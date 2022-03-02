Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО...

Генеральний штаб ЗСУ попереджає: телеграм-канал НачШтабу модерується російськими окупантами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Офіційно. Канал НачШтабу модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте коригувати вогонь ворога! Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах", - йдеться у повідомленні.

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