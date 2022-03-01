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Інформація про відсутність у Маріуполі світла - фейк, - мерія
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Попри російські фейки про те, що Маріуполь може опинитися без світла, електроенергія у місто продовжує подаватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-сторінку Маріупольської міської ради.
"Окупанти з Росії розповсюджують інформацію, що Маріуполь може опинитися без світла у найближчий час. Ця інформація не відповідає дійсності. Електроенергія подається", - йдеться у повідомленні.
У міськраді нагадали, що у Маріуполі є проблеми з енергопостачанням у Лівобережному та Кальміуському районах. Без електроенергії залишаються 41 229 абонентів (лінії Місто-3, Місто-8). Через обстріли у підприємства немає доступу до ліній.
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