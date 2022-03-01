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До Херсону увійшли російські танки та БТРи, тривають вуличні бої, - мер Колихаєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
До Херсону увійшли російські танки та БТРт, закріпившись у кількох точках обласного центру, війська супротивника окопуються на позиціях. У місті йдуть вуличні бої.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.
"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони", - сказав мер.
За його словами, влада намагається самотужки погасити пожежі, які виникли. У місті зафіксовано випадки мародерства.
"Всі ми із заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.
Топ коментарі
+86 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар01.03.2022 20:18
+49 Димитрий CrimeaBandera
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+39 stels400
показати весь коментар01.03.2022 20:21
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Будь ласка, зачекайте...
Запустили Херсон, тому що тут пастка,
Херсон - це глухий кут..
Жаль, сообщение создавшего тему удалили.
подумал там она больше к месту...