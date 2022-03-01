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Внаслідок російського авіаудару по Броварах загинув український воїн, - мер Сапожко
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На блокпосту у Броварах внаслідок вчорашнього вечірнього авіаудару загинув український військовослужбовець.
Про це під час спеціального ефіру українських телеканалів повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він зазначив, що наслідки авіаудару по розташованій у місті військовій частині є незначними, оскільки вона була зруйнована ще в перший день війни.
Втім, міський голова також повідомив, що на блокпосту загинув один український воїн.
"У місті зараз спокійно. Працює наша поліція, наша тероборона, працюють відповідні служби… Готуємося дати відсіч ворогу... На жаль, на блокпосту загинув один наш військовослужбовець і 5 отримали поранення", - сказав він.
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Все сто причин… - бессовестная ложь,
Вам без сомнения (всем), Господом воздастся,
За то, что другу со спины вонзили нож!
За то, что друга беспардонно оболгали,
Вам всем воздастся - всем до одного,
Всем грудь прожгут от Путина медали,
Да… - будет тыкать пальцем на кого!
Да… - будет тыкать пальцем на кого-то,
Мол, это «он», а мы все ни при чём,
Вот только Бог, он видит, кто сволота,
И у кого здесь рожа «кирпичом»!
Вы все преступники и вам не оправдаться,
Все сто причин… - бессовестная ложь,
Вам без сомнения (всем), Господом воздастся,
За то, что другу со спины вонзили нож!
26/05/2015