.2022 20:46 Ответить
вертолёт.это не поезд.где ты его будешь ловить.
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28.02.2022 21:10 Ответить
Чего удивляться: ради сохранения своего гестаповского режима колхозный отморозок стал шестёркой кремлёвского гопника и выполнит любое его указание.
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28.02.2022 20:48 Ответить
Этот ******** самоустранился и ничем не управляет
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28.02.2022 20:50 Ответить
Управляет, но только дозволенных кремлёвским правителем рамках. По сути, он сейчас в роли кадыркина.
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28.02.2022 20:53 Ответить
sajaite gadov
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28.02.2022 20:48 Ответить
Як що з Білорусі щось пидіймаеться в повітря, в нас лунає тривога. Пока ще тихо, значить ні що не рухається.
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28.02.2022 20:53 Ответить
Це не бідоруси це ********.
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28.02.2022 21:03 Ответить
Сбивайте их нахер.
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28.02.2022 21:05 Ответить
Они меняют тактику. В этот раз они сбросят десант незаметно, они будут одеты в гражданское, а то и под добровольцев и, скорее всего, рассредоточатся малыми группами, чтобы встретиться в городе и замутить что-то типа "захвата власти" военными, как тупин и нарисовал.
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28.02.2022 21:24 Ответить
Вертолёт в Киеве и незаметно? Да ещё и 20 штук? Да, когда и тишина комендантская - любой звук слышен? Сомнительно.
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28.02.2022 21:57 Ответить
Лука підлий брехун.Горіти тобі в пеклі!
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28.02.2022 21:52 Ответить
Ех, лише 20… абнішчала бєларусская земля… 2 дні тому вже була двадцятка… ну как дзєці малих, їй-Бог
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28.02.2022 21:58 Ответить
гасить бульбашей!!!!
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28.02.2022 21:59 Ответить
Мочите тараканов
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28.02.2022 22:12 Ответить
А винищувачі ще є? Це ж для них саме роботьонка
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28.02.2022 22:21 Ответить
Будьте вы прокляты ******* белокацапы. Скоты-браты. Помню не так давно приехали беларусы туристы во Львов большой группой (в Европу их уже не пускали) и все шли на шее с этими красно-зелеными лукашенковскими тряпками. УБЛЮДКИ белокацапские
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28.02.2022 22:38 Ответить
Ты уже перебарщиваешь со своей брехней. А на лбу у них "святого луки" не было??? Но ты "молодец", со своей работой справляешься. Подобные комментарии вырезают на всеобщий показ (в том числе для силовиков) лукашистские СМИ - точно знаю. Так что продолжай, так победишь...
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01.03.2022 00:07 Ответить
Я белорус за вас порву кацапов , но вспомните 2020 год - никто из украинцев нам не помог ...
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01.03.2022 00:55 Ответить
смотри жопу себе не порви... белорус
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01.03.2022 01:54 Ответить
Не надо было тапочки снимать и дарить цветочки упырям.
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01.03.2022 06:46 Ответить
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