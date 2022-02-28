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Літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Літаки НАТО перейшли на цілодобове патрулювання над країнами Балтії

У відповідь на повномасштабний напад Росії на Україну НАТО посилило свої заходи повітряної безпеки та запровадило цілодобове патрулювання у всіх трьох країнах Балтії.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, заявив командувач ВПС Естонії, бригадний генерал Рауно Сірк, повідомляє ERR.

"Винищувачі літають у повітряному просторі НАТО і в нашому повітряному просторі тут, в Естонії. Вони озброєні та мають завдання захищати наш повітряний простір. Отже, окрім захисту повітряної безпеки, у нас цілодобово літають літаки", - сказав він.

Сірк додав, що НАТО було відомо про неминучість російської атаки на Україну, яка розпочалася рано вранці 24 лютого.

Патрулювання проводиться цілодобово, хоча деякі його аспекти все ще проводяться відповідно до правил мирного часу, а зміни до правил застосування сили мають бути затверджені на вищому рівні НАТО, додав Сірк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною, - Столтенберг

Капітан ВПС Естонії Тааві Лаасік сказав, що відділ повітряної поліції на базі Емарі також може дуже швидко перейти до статусу протиповітряної оборони.

НАТО посилило свою повітряну безпеку після повномасштабного нападу РФ на Україну, а також вжило додаткових заходів для захисту повітряного простору держав-членів, у результаті чого союзники додали літаки до командного ланцюга НАТО, аби продемонструвати свою посилену присутність на східному фланзі альянсу.

Місія НАТО з охорони повітряної поліції базується в Емарі, на заході від Таллінна, і в Шяуляї, місті на півночі Литви.

Наразі в Емарі базуються три багатоцільові бойові літаки-невидимки Lockheed Martin F-35 Lightning II ВПС США і чотири багатоцільові винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon ВПС Бельгії.

Також читайте: Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг
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Топ коментарі
+14
нехай до нас випадково залітають
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28.02.2022 21:30
+14
⚡️ Киевский "Театр русской драмы им. Леси Украинки" изменит своё название на "Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки" - руководитель театра.
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28.02.2022 21:32
+10
Давайте до нас, хлопці. Привид Києва покаже вам як треба полювати на орків в небі.))
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28.02.2022 21:35
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нехай до нас випадково залітають
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28.02.2022 21:30 Відповісти
❗️Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС - заявление https://t.me/charter97_org/64127
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28.02.2022 21:49 Відповісти
Ещё над Аргентиной перейдите на цилодобово патрульування.
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28.02.2022 21:30 Відповісти
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28.02.2022 21:31 Відповісти
неслабый раздражающий фактор для *****, способный отвлечь много рашистского мяса, которое он мог бы бросить в Украину.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
блин, тут люди в серой зоне и/или под обстрелами реально В ИСЬТЕРИКЕ - почему не закрыли небо для мокшан!!!! почем с флангов не зайдут натовские самолеты, что б рашаны убрались , ну или хотя бы улете пошшкаться в штаб..
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28.02.2022 21:50 Відповісти
де зараз 20 бульбальотів?
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28.02.2022 21:31 Відповісти
бульботопливо закiнчилось i десь там попадали. Бараболька скоро виросте
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28.02.2022 21:35 Відповісти
⚡️ Киевский "Театр русской драмы им. Леси Украинки" изменит своё название на "Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки" - руководитель театра.
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28.02.2022 21:32 Відповісти
Ахренеть. Чукотский ансамбль игры на дидгериду имени Патриса Лумумбы.
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28.02.2022 21:35 Відповісти
русскім бить уже нє только стидно, но і страшно - а вот-вот станєт опасно
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28.02.2022 21:50 Відповісти
Дуже надіюсь що не фейк. Розповсюджуйте.
https://t.me/ukr_novosti_voina/4909
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28.02.2022 21:33 Відповісти
https://t.me/ukr_novosti_voina/4909
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Разбомбят аэродромы по ходу в бульбастане.
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Выделить с десяток B-52 и дело в шляпе.
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28.02.2022 21:36 Відповісти
шось соколи путлера не поспішають порушувати повітряний простір НАТО..
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28.02.2022 21:34 Відповісти
Давайте до нас, хлопці. Привид Києва покаже вам як треба полювати на орків в небі.))
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28.02.2022 21:35 Відповісти
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28.02.2022 21:52 Відповісти
Це як легендарний
Сімо Хайха
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28.02.2022 23:03 Відповісти
⚡️Норвегия отправит Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии - сообщает Reuters.
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28.02.2022 21:35 Відповісти
Да закройте небо над Украиной, это будет большая помощь.в
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28.02.2022 21:36 Відповісти
Технічно складно, політично майже неможливо
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28.02.2022 21:41 Відповісти
просто ктото присажен на дешевый и корупционный газ смосковии(

да и яйиц НЕТ - третья мировая уже завершается, сейчас момент - орки победят или МИР
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28.02.2022 21:47 Відповісти
Далековато...
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28.02.2022 21:40 Відповісти
а наше пространство защищать? але..

короче при разделе репараций ЕС пойдет на хххх . ски суки , сколько крови изза их не-решительности
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28.02.2022 21:46 Відповісти
******* ПО РАШКЕ И БЕЛОРУССИИ НЕ СЫТЕ МЫ ПОМОЖЕМ
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28.02.2022 21:52 Відповісти
Шкода що не над нами...
Сумно що ми не в НАТО , правда ж?
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28.02.2022 22:13 Відповісти
 
 