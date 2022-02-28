Літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії

У відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну НАТО посилило свої заходи повітряної безпеки та запровадило цілодобове патрулювання у всіх трьох країнах Балтії.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, заявив командувач ВПС Естонії, бригадний генерал Рауно Сірк, повідомляє ERR.

"Винищувачі літають у повітряному просторі НАТО і в нашому повітряному просторі тут, в Естонії. Вони озброєні та мають завдання захищати наш повітряний простір. Отже, окрім захисту повітряної безпеки, у нас цілодобово літають літаки", - сказав він.

Сірк додав, що НАТО було відомо про неминучість російської атаки на Україну, яка розпочалася рано вранці 24 лютого.

Патрулювання проводиться цілодобово, хоча деякі його аспекти все ще проводяться відповідно до правил мирного часу, а зміни до правил застосування сили мають бути затверджені на вищому рівні НАТО, додав Сірк.

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Капітан ВПС Естонії Тааві Лаасік сказав, що відділ повітряної поліції на базі Емарі також може дуже швидко перейти до статусу протиповітряної оборони.

НАТО посилило свою повітряну безпеку після повномасштабного нападу РФ на Україну, а також вжило додаткових заходів для захисту повітряного простору держав-членів, у результаті чого союзники додали літаки до командного ланцюга НАТО, аби продемонструвати свою посилену присутність на східному фланзі альянсу.

Місія НАТО з охорони повітряної поліції базується в Емарі, на заході від Таллінна, і в Шяуляї, місті на півночі Литви.

Наразі в Емарі базуються три багатоцільові бойові літаки-невидимки Lockheed Martin F-35 Lightning II ВПС США і чотири багатоцільові винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon ВПС Бельгії.

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