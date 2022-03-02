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Сьогодні українці – символ незламності, - брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку вторгнення РФ до України наша країна стала дійсно єдиною.

Про це сьогодні на брифінгу сказав президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!", - зазначив президент. 

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Топ коментарі
+30
Фото горелой русни в Буче. Эпично, сцуко!

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02.03.2022 09:27
+17
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

Зараз хід не за нами.
ЗАКРИЙТЕ НАМ НЕБО!!!
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02.03.2022 09:29
+17
все по Салтикову, який Щедрін
за русскій язик дають писдюлів
за русскій рубль товчуть пики

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02.03.2022 09:30
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Українські Діти хочуть мирного неба
Ukrainian Children want a peaceful sky
Ukraïne Bern wolle in rêstige loft
Ukraynalı Çocuklar huzurlu bir gökyüzü istiyor
Ukrainische Kinder wollen einen friedlichen Himmel
ילדים אוקראינים רוצים שמיים שלווים
ウクライナの子供たちは平和な空を望んでいます
烏克蘭孩子想要一片寧靜的天空
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02.03.2022 09:24 Відповісти
Фото горелой русни в Буче. Эпично, *****!

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02.03.2022 09:27 Відповісти
Україна- це 300 спартанців цивілізованого світу. І так- МИ вже перемогли і не важливо, залишимося ми в живих чи ні.

Зараз хід не за нами.
ЗАКРИЙТЕ НАМ НЕБО!!!
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02.03.2022 09:29 Відповісти
Не триста спартанців - нас багато - ми велика нація в тому числі і по кількості.
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02.03.2022 09:33 Відповісти
Это аллегория, если знаешь, что это такое.
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02.03.2022 09:54 Відповісти
"Я ЩАСЛИВИЙ!" - пісня 2022
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02.03.2022 09:29 Відповісти
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02.03.2022 13:05 Відповісти
все по Салтикову, який Щедрін
за русскій язик дають писдюлів
за русскій рубль товчуть пики

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02.03.2022 09:30 Відповісти
Земля буде горіти під вашими ногами загарбники.
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02.03.2022 09:41 Відповісти
ну як їм сказати?

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ
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02.03.2022 10:00 Відповісти
Нехай пішки, так як їх вояки ідуть ***** на родіну.
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02.03.2022 11:21 Відповісти
А помните как Ванга предсказывала, что в Европе будут славить Владимира и возродится Русь и станет центром Европы, а кацапы думали, что это про путина и парашку...
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02.03.2022 09:35 Відповісти
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Не буде ніхто славить нашого Валадіміра, який до шашликів готувався. З ним теж будуть потім розбиратись окремо, чому він не готувався до оборони і саботував фінансування армії. Славить можна тільки наших ЗАХИСНИКІВ, які своєю спиною і своєю кров'ю прикривають Україну. Говорящіє голови до цих людей не мають жодного відношення.
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02.03.2022 09:47 Відповісти
Аби ти ще мову свого народу вивчив, а не штампи москворотії. "Єдиність" не означає єдність.
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02.03.2022 09:43 Відповісти
А сегодня ютуб уже непозволяет посмотреть брехню руского гитлера на Раися24.
Сообщается что канал недоступен для этой страны. Вот так с вами мразь руского гитлера.
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02.03.2022 09:44 Відповісти
Вы, калашниковы, просвирнины, кургиняны, делягины, дугины, стариковы,
шаргуновы, прохановы, прилепины свое слово уже сказали. Теперь ваша
историческая миссия не в том, чтобы «пробуждать», «вести за собой» и прочие
красивые фразочки, которыми вы именуете свои писульки, навазюканные плодами
своей нескончаемой ментальной менструации, полные подстрекательства к массовым
убийствам, захватническим войнам, этническим чисткам, и откровенного фашизма.
Теперь ваша историческая миссия встать ***** к стенке и нюхать кирпич! Потому
что, когда Человечество предъявит свой счет к Мразийской *********** с вас -
идеолухов пахомовского рашизма тоже спросят, и не надейтесь отделаться так же
легко, как ваши идейные братишки из бывшей Югославии.
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02.03.2022 09:46 Відповісти
Ми зі своїми гнидами справимося і справимось, якщо ваші і парашні гандони небудуть пхати свої свинячі рила в наші справи. А так іди туди, куди російський корабль.
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02.03.2022 11:28 Відповісти
Есть ещё полковник квачков - "русский православный социалист" и борец с "сионофашизмом". Он всюду рассказывал, что Россия - это РФ, Украина и Беларусь, а украинцы за исключением западных будут только приветствовать русских "освободителей". Раньше он же приветствовал массовый террор режима алкашенко против беларусов.

Кстати, ещё он на полном серьёзе утверждал, что Европа - окраина России
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02.03.2022 10:04 Відповісти
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Українці так.А клоун мародер
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02.03.2022 09:50 Відповісти
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Мародер - твій гном, бо крав на армії аж гай шумів.
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02.03.2022 09:55 Відповісти
Ліпєцький провокатор, іді нах#й
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02.03.2022 09:56 Відповісти
Паршивый из тебя клоун.
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02.03.2022 09:57 Відповісти
Думаю, многие европейцы втайне завидуют украинцам, потому что сами не способны на такое.
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02.03.2022 09:56 Відповісти
Зе - знімає відосики, читає з папірця, переодягнувся, не втік, кошмарить союзників промовами "без папірця"...
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02.03.2022 09:56 Відповісти
А екс.міністр економіки не задоволений,..про все домовився і міг бути на його місті, але як завжди, все пішло не по плану, як і з маріупільською шоколадною фабрикою. Цинічні бандерівці.....
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02.03.2022 11:34 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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02.03.2022 10:14 Відповісти
Закройте небо Украине!!!
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02.03.2022 10:15 Відповісти
Воистину-БОГ ЛЮБИТ УКРАИНУ и он не позволит злу ее уничтожить!Меня тоже ОЧЕНЬ УДИВЛЯЕТ ,что Израиль ,еврей -молчат!Страна,которая находится в постоянной борьбе с терроризмом и знает ,что такое убийство мирного населения,что такое боль и слёзы матерей ,что такое разрушение городов..,нация ,которая пережила ужасы нацистской Германии и об этом ежегодно громко вспоминает-просто МОЛЧА НАБЛЮДАЕТ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕМ УКРАИНЫ.Очень СТРАННО И НЕПОНЯТНО,неужели они так испугались гнева «пу»…Умно сказано-молчание порождает нацизм…как можно после этого «молчания» спокойно смотреть украинцам в глаза,с ними дружить ,вести бизнес
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02.03.2022 10:36 Відповісти
********* потрібно приборкати поступово, кнопку дали йому потримати, а воно ж *******....
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02.03.2022 11:36 Відповісти
Зеленский, они и раньше были символом несгибаемости, пока ты ржал с украинцев в своих шоу, выставляя их тупыми дебилами и обзывая Украину проституткой, в то время, как ЗСУ уже воевала с кацапами, слал на хер НАТО в своем сериале про презедентика на велосипеде, а теперь ползаешь перед ними на коленях. Поздравляю тебя с прозрением! Только цена твоего прозрения очень дорогая.
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02.03.2022 10:45 Відповісти
ЗЕЛЯ НА ВІДМІНУ ВІД ПОРОХА НЕ СДРИС З СТОЛИЦІ!
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02.03.2022 10:59 Відповісти
Не несите чушь! Порошенко в столице, и какое это имеет отношение к тому, что я написала?
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02.03.2022 11:20 Відповісти
раніше він для мене був зеля. а зараз ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!!
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02.03.2022 10:54 Відповісти
Переговоры 1. полная остановка войны и прекращение убийств украинцев и русских. 2. Путину отдать абсолютную демилитаризацию Украины. 3. Взамен Украина (конечно в составе в Донецкой и Луганской областями и Крымом) обязуется не иметь армию совсем и становится нейтральной как Швейцария. По периметру Украины голубые каски ООН вместе с Россией. Оформить обещание ненападения от Путина таким образом: при малейшем признаке планов по нападению ( учения и т.п. возле границ) - войска Нато считают автоматически, что Украина в Нато и обороняет Украину как страну НАТО. 4. И так продолжается
пока Путин не умрет своей смертью.
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02.03.2022 10:56 Відповісти
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Шо-то мало порохоботов. Шо, совочолий пецьман перестал платить зарплату?
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02.03.2022 10:57 Відповісти
этих тварей не было и в 2014 и 15, когда надо было реально отбиваться, Бутусов пригрел это кодло тут последние года 3-4 соевый курятник тут был в экстазе
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02.03.2022 12:21 Відповісти
Зеленський молодець, 7-й день війни- жодного котла, нанесення суттєвих поразок противнику....зумів організувати підтримку України всього світу, цей "клоун" заткнув за пояс дипломованих політиків із стажем з їх томасами.
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02.03.2022 11:01 Відповісти
Бовдури, що 2 тижні тому казали, що повномаштабна війна не відбудеться!

Працюйте з переслідуваними лу- і пу-режимом опозиціонерами в Європі, з чеченською діаспорою, з полоненими солдатами і офіцерами, запускайте їх в Білорусію і в РФ, влаштовуйте там революцію!
Через 2 тижні путінці очухаються і пристосуються і попруть в 10 разів сильніше, завезуть китайських «комбайнерів», як вже було в 1920 році, почнуть коврові бомбардування стратегічною авіацією. Тільки внутрішньою війною можна перемогти путіна.
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02.03.2022 11:48 Відповісти
 
 