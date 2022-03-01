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Інформація про відсутність у Маріуполі світла - фейк, - мерія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Інформація про відсутність у Маріуполі світла - фейк, - мерія

Попри російські фейки про те, що Маріуполь може опинитися без світла, електроенергія у місто продовжує подаватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Маріупольської міської ради.

"Окупанти з Росії розповсюджують інформацію, що Маріуполь може опинитися без світла у найближчий час. Ця інформація не відповідає дійсності. Електроенергія подається", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що у Маріуполі є проблеми з енергопостачанням у Лівобережному та Кальміуському районах. Без електроенергії залишаються 41 229 абонентів (лінії Місто-3, Місто-8). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній.

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Постоянные вбросы. Везде. Пора начать информационную гигиену.
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01.03.2022 03:31 Відповісти
россияне вы можете "выиграть" эту бессмысленную войну путлера, только за счёт жизни собственных детей, которых путлер послал на смерть.
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01.03.2022 03:36 Відповісти
Это уже всё безнадежно. Крови попить можно, выиграть нельзя.
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01.03.2022 03:44 Відповісти
Чем раньше это Россия поймет тем лучше, так как она сжигает сейчас очень полезные ресурсы, учитывая что у них сейчас торговая блокада по сути с почти всем миром.
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01.03.2022 03:45 Відповісти
Так на х.. ти цензор вкидуєш вброс спочатку а потім відфейковуєшся https://m.censor.net/ua/news/3320258/okupanty_zalyshyly_mariupol_bez_elektryky_i_tepla_aviaudary_ne_prypynyayutsya
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01.03.2022 03:38 Відповісти
С первого дня войны стало понятно что делаются "вбросы" и любую информацию нужно воспринимать взвешено и спокойно
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01.03.2022 05:15 Відповісти
Це не фейк! В нас немає електроенергії з учора. Може то і не весь город, але два райони не мають світла вже п'яту добу
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01.03.2022 06:32 Відповісти
 
 