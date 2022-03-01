Байден проти безпілотної зони над Україною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден не підтримує запит свого українського колеги Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
Таким чином в Білому домі відреагували на заклик українського президента Володимира Зеленського запровадити в Україні заборонену для польотів зону.
"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
"Це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом, потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому ми не плануємо брати участь", – сказала вона.
Із подібними оцінками виступили й інші американські чиновники.
Посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США не будуть "впускати чоботи на землю".
"Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося підносити американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися", – додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Якого потрібно нищити нещадно.
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Слава нації
Смерть москалям.
Той хрен вже ядерними мудями дзвенить, скільки ще почекаємо?
Тебе, небось, и за свою ссыкотно...
1. Во первых, если бы он это сделал то это бы означало вступить в войну с Россией (читай ядерную). Кому это нужно? Даже Украине это не нужно...
2. Во вторых я не помню когда Украина отправляла свои войска на помошь США...
3. В третьих не американцы тут визжали какой класный путлер и какой он хороший лидер - я как сейчас вижу эти все репосты на ФБ. Я понимаю что это плоды рашисткой пропаганды, но мозги нам на что? Это визжание тоже дало путлеру ложную надежду на быстрый захват Украины...
4. В третьи Весь мир и так нам помогает неслабо так что давай не будем уподоблятся бабке из сказки про золотую рыбку...
5. Я помню... Будапештский меморандум... Но там участвовала и Росия, поэтому читаем п.1 и делаем выводы на будущее насчет подобных бумаг...
2. В абсолютно такій самій ситуації в косово США протиснули резолюцію РБ ООН і НАТО заблокувало небо над косовом. Ситуація з косовим і ситуація з Україною тотожні 1:1. Ну і яка ж реакція США ? Можливо США вигідно, щоб росія була членом РБ ООН і блокувала своїм вето всю можливу допомогу Україні ?
Вы можете нам дать 50-60 F-16 с пилотами-добровольцами? Далее. Вы можете ускоренно переобучить сотню наших пилотов?
Вы должны прекрасно понимать, что если мы прикроем свое небо, орда будет довольно быстро разбита и выкинута в свои болота.
https://lb.ua/news/2022/03/01/507442_ukrainska_armiya_otrimaie_vid.html
НІКОЛИ у історії людства не було відкритої війни між двома або більше країнами із ядерним озброєнням.
Так США воювала у різних країнах (В'єтнам, Югославії, Ірак, Афганістан) так само як і РФ воювала у (Афганістану, Грузії, Сірії) це були війні з одного боку ядерної країни і не ядерної.
Якщо зараз США погодяться закрити небо, то вони беруть на себе зобов'язання збивати все що летить у наш бік, то це по суті початок третьої світової війн країн з найбільшим запасом ядерної зброї.
І тут треба мислити глобально, так вбивають наших громадян, руйнують наші будинки, і від цього болить і буде боліти ще більше, але у випадку третьої світової війни це буде не важливо, тому що ВСЯ наша планета взагалі може перестати існувати!! Не забувайте хто наш ворог який він підступний і божевільний!
Американці Нас попереджали про небезпеку, але більшість українців у неї не вірила, і досі вважають ми братські народи, а винен лише Ху**ло.
Вічна пам'ять загиблим!
Слава Україні!
Смерть ворогам!
І це тільки на сьогодні.
Наші пілоти вже у Польщі.
На авіабази Польщі перебазували:
Болгарія (Миг-29) 16 шт
Болгарія (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словаччина (Миг-29) 12 шт
На цих базах літаки будуть обслуговувати, з них вони будуть виконувати бойові завдання.
Мирослав Логийко
Усього в Україні було 37 бойових літаків, з яких літало близько 20, інші недоукомплектовані, нажаль. Передача 70 літаків в ідеальному стані - суттєва допомога і посилення переговорних позицій.
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
Карлик Готовий - військове роскомандування готове до перевороту
НАРОД ПЕТИЦІЯ ще треба 200 000 Необхідно продавити !УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ МИРНОГО НЕБА!