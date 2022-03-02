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Конгрес США під час виступу Байдена влаштував овації Україні: "Український народ, ви надихаєте весь світ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Конгрес США під час виступу Байдена влаштував овації Україні: "Український народ, ви надихаєте весь світ"

Президент США Джо Байден звинуватив президента Росії Володимира Путіна у недооцінці реакції Заходу на його неспровоковане вторгнення в Україну. Про це він сказав у щорічному зверненні "Про становище держави" (State of the Union), оприлюдненому 2 березня вночі за київським часом (це вечір 1 березня у США).

Вже на початку виступу, в якому тема боротьби України проти агресії Москви мала перше місце, конгресмени та інші запрошені особи влаштували овацію українському народу. Провідні політики США привітали українців в особі посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової, яка сиділа поруч із американською першою леді Джил Байден. Багато конгресменів мали в руках українські синьо-жовті прапори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Протягом усієї нашої історії ми засвоїли цей урок – коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більше хаосу. Вони продовжують рухатися. І ціни та загрози для Америки та світу продовжують зростати", – сказав Байден, який наголосив, що Путін знехтував міжнародними зусиллями із запобігання війні.

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"Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкинув зусилля в галузі дипломатії. Він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що може розділити нас. Путін помилився. Ми були готові", – наголосив президент США.

Шість днів тому Путін потряс увесь світ, здійснивши вторгнення в Україну. Він сподівався на швидку перемогу, але зіштовхнувся із опором, якого не очікував – з українським народом, сказав президент США Джо Байден у зверненні до Конгресу.

"Йому здавалося, що він нападе на Україну і весь світ підкориться йому, а натомість він зіткнувся зі стіною опору, яку він не зміг навіть уявити. Він зіткнувся з українським народом. Український народ, ви надихаєте весь світ", – цитує Байдена ЛігаБізнесІнформ.

Байден наголосив на унікальній особливості українського опору агресору – "громадяни, що своїми тілами перекривають рух танків, студенти, вчителі – всі перетворилися на солдатів, які захищають свою батьківщину".

Президент США процитував слова українського лідера Володимира Зеленського, які він сказав перед Європарламеном про те, що у цій війні "світло переможе пітьму".

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Суспільне наводить основні тези виступу Байдена:

  • Путін прорахувався, він думав, що забере України і світ з цим погодиться, але він зустрівся з українським народом
  • Напад Путіна був навмисний, а не спровокований, він відкинув неодноразові зусилля з дипломатії і сподівався розділити нас всередині в США та в Європі, але він прорахувався
  • Санкції і падіння рубля не дадуть РФ використати свої 630 млрд доларів запасів на війну
  • Ми протистоїмо російській брехні правдою, тому публікували розвіддані про напад
  • США, 27 членів ЄС, а також Британія, Нідерланди і навіть Швейцарія на боці України. Путін ізольований
  • Санкції проти РФ не дозволять їй використати понад 600 млрд на війну
  • Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів
  • Але наші сили не залучені і не будуть залучені на землі України
  • Ми бачимо, що багато людей підтримують Україну, демократія протистоїть автократії
  • Путін може надсилати танки в Україну, але ніколи не завоює серця українців
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Топ коментарі
+46
Ми п'ять днів чекаємо в казармі щоб нас відправили на передову, бойовий дух на висоті. До ворога страху нема, тільки ненависть. Сьогодні нарешті будем їхати, перемога 100 процентів буде наша і Україна буде процвітати!
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02.03.2022 05:14
+30
Повертайтесь живими!
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02.03.2022 05:20
+21
Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
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02.03.2022 05:12
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Поки російська армія наносила бомбові удари по Житомиру і зокрема била по базі 95 ОДШБр, наші військові увійшли в Горлівку, яка з 2014 року була зайнята російськими окупаційними військами.

Про це у своєму Facebook написав ветеран ООС і депутат Київської міської ради Олександр Погребиський.
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02.03.2022 05:12 Відповісти
Я думаю что спуск на операцию на Донбассе был дан где-то два-три дня назад. И сейчас пойдет дело побыстрее. Если они смогут там всё разбить это освободит всю нашу армию в этом регионе, а она огромная и тогда юг будет расчищен очень быстро без всей этой партизанщины и сверхусилий.
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02.03.2022 05:21 Відповісти
Ми п'ять днів чекаємо в казармі щоб нас відправили на передову, бойовий дух на висоті. До ворога страху нема, тільки ненависть. Сьогодні нарешті будем їхати, перемога 100 процентів буде наша і Україна буде процвітати!
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02.03.2022 05:14 Відповісти
Повертайтесь живими!
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02.03.2022 05:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
З процвітанням я б не поспішав. Ворюги які розвалили армію вже готуються до виборів і масово фотографуються з автоматами. Трюк Олєжки їм сподобався
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02.03.2022 05:27 Відповісти
З Богом,хлопчики! Хай ваш шлях увінчається Перемогою!!!🇺🇦💐🙏🇺🇦💐
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02.03.2022 05:43 Відповісти
Хай Божа Мати береже Вас,наші славні рідні герої.
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02.03.2022 05:43 Відповісти
Та не можна сидіти в казармах, бо плешивий наносить точкові удари по всім станційниим, невже ваше керівництво таке недолуге?
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02.03.2022 06:25 Відповісти
І ми це ж кажемо командирам, можливо вище видніше, не знаю.
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02.03.2022 06:51 Відповісти
Та ви що, шуткуєте? Ось вже доседілись: З-під завалів військової частини в Охтирці дістають тіла українських воїнів. Загиблих понад 70 Джерело: https://censor.net/ua/n3320286
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02.03.2022 08:12 Відповісти
Нехай Архангел Михаiл та легioни його ангелiв захищають вас i всих украiнцiв, що воюють з пiдступним агресором💙💛
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02.03.2022 09:01 Відповісти
Засранці і боягузи влаштували овацію. А влаштувати безполітну зону?
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02.03.2022 05:15 Відповісти
100%
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02.03.2022 05:21 Відповісти
Apple остановила продажу товаров в России • 02.03.2022
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02.03.2022 05:22 Відповісти
ExxonMobil уходит с Сахалина и не будет инвестировать в Россию
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02.03.2022 05:23 Відповісти
Конгрес стоячі аплодував Українцям!
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02.03.2022 05:31 Відповісти
Байден продемонстрував показуху і слабкість. Американці не беруть участі у війні, в якій вирішується насамперед їхнє майбутнє. Напад на Україну - це не регіональний конфлікт, бо путін відновлює ссср. Старий ссср загрожував США. Хіба новий ссср ніяк не загрожує США, тільки загрожує Україні ? Так звана путінська "денацифікація" та боротьба з українською декомунізацією - це буквальне "продовження Другої Світової Війни". А після "продовження" він захоче "перегляду результатів". США може сміятися над устарілою військовою технікою путіна скільки завгодно, але й така вбиває. Тому вони й стоять осторонь.
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02.03.2022 05:34 Відповісти
РФ не захоче перегляду результатів, а вже проголосила це. В тому що диктатури у всьому світі розв'язують війни і масово вбивають людей винен захід який зберігає крадене, що призводить до нестабільності, міграції і воєн. Своїм невтручанням захід тільки провокує нові війни і вбивства
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02.03.2022 05:42 Відповісти
Я б не сказав що Захід провокує війни. Своїм військовим невтручанням він робить їх невідворотними. Це трохи різні речі. І коли якісь серби на якихось Балканах загрожують, умовно кажучи, лише біженцями які зашкодять італійському туризмові - то це дійсно регіональний конфлікт. Але коли війна загрожує відновленням ссср, якому підкорялися і поляки, і чехи, і німці, а в 1945 році комуністи могли прийти до влади не тільки в Італії чи Франції, але й в інших "надійних демократіях" - то це вже глобальний виклик ! І відповідати на нього санкціями - це тільки затягувати досягнення результату. А заради чого робиться така ризикована "гра в кості"? Чи "гра на костях" ...
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02.03.2022 05:55 Відповісти
Під яким приводом США мали вступати у війну? Вони своїм обладнанням потроїли наші спроможності
. А санкціями заб'ють цвях в домовину сябрів та кацапів . 21 сторіччя , не багато бажаючих творити бєспрєдєл. Тілки росія , та ще бувша братня країна блр .
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02.03.2022 07:06 Відповісти
А під яким приводом вони вступили в війну в Югославії?
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02.03.2022 10:28 Відповісти
а ти почитай , що робили серби .
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02.03.2022 12:33 Відповісти
А тут не те саме? Як і в інших місцях
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02.03.2022 12:53 Відповісти
Ти розумієш , що пишеш? Серби вірізали сусідів . Або розберись в питанні , або заміни свої мізки.
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02.03.2022 17:48 Відповісти
Я повторю питання, в нашому випадку коли гинуть під ракетами і бомбами діти і дорослі це не рахується? Тільки щоб вирізали? То тобі треба розібратися в питанні. Справа не в тому що хтось когось вирізав, заходу на це начхати. А в тому, що в ту війну стали де факто входити Туреччина, Албанія і інші мусульманські країни. А з іншого боку РФ. Багаття погасили розбомбивши Югославію.
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02.03.2022 19:20 Відповісти
Тоді за твоєю аналогією нато має бомбити росію а не небо закривати . Підпиши петицію , та розповсюдь краще
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-ask-nato-to-close-the-airspace-over-ukraine/**************/motivation
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02.03.2022 19:31 Відповісти
У мене немає аналогій. Тільки економічна причина нестабільності в світі це те що захід зберігає величезні багатства виведені з бідних країн. Зараз вони обіцяють щось там заморожувати, щось там конфіскувати, але це на сміх курям. Захід може не закривати повітряний простір, може взагалі нічого не робити, але тоді через роки союзником їх противника буде і Україна
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02.03.2022 19:50 Відповісти
Марксизм-лєнінізм. Комунізм- утопія на цей час. А як має бути ? Ті хто пацює мають давати гроші тим , хто не працює ? Чесний бізнес це теж робота. До чого це?
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02.03.2022 20:53 Відповісти
Сцыкуны решили "не злить Путина".который и без того обосранный сидит в бункереА Украина действительно заслужила оваций. Не США, а Украина сейчас лидер борьбы за демократию и свободы
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02.03.2022 05:37 Відповісти
Америка мнякотіла.
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02.03.2022 05:44 Відповісти
Безхребетний байден
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02.03.2022 05:59 Відповісти
В общем, глубоко обеспокоены. Понятно.
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02.03.2022 06:47 Відповісти
И это все? Только надыхаем, помочь реальными действиями на слабо? Будапешт это просто ****** банальный?
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02.03.2022 10:44 Відповісти
 
 