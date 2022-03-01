В результате российского авиаудара по Броварам погиб украинский воин, - мэр Сапожко

На блокпосту в Броварах в результате вчерашнего вечернего авиаудара погиб украинский военнослужащий.

Об этом во время специального эфира украинских телеканалов сообщил городской глава Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что последствия сегодняшнего авиаудара по расположенной в городе воинской части являются незначительными, поскольку она была разрушена еще в первый день войны.

Впрочем, гродской голова также сообщил, что на блокпосту погиб один украинский воин.

"В городе сейчас спокойно. Работает наша полиция, наша тероборона, работают соответствующие службы... Готовимся дать отпор врагу... К сожалению, на блокпосту погиб один наш военнослужащий и 5 получили ранения", - сказал он.

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