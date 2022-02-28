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В Киев вылетели 20 белорусских вертолетов, - Госспецсвязи
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В Госспецсвязи заявили, что в направлении Киева летят 20 вертолетов из Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-канал Госспецсвязи.
"Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", - говорится в заявлении.
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