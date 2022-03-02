"Укрзалізниця" призначила евакуаційні поїзди на 2 березня
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Зважаючи на оперативний аналіз руху, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 2 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Зокрема, з Харкова до Тернополя вирушить двоповерховий поїзд Skoda City Elephant. Відправка поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.
Ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.
Також на 2 березня "Укрзалізниця" призначає такі евакуаційні поїзди:
Дніпро – Львів 10:30
№80 Дніпро – Київ 14:00
№41 Дніпро – Трускавець 14:20
№86 Запоріжжя – Львів 09:30
№738 Запоріжжя – Київ 10:50
№4 Запоріжжя – Ужгород 14:45
Одеса – Ужгород, відправлення о 22:30
Вінниця – Львів, відправлення о 14:00
Зважаючи на оперативний аналіз руху, "Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс із Харкова до Тернополя двоповерховим поїздом Skoda City Elephant. Відправлення поїзда з Південного вокзалу (Харків-Пасажирський) о 14:30.
Нагадаємо, ще один евакуаційний швидкісний експрес Харків – Львів заплановано на 17:00.
Призначено дизель-поїзди, що курсують за маршрутом Львів – Ковель – Ягодин – Хелм та зворотно.
Поїзд №7620/7621 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм, який сформовано з двох дизель-поїздів, вирушатиме зі Львова о 09:00.
Поїзд №7614/7615 Львів – Ковель – Ягодин – Хелм вирушатиме зі Львова о 14:00.
Посадка в дизель-поїзди відбуватиметься в порядку живої черги. Перевага надаватиметься жінкам, дітям та людям похилого віку.
З приводу детальнішої інформації, а також можливих змін у розкладі просимо уважно стежити за оголошеннями на вокзалі.
Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.
Будь ласка, зачекайте...