Інформація про відсутність у Маріуполі світла - фейк, - мерія

Попри російські фейки про те, що Маріуполь може опинитися без світла, електроенергія у місто продовжує подаватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Маріупольської міської ради.

"Окупанти з Росії розповсюджують інформацію, що Маріуполь може опинитися без світла у найближчий час. Ця інформація не відповідає дійсності. Електроенергія подається", - йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що у Маріуполі є проблеми з енергопостачанням у Лівобережному та Кальміуському районах. Без електроенергії залишаються 41 229 абонентів (лінії Місто-3, Місто-8). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній.

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