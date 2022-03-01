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В результате российского авиаудара по Броварам погиб украинский воин, - мэр Сапожко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате российского авиаудара по Броварам погиб украинский воин, - мэр Сапожко

На блокпосту в Броварах в результате вчерашнего вечернего авиаудара погиб украинский военнослужащий.

Об этом во время специального эфира украинских телеканалов сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что последствия сегодняшнего авиаудара по расположенной в городе воинской части являются незначительными, поскольку она была разрушена еще в первый день войны.

Впрочем, гродской голова также сообщил, что на блокпосту погиб один украинский воин.

"В городе сейчас спокойно. Работает наша полиция, наша тероборона, работают соответствующие службы... Готовимся дать отпор врагу... К сожалению, на блокпосту погиб один наш военнослужащий и 5 получили ранения", - сказал он.

Также смотрите: Россияне ударили ракетой по Броварам, возможно, "Искандером". Есть раненые. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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01.03.2022 05:47 Ответить
Я Вас підтримую і теж буду скрізь всіх виправляти : тільки ***** ! Але і Ви образили тварин - це не тварь , це істота . Найгірше чмо на планеті . І такі ж піддані в цієї істоти .
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01.03.2022 06:30 Ответить
Украинцы, я очень надеюсь что вы организуете добровольческие резервы в городах и областях где не идут боевые действия, на Западе Украины, в Днепре и т.д. Добровольцев у вас много, оружие всех мастей поступает, нужны только толковые организаторы и офицеры. Очень надеюсь что такой процесс идет, уже не первый день войны чтобы просто реагировать по ситуации. Обороняться вечно не получится, надо будет перехватывать инициативу и контр-атаковать. Иначе путинисты вас просто изведут не мытьем, так катанием.
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01.03.2022 05:48 Ответить
Вже організовані, просто треба час.
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01.03.2022 05:54 Ответить
Хочется верить. И с лукашом тоже не понятные какие-то заигрывания, при той мировой поддержке что есть сейчас, Зеленскому достаточно одного звонка чтобы Америка и Европа поставила ультиматум - белорусские войска трогаются с места, беларусь полностью отключается от SWIFT, с полным запретом на весь експорт и закрытием границ. Белорусь не росия, с лукашом церемониться не будут, при таком ультиматуме он сядет на зад и будеть сидеть тихо.
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01.03.2022 06:03 Ответить
До с.аки цим дебілам відключення ! Якщо цивілізовані країни зараз разом не захєрачать ці дві недокраїни , ***** після України все одно розв'яже ядерну війну . Те , що роблять США та інші нормальні країни , треба було робити в 2014 році , або в 2008 , коли воно зжерло половину Грузії . Зараз вже занадто пізно . Так , ЗСУ героїчно б'ються на фронті , тероборона бореться з мародерами та вбивцями диверсантами , але падлюки стріляють балістичними та крилатими ракетами ПОСТІЙНО по житловим будинкам . І , думаю , ракет та бомб в них як в собаки бліх , і живого м'яса воно буде кидати скільки завгодно . Так що якщо решта світу ще хоче пожити - захерачить сволоту поки не пізно .
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01.03.2022 06:48 Ответить
Почему командование ЗСУ не использует паузы оккупантов для контрнаступлений? Шо за тактика? Они паузы делают для перезагрузки и подгона збруи со скотом.
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01.03.2022 06:19 Ответить
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01.03.2022 07:28 Ответить
 
 