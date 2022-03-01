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Байден проти безпілотної зони над Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден проти безпілотної зони над Україною

Президент США Джо Байден не підтримує запит свого українського колеги Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Таким чином в Білому домі відреагували на заклик українського президента Володимира Зеленського запровадити в Україні заборонену для польотів зону.

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом, потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому ми не плануємо брати участь", – сказала вона.

Читайте: Протягом 28 лютого знищено 5 ворожих винищувачів, колону бронетехніки, колону з пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету, - Повітряні сили ЗСУ

Із подібними оцінками виступили й інші американські чиновники.

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США не будуть "впускати чоботи на землю".

"Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося підносити американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися", – додала вона.

Також читайте: Літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збили, - Повітряні сили

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Топ коментарі
+39
да, руками и смертями украинцев гораздо выгоднее расправится с мировым злом ... никто за Украину воевать не хочет, они до сих пор не до конца понимают, что война идет не за Украину, а за принципы свободного мира
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01.03.2022 03:24
+16
1. Битися з москалями над небом суверенної України не є нападом на росію. Напад на росію - це битися з москалями в небі росії. Україна - не росія.
2. В абсолютно такій самій ситуації в косово США протиснули резолюцію РБ ООН і НАТО заблокувало небо над косовом. Ситуація з косовим і ситуація з Україною тотожні 1:1. Ну і яка ж реакція США ? Можливо США вигідно, щоб росія була членом РБ ООН і блокувала своїм вето всю можливу допомогу Україні ?
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01.03.2022 04:12
+14
Вони зрозуміли це давно. Вони і нищать. Я думаю янкі моніторять ситуацію з руснявими підарасами і розуміють, що українці цих гандонів самі зможуть стримати. Якщо ситуація буде виходити з під контролю, нато допоможе Україні. Кожного дня в Україні зброї стає все більше і прибувають добровольці з інших країн, у мене таке відчуття, що умовна Англія може прислати сотню англійського спезназу під видом добровольців і так далі. Бог з Україною, ми їх виграємо, не сумнівайся.
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01.03.2022 03:44
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Ти - те що сам написав на іншого . Чому ? Тобі вже пояснили на прикладі бувшої Югославії . А я додам : якщо не знищити ***** , воно знищить весь світ .
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01.03.2022 07:07 Відповісти
Сам зрозумів, що написав?
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01.03.2022 03:37 Відповісти
да, руками и смертями украинцев гораздо выгоднее расправится с мировым злом ... никто за Украину воевать не хочет, они до сих пор не до конца понимают, что война идет не за Украину, а за принципы свободного мира
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01.03.2022 03:24 Відповісти
Было бы только желание. Байден (и не только он) мог бы организовать сбор добровольных наемников, снабдить их техникой, и тогда это не считалось бы вмешательством НАТО. А если нет желания, то ищут причину.
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01.03.2022 04:58 Відповісти
ну так он именно єто и сказал. поможем
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01.03.2022 06:26 Відповісти
Ну почему американцы санкции против банков ввели, ввели против Центробанка, ввели против олигархов, оружие дает нам (джавелины и боеприпасы нам, каски, бронежилеты) даёт финансы, ввели санкции против северного потока. Что ещё тебе нужно?
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01.03.2022 05:47 Відповісти
от і все що треба розуміти що таке геополітика і кого і як використовують.... ....як кажуть у нас " чижими руками добре жар загрібати " - перефразуючи " "валики " кацапію"...(((
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01.03.2022 07:06 Відповісти
Байден розуміє, що прямий контакт з москалями це третя світова війна, точніше ядерна. США допомагають зброєю, політичними діями, економічними важелями, тому не треба писати щось погане на допомогу союзників. Просто ядерна війна не вигідна для всіх, це кінець всьому, але ви подивіться вже багато країн дозволили воювати за Україну, надавати зброю, фінансування ЗСУ, надання літаків, наприклад я впевнений в тому що й більш потужні засоби ППО найближчим часом отримує Україна. Наприклад США можуть поставити "Патріот" як раз це й на 60% закриє повітряний простір країни.
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01.03.2022 08:21 Відповісти
біда в тому що немае часу ....- відлік іде на дні ((((( наші Воїни це НАД ....- але ....- е проста фізична величина - шизофреник не зупиниться- розхирачить все повністью- він розуміе що час працюе проти нього ...- йому потрібен Київ ....- на місцях тим паче в західній Україні йому ловити нема чого - а зброя високототехнологічна потрібна була ще вчора - а от стати частиною США можно як і путлер зробив за 2- 3 дні....- і тоді все інше ....- і ніякої ядерної....
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02.03.2022 20:35 Відповісти
Невже янкі не зрозуміло, що виріс новий ************), !?
Якого потрібно нищити нещадно.
...........
Слава нації
Смерть москалям.
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01.03.2022 03:24 Відповісти
Вони зрозуміли це давно. Вони і нищать. Я думаю янкі моніторять ситуацію з руснявими підарасами і розуміють, що українці цих гандонів самі зможуть стримати. Якщо ситуація буде виходити з під контролю, нато допоможе Україні. Кожного дня в Україні зброї стає все більше і прибувають добровольці з інших країн, у мене таке відчуття, що умовна Англія може прислати сотню англійського спезназу під видом добровольців і так далі. Бог з Україною, ми їх виграємо, не сумнівайся.
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01.03.2022 03:44 Відповісти
Справа в тому що путлер скаженіє після ряду невдач і вже мстить громадянским жителям та їх будівлям. Невідомо як далеко він зайде в своїх звірствах.
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01.03.2022 04:50 Відповісти
Розуміють, але ядерна війна це не вихід. Допомагають зараз всі, скрепостан не зможе довго вести цю війну. Так нажаль театр бойових дій це Україна, на протязі всієї історії завжди було так, що перша світова пройшлася що друга світова, завжди найзапекліші бої були на нашій землі. Нажаль це так, але зараз є шанс покласти цьому кінець. Треба просто допомагати в боротьбі тим чи можна, не можеш робити засідки на скрепоносців, пиши в інтернеті але тільки на ворожих сайтах, онлайн каналах наприклад РТР, 24 з курсом Симонян з посиланням на їх поразки, вбитих москалів, знищені танки, просто немає сенсу тут писати, тут й так всі все знають, треба вести інформаційну війну проти рашкастана.
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01.03.2022 08:35 Відповісти
#бать, спасіба, на##й!..
Той хрен вже ядерними мудями дзвенить, скільки ще почекаємо?
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01.03.2022 03:25 Відповісти
Сцикло, давай тоді ППО та вояк без без ознак країни, скажемо що то ******* зелені чоловечки с 14-го року бігають, збожеволіли зовсім стриляють куди-попадя, короче їхтамнет
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01.03.2022 03:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Все такие герои... Ты бы пошел за чужую землю умирать? Вот... И американцы не хотят.
Тебе, небось, и за свою ссыкотно...
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01.03.2022 04:00 Відповісти
Я би пішов, в чому проблема? А зрозумів - ти ж кацапа і тобі сикотно з дитинства
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01.03.2022 04:10 Відповісти
Американцы умирали за корейскую,вьетнамскую,афганскую земли и че-то не ссыкотно было.
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01.03.2022 04:13 Відповісти
Ці всі країни не мали ядерної зброї, не поспішай, буде поступово США та ЄС затягувати зашморг на шиї путИна, це дуже серйозно, ядерна війна, навіть удар по рашкастану не вигідно для України, ну там по центральній то не проблема, а якщо ближче то й до України дійти може. Короче світ фактично встав на боротьбу проти скрепостана але гібридно копіюючи тактику путИна той що )(уйло
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01.03.2022 08:45 Відповісти
А что ж тогда амеры делали во Вьетнаме на чужой земле? Ирак? Сирия?
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01.03.2022 04:17 Відповісти
По перше не амери, а американці, по друге ти сам мабуть зараз зі зброєю в руках вбиваєш кадироовців? Поясню, Ірак та Сирія не мали ядерної зброї але мали дуже тісний зв'язок з срср, потім з рашкостаном. Ірак це був центр різних радикалів які мали стосунки з палестинськими терористами, з кацапами які продавали тонни зброї, винести Саддама треба було, Сирія це союзник москви, зараз у Кацапії залишається Бялорусь, Венесуела (???) , Корейський мирний пацан, а також сама найжахливіше це..... Гана
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01.03.2022 08:58 Відповісти
Писун рускій, іді *****!
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01.03.2022 08:08 Відповісти
Ти провокатор. США надає те що треба, ніколи на союзників не кидай своє лайно
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01.03.2022 08:36 Відповісти
А мы тут,в "песочнице"немножко играем.Это как бальзам ввп.
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01.03.2022 03:25 Відповісти
сатана ********** считает, что аппетит приходит во время еды... сотен и тысяч людей.
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01.03.2022 03:31 Відповісти
Caword. Just Caword.
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01.03.2022 03:32 Відповісти
Coward. Just Coward.
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01.03.2022 06:13 Відповісти
Просто старый дряхлый старикашка к нашему сожалению!((
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01.03.2022 08:14 Відповісти
що ви хочете від американського брєжнєва ? він стає батьком американського застою
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01.03.2022 03:43 Відповісти
Хлопцы, давайте будем благоразумны и благодарными...
1. Во первых, если бы он это сделал то это бы означало вступить в войну с Россией (читай ядерную). Кому это нужно? Даже Украине это не нужно...
2. Во вторых я не помню когда Украина отправляла свои войска на помошь США...
3. В третьих не американцы тут визжали какой класный путлер и какой он хороший лидер - я как сейчас вижу эти все репосты на ФБ. Я понимаю что это плоды рашисткой пропаганды, но мозги нам на что? Это визжание тоже дало путлеру ложную надежду на быстрый захват Украины...
4. В третьи Весь мир и так нам помогает неслабо так что давай не будем уподоблятся бабке из сказки про золотую рыбку...
5. Я помню... Будапештский меморандум... Но там участвовала и Росия, поэтому читаем п.1 и делаем выводы на будущее насчет подобных бумаг...
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01.03.2022 03:46 Відповісти
1. Битися з москалями над небом суверенної України не є нападом на росію. Напад на росію - це битися з москалями в небі росії. Україна - не росія.
2. В абсолютно такій самій ситуації в косово США протиснули резолюцію РБ ООН і НАТО заблокувало небо над косовом. Ситуація з косовим і ситуація з Україною тотожні 1:1. Ну і яка ж реакція США ? Можливо США вигідно, щоб росія була членом РБ ООН і блокувала своїм вето всю можливу допомогу Україні ?
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01.03.2022 04:12 Відповісти
По №1, может и так, только ты не президент или администрация роисии... Они трактуют действия по другому... Никто не хочет рисковать... Ядерный конфликт - это слижком большая цена для всего мира... Неадеквата с ядерной кнопкой надо по другому убирать...
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01.03.2022 05:05 Відповісти
В тому вся і проблема. Замість неадеквата путіна з ядерной кнопкой прийде неадекват сєчін з ядерной кнопкой. Санкції знімуть, бо путіна пішли. А проблема залишиться.
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01.03.2022 06:38 Відповісти
Это понятно... Но.
Вы можете нам дать 50-60 F-16 с пилотами-добровольцами? Далее. Вы можете ускоренно переобучить сотню наших пилотов?
Вы должны прекрасно понимать, что если мы прикроем свое небо, орда будет довольно быстро разбита и выкинута в свои болота.
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01.03.2022 04:13 Відповісти
Уже дали. Майдан сотню модернізованих мігів і сушок з Польщі, Болгарії і руминії. Так що прорвемось
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01.03.2022 04:31 Відповісти
Майже*
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01.03.2022 04:32 Відповісти
Я не зовсім впевнений, що вони всі модернізовані. Все ж таки ці літаки з ДХ, і коли і в якому стані їх зняли з озброєння - невідомо. Принаймні польські модернізовані і в доброму стані.
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01.03.2022 08:31 Відповісти
Таки да, я согласен. Он где то прав, вступление США в войну приведет к всепланетному катаклизму, чего хотелось бы тому уральскому шизофренику. Придется терпеть и сражаться. Пленных не брать!!!
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01.03.2022 07:01 Відповісти
а вступать в конфликт войсками Байдену ведь придётся, Путлер ядреной ракетой ведь как раз ему уже пригрозил
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01.03.2022 03:50 Відповісти
Ядерная ракета это понты, Ху@ла свое окружение быстрее зашкварит. Не зря же оно постоянно в бункере на Урале сейчас сидит
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01.03.2022 03:54 Відповісти
Зашкварит, если на Росию не будет военного нападения. И не надо им мешать. Намного лучше их простимулировать сделать это побыстрее...
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01.03.2022 03:56 Відповісти
На россии ватный скот без мозгов, они готовы годами жить в говне. Посмотри на Бомбасс
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01.03.2022 04:04 Відповісти
Справа в тому що "Тополя" можуть залишитися на землі, бо вже довго йдуть чутки про "стріли бога" (кінетична зброя, удар з орбіти), та супутники Маска (тіпа подвійного призначення)
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01.03.2022 09:28 Відповісти
Вот чем Нато (читай и Байден) реально может помочь...
https://lb.ua/news/2022/03/01/507442_ukrainska_armiya_otrimaie_vid.html
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01.03.2022 04:07 Відповісти
в бувших країнах радян блоку ,які в даний момент за нас , нараховужться прибл 120 одиниць. наносимо українскі мік і вуаля 200 винищувачів МІГ 29
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01.03.2022 04:19 Відповісти
К ним надо еще и 200 классных летунов, а вот с єтим - у нас большая проблема! Посмотри на Указ Зеленского о присвоении звания Герой Украині - там из 12 человек первые шесть именно летчики-ассы, навсегда оставшиеся в украинском небе!
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01.03.2022 06:27 Відповісти
Если этот дед ссыкло то может попросить у британцев или поляков?Может хоть у них окажутся яйца?
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01.03.2022 04:20 Відповісти
У Великобританії на рівень ефективніша ППО "Sky Sabre", від того "Петріоту". Стосовно Польщі, то вони як раз підписали в минулому році з Великобританією, розробку спільної системи, там до завершення дуже не скоро, але ви майже вгадали. Бо США за стару систему з них зідрали 10,5 млрд. доларів. Поляки скоріше би поділилися новою розробкою з Україною, бо вони одні з наступних жертв кацапів. Там формально можна на 100 м від кордону встановити, щоб не захопили, а б'є вона далеко. Краще, щоб до них черга не дійшла, бо в США вони не дуже вірять, а під кацапською окупацією вони вже два рази були, при царизмі, і при комуняках.
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01.03.2022 04:59 Відповісти
*** що ви за люди... вам допомагають а ви "сцикло" може ти лапоть?
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01.03.2022 09:29 Відповісти
И не говори... Это либо кремлебот либо неблагодарная тварь...
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01.03.2022 09:56 Відповісти
США вступили у Другу Світову Війну лише після Пірл-Харбору, коли отримали великих втрат. Історія повторюється, Байден хоче теж дочекатись свого Пірл-Харбору?
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01.03.2022 04:37 Відповісти
Так, це політика. Інакше почнуться тупорилі питання: а чому це американці мають гинути на тій війні?
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01.03.2022 07:16 Відповісти
А після перл харбору був даний карт бланш на безмежне втручання.
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01.03.2022 07:19 Відповісти
Як би боляче не було за долю України, всі повинні розуміти що це питання не тільки існування України, а існування всього світу.
НІКОЛИ у історії людства не було відкритої війни між двома або більше країнами із ядерним озброєнням.
Так США воювала у різних країнах (В'єтнам, Югославії, Ірак, Афганістан) так само як і РФ воювала у (Афганістану, Грузії, Сірії) це були війні з одного боку ядерної країни і не ядерної.
Якщо зараз США погодяться закрити небо, то вони беруть на себе зобов'язання збивати все що летить у наш бік, то це по суті початок третьої світової війн країн з найбільшим запасом ядерної зброї.
І тут треба мислити глобально, так вбивають наших громадян, руйнують наші будинки, і від цього болить і буде боліти ще більше, але у випадку третьої світової війни це буде не важливо, тому що ВСЯ наша планета взагалі може перестати існувати!! Не забувайте хто наш ворог який він підступний і божевільний!
Американці Нас попереджали про небезпеку, але більшість українців у неї не вірила, і досі вважають ми братські народи, а винен лише Ху**ло.
Вічна пам'ять загиблим!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
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01.03.2022 04:48 Відповісти
Що буде, коли кацапи захоплять країни Балтії?
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01.03.2022 05:00 Відповісти
Балтия это члены НАТО. Они обязаны защищать их.
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01.03.2022 05:07 Відповісти
А реально там на всі три країни кілька літаків НАТО, які швидко злетять і щезнуть. А власні армії там мізерні. А от Польща довго билась, щоб США розмістило ближче до кордону з Україною, свої танки, небагато, але екіпажі там військові США. І добилася всього, як кілька місяців. Як слідкую за ситуацією, то країни Балтії збираються здати, а от якщо кацапи попруть на Польщу, то вже скоріше буде самозахист військових США. Але чи всі країни НАТО в ньому будуть примати участь, то не факт, після здачі країн Балтії. А це і є мрія *уйла. І старий маразматик йому підігрує. А голосування Ізраїлю, проти України в ООН то є показник. Буш в свій час на аеродроми союзників біля Грузії перекинув бойову авіацію, і кацапи біля Тбілісі повернулися і пішли, забрав Абхазію та Південну Осетію, але то був в своєму розумі і справжній республіканець, не як Трамп, який раніше ходив в президенти і від демократів.
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01.03.2022 05:42 Відповісти
Никто никого не сдаст... Это тебе не Трамп.
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01.03.2022 07:02 Відповісти
Абсолютно согласен!
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01.03.2022 05:06 Відповісти
Пакистан та Індія начебто обидві ядерні держави - і війни між ними постійні, та навіть у цих, вибачте циган, якось вистачає клепки не чипати ядерку...
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01.03.2022 06:40 Відповісти
Ты слышал чтобы кто-то из них угрожал ядерным оружием? Я нет. А от роисии и путлера мы слышим это с 2014г. В этом и разница. В здравом смысле и в объеме ядерного арсенала...
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01.03.2022 07:04 Відповісти
Люди дюбрі, треба дякувати американцям та іншим нашим союзникам за ту підтримку та допомогу, яку вони надають. Звісно, требе час від часу просити закрити небо над Україною, але без істерик. Вірогідно, нам тоді нададуть добру ППО, і те закриття взагалі не потрібне буде. Пам'ятаєте, амери і брити кілька місяців попереджали нас про новий напад московитів, а ми иупо просрали цей час. Власне, як і попередні два роки, коли військо занедбалося.
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01.03.2022 05:25 Відповісти
Згаяли час ті, кого ви вибрали. Подивишся, і аж страшно, цирк потвор. Шведи, які Україні ніби не союзники, та країни Балтії, разом, мало населення, а допомогли більше за США, які нібито гаранти, і за яких Україна в Іраку воювала і цинкові труни та калік звідти отримувала.
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01.03.2022 05:50 Відповісти
Кремлебот ты. Как ни старайся гавном от тебя так и прет...
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01.03.2022 07:05 Відповісти
Ясно
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01.03.2022 05:36 Відповісти
не дуже приємно, але я їх розумію. дяка за США за зброю, це теж важливо
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01.03.2022 05:36 Відповісти
Наша авіація щойно збільшилась на 70 літаків

І це тільки на сьогодні.

Наші пілоти вже у Польщі.

На авіабази Польщі перебазували:

Болгарія (Миг-29) 16 шт
Болгарія (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словаччина (Миг-29) 12 шт

На цих базах літаки будуть обслуговувати, з них вони будуть виконувати бойові завдання.



Мирослав Логийко

Усього в Україні було 37 бойових літаків, з яких літало близько 20, інші недоукомплектовані, нажаль. Передача 70 літаків в ідеальному стані - суттєва допомога і посилення переговорних позицій.
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01.03.2022 05:56 Відповісти
дай то Бог .....
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01.03.2022 07:10 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
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01.03.2022 06:28 Відповісти
Дедушка Байден не сдаётся, но я думаю его додавят, и закроют небо
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01.03.2022 06:31 Відповісти
важко - але хочеться і в це вірити ....- часу просто обмаль ...
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01.03.2022 07:11 Відповісти
В тому то й трагізм ситуації. Закрити небо це не хвіртку закрити. Це означає, що літаки та ППО США будуть збивати російські літаки, а це пряма участь військ НАТО.
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01.03.2022 07:13 Відповісти
Я ещё раз попробую , довести ,свою мысль. Для ***** , Американцы все ровно уже враги , и он их уже заказал ,говоря его языком гонщика, . И закрыв небо сейчас ,Баеден бы спас много не винных жизней . А такая политика, как сейчас делает Америку слабее . Дальше Китай начнёт хер ложить
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01.03.2022 07:11 Відповісти
Ок, але чому Ізраїль відмовився допомагати Україні? Наприклад Байрактар в Нагірному Карабаху працював сами з системами дрони/********** Heron TP, Hermes 4507, Sky Striker, Harop, Aerostar ,Orbiter1K , Orbiter-3 та Hermes 900 Всі ці дрони/********** працюють в тандем з Байрактар, вони нам треба щоб ефективність була така як у війні за Карабах. Пишіть своєму уряду чи просто тему на форумах кидай нехай продадуть чи подарують ці системи
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01.03.2022 09:43 Відповісти
Гопника
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01.03.2022 07:12 Відповісти
старий уйобок.... без яець ,****...при всій повазі до народу Америки...
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01.03.2022 07:40 Відповісти
Нет безпилотной зоны - ладно. Байден нам не обязан. Тогда пусть шлёт ПВО и Стингеры. И побольше
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01.03.2022 07:48 Відповісти
Я так розумію, що чим більше українців москалі винищать ракетами і бомбардуваннями, тим краще. Кому краще? Пане Байден, кому краще?
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01.03.2022 08:02 Відповісти
Все одно вас достане ця сумасшедша потвора якщо українці її не здолають. Ви наступні
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01.03.2022 08:19 Відповісти
Ото такі " друзі", в Іраку, Афганістані, Сирії, де взагалі не було зрозуміло за що воювати, "чоботи опустили", а в Україні - зась, дохніть, ми тут ні до чого.
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01.03.2022 09:06 Відповісти
бо якщо нато вступить, то карлик точно червону кнопку натисне. цього вони лише і бояться. Я думаю зараз світ готує план по усуненню карлика, доки українці його стримують.
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01.03.2022 09:37 Відповісти
Хотелось бы верить в это... Этот недомерок и впрямь стал угрозой для всего мира...
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01.03.2022 09:59 Відповісти
Байден пішов Лісом, чесно чувак не тягни резину

Карлик Готовий - військове роскомандування готове до перевороту

НАРОД ПЕТИЦІЯ ще треба 200 000 Необхідно продавити !УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ МИРНОГО НЕБА!
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01.03.2022 12:43 Відповісти
 
 