НХЛ припиняють відносини з бізнес-партнерами в Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Національна хокейна ліга висловила стурбованість вторгненням Росії в Україну. Вона оголосила про негайне припинення всіх ділових відносин з російською стороною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресреліз НХЛ.
"З цього моменту ми припиняємо відносини з бізнес-партнерами в Росії і ставимо на паузу роботу соціальних мереж і Сайту російською мовою", - йдеться в повідомленні.
В організації додали, що не розглядають Росію як місце проведення заходів ліги в найближчому майбутньому. Також вони виразили стурбованість благополуччям російських гравців, які виступають в НХЛ від імені своїх клубів, а не від РФ.
"Ми розуміємо, що вони і їхні сім'ї потрапили в неймовірно складну ситуацію", - вказали в НХЛ.
Як повідомлялося, Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах через російську агресію проти України на невизначений термін.
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