В Киев вылетели 20 белорусских вертолетов, - Госспецсвязи

В Госспецсвязи заявили, что в направлении Киева летят 20 вертолетов из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-канал Госспецсвязи.

"Белорусы сообщают, что около 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси за последние 10 минут", - говорится в заявлении.

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