УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Новини Економіка
11022 13
Путін (17375) Росія (28488) санкції (2917) Франція (934)

Франція пообіцяла Росії "тотальну економічну війну"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Франція пообіцяла Росії "тотальну економічну війну"

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

Як пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це він сказав в ефірі France Info.

Читайте також: Європарламент розпочав спеціальну процедуру вступу України до ЄС

За його словами, санкції будуть застосовуватися доти, доки Путін "не змінить на кращі свої наміри щодо України".

"Ці санкції дуже ефективні. Ми будемо вести тотальну економічну і фінансову війну проти Росії і обвалювати їхню економіку. Ми цілимо у "серце" системи - у Владіміра Путіна, олігархів, але й усю російську економіку, і наслідки цього відчують також звичайні росіяни", - сказав він.

Міністр зазначив, що санкції мали бути швидкими й відчутними і перші результати вже можна бачити.

Читайте також: Макрон доручив провести повну інвентаризацію фінансових активів, яхт і нерухомості російських олігархів

Він додав, що ЄС не хоче залишати ніякої двозначності щодо того, наскільки рішуче налаштований у питанні санкцій.

Ле Мер запевнив також, що жодному близькому до російської верхівки олігарху не вдасться уникнути санкцій.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
СМЕОРДЮЧИЙ КАЦАПСТАН ПОВИНЕН БУТИ ЗНИЩЕНИЙ ВЩЕНТ
показати весь коментар
01.03.2022 14:52
+4
Медведів вже почав у відповідь погрожувати війною справжньою...
показати весь коментар
01.03.2022 14:51
+2
Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
показати весь коментар
01.03.2022 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раньше надо было думать.
показати весь коментар
01.03.2022 14:51 Відповісти
Они, жабоеды, и сейчас это случайно сказали, но слава прессе сейчас эту новость разнесут повсюду и будет польза)
показати весь коментар
01.03.2022 14:54 Відповісти
да ,теперь хай только что гавкнет за кацапстан и попрощается с карьерой политика навсегда
показати весь коментар
01.03.2022 15:05 Відповісти
Ага. Коли вже ввели санкції, в одному порту прийняли рашен-колимагу і вигрузили звідти дизельне пальне. Война войной, але бізнес по распісанію.
показати весь коментар
01.03.2022 14:51 Відповісти
Медведів вже почав у відповідь погрожувати війною справжньою...
показати весь коментар
01.03.2022 14:51 Відповісти
Так, читав не укр.нет
показати весь коментар
01.03.2022 15:04 Відповісти
СМЕОРДЮЧИЙ КАЦАПСТАН ПОВИНЕН БУТИ ЗНИЩЕНИЙ ВЩЕНТ
показати весь коментар
01.03.2022 14:52 Відповісти
Та всю ту рашистську чуму треба знищувати.
показати весь коментар
01.03.2022 14:53 Відповісти
За межами московії через розрив авіаційного сполучення застрягли 150 тисяч кацапів. До москви літають через Стамбул, Белград чи азійський напрямок. Але спроможність цих напрямків - півтори тисячі на добу максимум. Московська авіаційна влада порадила співвітчизникам не чекати, а діставатися дому самотужки, бо власники вже почали відкликати лізингові літаки, яких там 90%.
показати весь коментар
01.03.2022 16:40 Відповісти
Sława Ukrainie !!!

(a degenerat putin = hujło)
показати весь коментар
01.03.2022 14:54 Відповісти
Нічого собі, жабоїди витягнули язика з кремлівської попи і навіть почали їй погрожували.
показати весь коментар
01.03.2022 14:56 Відповісти
вони хитрі...згадайте історію із містралями...
показати весь коментар
01.03.2022 14:58 Відповісти
а не пора ли уже взяться за деток и всяких там родственников этих мразей, живущих в ЕС и США? Может пора их отправить в родную говень с лишением гражданства, т.е. *****?
показати весь коментар
01.03.2022 15:09 Відповісти
 
 