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До Херсону увійшли російські танки та БТРи, тривають вуличні бої, - мер Колихаєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

До Херсону увійшли російські танки та БТРи, тривають вуличні бої, - мер Колихаєв

До Херсону увійшли російські танки та БТРт, закріпившись у кількох точках обласного центру, війська супротивника окопуються на позиціях. У місті йдуть вуличні бої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

"Думаю, це регулярна російська армія. Відсіч здійснюється лише силами тероборони", - сказав мер.

За його словами, влада намагається самотужки погасити пожежі, які виникли. У місті зафіксовано випадки мародерства.

"Всі ми із заступниками знаходимося в міськраді, координуємо роботу тих служб, які готові виїжджати, які не бояться. Тому що йде відключення газу через попадання в будинки. Йде відключення електрики", - додав Колихаєв.

Також читайте: Ворог обстріляв машину ДСНС, що їхала на пожежу в Херсоні. ФОТО

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Топ коментарі
+86
Щойно м.Тростянець Сумської області,знищено 50 одиниць бронетехніки.
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01.03.2022 20:18
+49
Мародерів треба розстрілювали на місці.
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01.03.2022 20:17
+39
Войти то они вошли а вот выйти врятли.давите гадов путинских !
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01.03.2022 20:21
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Киев выживет, но после войны надо что то делать с размещением столицы страны. Слишком близко от границы. Это же = как разместить человеческое сердце на носу или подбородке тела и отправить на боксёрский поединок.
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02.03.2022 00:48 Відповісти
После войны Киев восстагновим. 100% Сейчас надо воевать.
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02.03.2022 08:19 Відповісти
Господи. Як же їх туди впустили? Де ЗСУ? Чому не вибили коли була одна піхота? А тепер не знаю як тероборона має здужати бронетехніку. Хоча в Сумах подужали.
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Без паніки.. Уважно читайте каменти..
Запустили Херсон, тому що тут пастка,
Херсон - це глухий кут..
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01.03.2022 21:45 Відповісти
Я так розумію що йде цензура інформації для чого? ХЗ.Сьогодні опісля обіду інформпотік сповільнився. Або просто всі втомились і перегруповуються або справи поганенькі і не кажуть щоби не сіяти паніку. Сподіваюсь все ж перше
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01.03.2022 20:50 Відповісти
Под Баштанкой колонну оккупантов накрыли в хлам полный,это Николаевская область,тот-же юг.
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01.03.2022 20:53 Відповісти
В Херсоне заруба, все что тебе надо знать.
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01.03.2022 21:34 Відповісти
Не ведіться на вскукарєки ботви і не панікуйте! Опір чиниться. Окупанти будуть знищені! Вірте в ЗСУ !
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01.03.2022 20:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
На півдні з Криму заїхали свобідно-їх ніхто не зупиняв,В Каховці в перші ж дні мер щез,ніхто не знає де,міліція закрита,про тероборону навіть мови немає...
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01.03.2022 20:52 Відповісти
А почему только тероборона?
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01.03.2022 20:52 Відповісти
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01.03.2022 20:56 Відповісти
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01.03.2022 21:29 Відповісти
Паникеров сразу в спам. На войне не место таким эмоциям. Ситуация меняется 10 раз на день, если на каждую реагировать так, то умрёшь от нервного истощения.
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Народ ,ну кончайте вой ,подумайте маленько ,что происходит ,этого вата безмозглая не догоняет ,но мы-то должны понимать ...ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО и даже ЛУЧШЕ !
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01.03.2022 21:33 Відповісти
Как вошли, так и выйдут - только далеко не все.
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01.03.2022 21:44 Відповісти
В Грозный тоже входили. И даже до ж/д вокзала дошли. Постояли,постояли ..и сдохли))
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01.03.2022 21:44 Відповісти
кто то стоял, кто то бегал, не долго
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01.03.2022 21:51 Відповісти
Честно говоря, я тоже утром подумал, что "Призрак" погиб, потому что утром появилось сообщение о гибели летчика - полковника (не помню фамилию). Подумал, что это "Призрак".
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01.03.2022 21:55 Відповісти
летчик-асс полковник Александр Оксанченко (навечно в Небе)
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01.03.2022 21:57 Відповісти
Так это и есть "Призрак"?
Жаль, сообщение создавшего тему удалили.
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01.03.2022 22:02 Відповісти
нет. это погибший асс... это НЕ Призрак.
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01.03.2022 22:04 Відповісти
сообщение я перенес в следующую тему "Оперативная информация...."
подумал там она больше к месту...
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01.03.2022 22:05 Відповісти
ХЕРСОН ЦЭ УКРАИНА!давите кацапских тварей!
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02.03.2022 13:04 Відповісти
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