УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2493 11
Нобелівська премія (36) Росія (28488)

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

159 нобелівських лауреатів підписали листа на підтримку України

Нобелівські лауреати висловили свою підтримку українському народу та перед лицем російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Список тих, хто підписав  - ЗА ПОСИЛАННЯМ 

Нижче - текст листа.

"Подібно до того, як нацистська Німеччина напала на Польщу у 1939 році (використовуючи подібні трюки та фальшиві провокації) та на Радянський Союз у 1941, уряд Російської Федерації під проводом президента Путіна розпочав необґрунтовану військову агресію – ніщо інше як війну – проти сусідньої держави, України.

Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії.

Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України. Завжди є мирний шлях розв'язання суперечок.

Російське вторгнення грубо порушує Статут ООН, який каже, що "Всі члени мають утримуватися у своїх міжнародних стосунках від загроз чи застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща висунула Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру

Воно ігнорує Будапештський меморандум 1994 року, який зобов'язав Росію та інші країни поважати суверенітет, незалежність та чинні кордони України. Російські безпекові хвилювання можна було задовольнити в рамках Статуту ООН, Гельсінського Акту 1975 року та Паризької Хартії 1990 року. Розв'язання війни, як зробили президент Путін та його поплічники, - це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього.

Російське вторгнення заплямувало міжнародну репутацію російської держави на десятиліття вперед. Воно стане перешкодою для її економічного розвитку та джерелом труднощів для її населення. Накладені санкції обмежать свободу пересування талановитих та працьовитих росіян по світу.

Навіщо зараз будувати стіну між Росією та світом? Сотні українських вояків, російських вояків та українських мирних громадян, включно з дітьми, уже загинули. Це так сумно й так непотрібно.

Ми об'єдналися навколо цього звернення, щоб закликати російський уряд припинити вторгнення до України та вивести свої війська з України.

Ми поважаємо спокій та силу українців. Ми з вами. Наші серця линуть до родин та друзів усіх, українців та росіян, хто вже загинув чи поранений.  Хай прийде мир до нашого прекрасного світу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція пообіцяла Росії "тотальну економічну війну"

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+4
Підтертися тими підписами
показати весь коментар
02.03.2022 02:25
+4
Українці глибоко занепокоєні тупістю аж нобелівських лауреатів
показати весь коментар
02.03.2022 02:30
+3
Це вже ніщивні засоби допомоги Заходу чи ще будуть?
показати весь коментар
02.03.2022 02:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підтертися тими підписами
показати весь коментар
02.03.2022 02:25 Відповісти
Це вже ніщивні засоби допомоги Заходу чи ще будуть?
показати весь коментар
02.03.2022 02:27 Відповісти
Українці глибоко занепокоєні тупістю аж нобелівських лауреатів
показати весь коментар
02.03.2022 02:30 Відповісти
"Хотят ли русские войны?"(из песни). Да скорее уж да, чем нет, но однозначно - пи...дюлей от Украины все по раздаче получат по полной, что уж и имееют - и это ещё для начала. "Спросите вы у матерей... - (из песни той же) - Да пусть шизо-лилиПутоидный у них спрашивает, глядя в выплаканные глаза каждой матери, он же знает, как посылать на верный убой (не бой!) в Украину своих соотечественников, дабы завоевать её... горами трупов с пропиской РФ. Слава Героям Украины!
показати весь коментар
02.03.2022 02:44 Відповісти
Успокойтесь! ничего кроме вооружения. не можете принимать.воспринимать и слушать! Все .будет! оружие-оружием. Это тоже орудие но. на правовом поле интеллектуалов . Все будет Украина.
показати весь коментар
02.03.2022 02:44 Відповісти
Та им один хрен. Эта помойка рожает только лауриатов на тиранию. Причем все более генетически ущербных.
показати весь коментар
02.03.2022 02:49 Відповісти
Всегда думал, что лауреаты Нобелевской премии это умные люди...
показати весь коментар
02.03.2022 02:58 Відповісти
скорее оказавшиеся в нужном месте в нужное время, ну и плюс с нужным финансированием.

к сожалению, несмотря на свой уровень многие универы на Западе это заповедники левацкого говна, полностью оторванного от реальности, что хорошо видно по фразе "Тут ми ретельно добираємо слова, оскільки не віримо, що російський народ грає свою роль у цій агресії"

никогда не думал что так скажу, но НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ (В ТЧ РУССКИЕ), ИДИТЕ *****.
показати весь коментар
02.03.2022 03:20 Відповісти
Ну нарешті - тепер ***** схаменеться (sarcasm)
Хєр він клав на усіх лауреатів - він хоче знищити українців як націю - це його мета!
показати весь коментар
02.03.2022 03:02 Відповісти
Слухайте, що ви хочете, щоб лауреати в тероборону вступили? Роблють що можуть, такі заяви на західних лідерів діють.
показати весь коментар
02.03.2022 03:46 Відповісти
Цей вчинок оцінять цивілізовані люди, а на того бузувіра, що почав війну це не подіє! З ним треба по іншому розмовляти!
показати весь коментар
02.03.2022 05:47 Відповісти
 
 