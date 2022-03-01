Байден проти безпілотної зони над Україною

Президент США Джо Байден не підтримує запит свого українського колеги Володимира Зеленського на проголошення над Україною безпілотної зони.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Таким чином в Білому домі відреагували на заклик українського президента Володимира Зеленського запровадити в Україні заборонену для польотів зону.

"Президент був дуже чітким, що він не має наміру посилати американські війська вести війну з Росією. І я думаю, що тут важливо відзначити, що, по суті, це був би крок у напрямку, тому що зона без польотів вимагатиме виконання", - сказала прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Це вимагатиме розгортання американських військових для забезпечення виконання, що буде прямим конфліктом, потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією, у чому ми не плануємо брати участь", – сказала вона.

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Із подібними оцінками виступили й інші американські чиновники.

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд сказала, що адміністрація Байдена "ясно дала зрозуміти", що США не будуть "впускати чоботи на землю".

"Ми не збираємося наражати американські війська на небезпеку. Це означає, що ми також не збираємося підносити американські війська в повітря, але ми будемо працювати з українцями, щоб дати їм можливість захищатися", – додала вона.

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