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Генштаб ЗСУ попереджає військовослужбовців: телеграм-канал НачШтабу модерується російським ІПСО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ попереджає: телеграм-канал НачШтабу модерується російськими окупантами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Офіційно. Канал НачШтабу модерується російським ІПСО! Військовослужбовці, перестаньте коригувати вогонь ворога! Перестаньте йому надавати інформацію онлайн про пошкодження об'єктів, пересування військ, позиції та настрій в підрозділах", - йдеться у повідомленні.
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+5 Ivan Naumeiko 6ad19381
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nice - ви не розуміете з ким ви маете діло..
Alexey Arestovych
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- Уважаемые украинцы. Будьте готовы к очередному фейку, к которому попытаются прибегнуть российские оккупанты. А именно: что якобы украинское руководство и правительство сдали страну. Эту дезинформацию могут тиражировать через все возможные каналы. Но знайте - это ложь. Его цель - дезориентировать, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче. Однако даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины не.воз.мож.ны. Подробности - в видео.) - Слава Украине! ❗️❗️
Текстовая расшифровка видео: Дорогие друзья! Коварный замысел врага следующий: Они сегодня постараются провести очень серьезную информационную операцию, связанную с поражением материальных объектов, они будут пытаться обрушить сеть, кибератаками и физическим воздействием на вышки связи. А потом, когда возникнет вакуум и паника, забросить информацию о том, что якобы мы всё сдали, наша делегация на переговорах всё сдала, ВСУ не стреляют, отступают и сдаются, сдан суверенитет, сдан Донбасс и половина Украины и прочий бред который мы даже до конца не можем предположить. Знайте - НИКТО НИЧЕГО НЕ СДАЕТ. Президент полон решимости сражаться до конца. ВСУ очень спокойны и тщательно делают свою работу. Союзники с нами. Более того сейчас в 16:30 Европарламент будет голосовать за ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС, и за предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС. Что само по себе радикально меняет стратегическую обстановку вокруг Украины в сторону её улучшения. Никакой "зрады" и близко быть не может. Нашу делегацию на консультации в Белоруссии возглавляет известный своей жёсткостью позиции Министр обороны Алексей Резников. Не верьте, какие бы убедительные сведения не поступали, какие бы документы вам не показывали (они их сфабрикуют), какие бы заявления не звучали - НЕ ВЕРИТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. Никто ничего сдавать не будет!