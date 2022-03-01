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Внаслідок російського авіаудару по Броварах загинув український воїн, - мер Сапожко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок російського авіаудару по Броварах загинув український воїн, - мер Сапожко

На блокпосту у Броварах внаслідок вчорашнього вечірнього авіаудару загинув український військовослужбовець.

Про це під час спеціального ефіру українських телеканалів повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що наслідки авіаудару по розташованій у місті військовій частині є незначними, оскільки вона була зруйнована ще в перший день війни.

Втім, міський голова також повідомив, що на блокпосту загинув один український воїн.

"У місті зараз спокійно. Працює наша поліція, наша тероборона, працюють відповідні служби… Готуємося дати відсіч ворогу... На жаль, на блокпосту загинув один наш військовослужбовець і 5 отримали поранення", - сказав він.

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01.03.2022 05:47 Відповісти
Я Вас підтримую і теж буду скрізь всіх виправляти : тільки ***** ! Але і Ви образили тварин - це не тварь , це істота . Найгірше чмо на планеті . І такі ж піддані в цієї істоти .
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01.03.2022 06:30 Відповісти
Украинцы, я очень надеюсь что вы организуете добровольческие резервы в городах и областях где не идут боевые действия, на Западе Украины, в Днепре и т.д. Добровольцев у вас много, оружие всех мастей поступает, нужны только толковые организаторы и офицеры. Очень надеюсь что такой процесс идет, уже не первый день войны чтобы просто реагировать по ситуации. Обороняться вечно не получится, надо будет перехватывать инициативу и контр-атаковать. Иначе путинисты вас просто изведут не мытьем, так катанием.
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01.03.2022 05:48 Відповісти
Вже організовані, просто треба час.
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01.03.2022 05:54 Відповісти
Хочется верить. И с лукашом тоже не понятные какие-то заигрывания, при той мировой поддержке что есть сейчас, Зеленскому достаточно одного звонка чтобы Америка и Европа поставила ультиматум - белорусские войска трогаются с места, беларусь полностью отключается от SWIFT, с полным запретом на весь експорт и закрытием границ. Белорусь не росия, с лукашом церемониться не будут, при таком ультиматуме он сядет на зад и будеть сидеть тихо.
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01.03.2022 06:03 Відповісти
До с.аки цим дебілам відключення ! Якщо цивілізовані країни зараз разом не захєрачать ці дві недокраїни , ***** після України все одно розв'яже ядерну війну . Те , що роблять США та інші нормальні країни , треба було робити в 2014 році , або в 2008 , коли воно зжерло половину Грузії . Зараз вже занадто пізно . Так , ЗСУ героїчно б'ються на фронті , тероборона бореться з мародерами та вбивцями диверсантами , але падлюки стріляють балістичними та крилатими ракетами ПОСТІЙНО по житловим будинкам . І , думаю , ракет та бомб в них як в собаки бліх , і живого м'яса воно буде кидати скільки завгодно . Так що якщо решта світу ще хоче пожити - захерачить сволоту поки не пізно .
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01.03.2022 06:48 Відповісти
Почему командование ЗСУ не использует паузы оккупантов для контрнаступлений? Шо за тактика? Они паузы делают для перезагрузки и подгона збруи со скотом.
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01.03.2022 06:19 Відповісти
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01.03.2022 07:28 Відповісти
Крик отчаянья моих друзей из Броваров! -

Ты даже представить не можешь, что у нас происходит!!У меня две маленьких внучки! За ЧТО??????? За право жить на своей земле, за право дышать свободным воздухом, за право самим выбирать свой путь???? -

Выродок рода человеческого, ублюдок русского мира сдохнет! Убийца, сдохни побыстрее, тварь!



ПУТИНСКИМ СТОРОННИКАМ

ПОРАБОЩЕНИЯ УКРАИНЫ

Сергей Ирза

Вы все преступники и вам не оправдаться,

Все сто причин… - бессовестная ложь,

Вам без сомнения (всем), Господом воздастся,

За то, что другу со спины вонзили нож!

За то, что друга беспардонно оболгали,

Вам всем воздастся - всем до одного,

Всем грудь прожгут от Путина медали,

Да… - будет тыкать пальцем на кого!

Да… - будет тыкать пальцем на кого-то,

Мол, это «он», а мы все ни при чём,

Вот только Бог, он видит, кто сволота,

И у кого здесь рожа «кирпичом»!

Вы все преступники и вам не оправдаться,

Все сто причин… - бессовестная ложь,

Вам без сомнения (всем), Господом воздастся,

За то, что другу со спины вонзили нож!

26/05/2015
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01.03.2022 09:21 Відповісти
 
 