Канада подала проти Росії позов у Міжнародний кримінальний суд ООН

Канада подала до Міжнародного кримінального суду ООН у Гаазі позов проти Росії через можливе вчинення нею воєнних злочинів в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Канада вирішила звернутися з приводу ситуації в Україні до Міжнародного кримінального суду. Аби зробити це, ми працюємо з іншими державами-членами МКК, через наявність значної кількості підозр у вчиненні серйозних міжнародних злочинів в Україні російськими силами, в тому числі воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - сказала Жолі.

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Вона наголосила, що рішення про направлення позову до Міжнародного кримінального суду "не було ухвалено легко". "Ми неодноразово закликали Росію припинити її неспровоковані та абсолютно невиправдані напади на Україну та долучитися до сутнісного діалогу. Але на тлі страхітливих подій в Україні, які розвиваються на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше", - зазначила міністр.

Жолі додала, що Канада "твердо підтримує Україну й хоробрих жінок та чоловіків, які захищають її суверенітет й територіальну цілісність". "Виконавці цих важких міжнародних злочинів мусять постати перед справедливістю", - підсумувала вона.

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