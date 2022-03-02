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Сьогодні українці – символ незламності, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку вторгнення РФ до України наша країна стала дійсно єдиною.
Про це сьогодні на брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - зазначив президент.
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Топ коментарі
+30 Александр Александров 7fa1b22d
показати весь коментар02.03.2022 09:27
+17 Планшет Студента
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+17 olele
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Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
Зараз хід не за нами.
ЗАКРИЙТЕ НАМ НЕБО!!!
за русскій язик дають писдюлів
за русскій рубль товчуть пики
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ
Сообщается что канал недоступен для этой страны. Вот так с вами мразь руского гитлера.
шаргуновы, прохановы, прилепины свое слово уже сказали. Теперь ваша
историческая миссия не в том, чтобы «пробуждать», «вести за собой» и прочие
красивые фразочки, которыми вы именуете свои писульки, навазюканные плодами
своей нескончаемой ментальной менструации, полные подстрекательства к массовым
убийствам, захватническим войнам, этническим чисткам, и откровенного фашизма.
Теперь ваша историческая миссия встать ***** к стенке и нюхать кирпич! Потому
что, когда Человечество предъявит свой счет к Мразийской *********** с вас -
идеолухов пахомовского рашизма тоже спросят, и не надейтесь отделаться так же
легко, как ваши идейные братишки из бывшей Югославии.
Кстати, ещё он на полном серьёзе утверждал, что Европа - окраина России
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
пока Путин не умрет своей смертью.
Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.