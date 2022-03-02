Конгрес США під час виступу Байдена влаштував овації Україні: "Український народ, ви надихаєте весь світ"

Президент США Джо Байден звинуватив президента Росії Володимира Путіна у недооцінці реакції Заходу на його неспровоковане вторгнення в Україну. Про це він сказав у щорічному зверненні "Про становище держави" (State of the Union), оприлюдненому 2 березня вночі за київським часом (це вечір 1 березня у США).

Вже на початку виступу, в якому тема боротьби України проти агресії Москви мала перше місце, конгресмени та інші запрошені особи влаштували овацію українському народу. Провідні політики США привітали українців в особі посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, яка сиділа поруч із американською першою леді Джил Байден. Багато конгресменів мали в руках українські синьо-жовті прапори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Протягом усієї нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу. Вони продовжують рухатися. І ціни та загрози для Америки та світу продовжують зростати", – сказав Байден, який наголосив, що Путін знехтував міжнародними зусиллями із запобігання війні.

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"Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкинув зусилля в галузі дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що може розділити нас. Путін помилився. Ми були готові", – наголосив президент США.

Шість днів тому Путін потряс увесь світ, здійснивши вторгнення в Україну. Він сподівався на швидку перемогу, але зіштовхнувся із опором, якого не очікував – з українським народом, сказав президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу.

"Йому здавалося, що він нападе на Україну і весь світ підкориться йому, а натомість він зіткнувся зі стіною опору, яку він не зміг навіть уявити. Він зіткнувся з українським народом. Український народ, ви надихаєте весь світ", – цитує Байдена ЛігаБізнесІнформ.

Байден наголосив на унікальній особливості українського опору агресору – "громадяни, що своїми тілами перекривають рух танків, студенти, вчителі – всі перетворилися на солдатів, які захищають свою батьківщину".

Президент США процитував слова українського лідера Володимира Зеленського, які він сказав перед Європарламеном про те, що у цій війні "світло переможе пітьму".

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Суспільне наводить основні тези виступу Байдена: