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Чорнобиль (212) ЗСУ (1675)

ЗСУ знищили командний пункт росіян під Чорнобилем, командир втік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ЗСУ знищили командний пункт росіян під Чорнобилем, командир втік

Збройні сили України знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі ЗСУ.

"ЗСУ знищили командний пункт орків у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нірков втік у Білорусь. А свій особовий склад залишив на знищення нашої армії. От вам і бесстрашный русский генерал. Русские ж своих не бросают, да?", - сказано в повідомленні.

Читайте також: ЗСУ відбили у російських окупантів вогнеметну систему "Солнцепек". ФОТО

Як відомо, росіяни захопили контроль над Чорнобильською атомною електростанцією у другий день війни. 

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Топ коментарі
+57
Ссыкло кацапское!!!
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02.03.2022 16:39
+52
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02.03.2022 16:42
+43
Вони всі такі
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02.03.2022 16:41
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Ссыкло кацапское!!!
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02.03.2022 16:39 Відповісти
Вони всі такі
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02.03.2022 16:41 Відповісти
як то втік? ну як втік?мля...
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02.03.2022 16:39 Відповісти
Как керенский в своё время.
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Керенський не залишав за собою коричнево-вонючі сліди.
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02.03.2022 16:44 Відповісти
Как не убежал - только наоборот.
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02.03.2022 16:46 Відповісти
тактично відступив для перегрупування
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02.03.2022 16:48 Відповісти
для переодягання
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02.03.2022 21:23 Відповісти
Чомусь не дивуюся.
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02.03.2022 16:41 Відповісти
Не втік, а з'******
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02.03.2022 16:41 Відповісти
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02.03.2022 16:42 Відповісти
Зате повністю.
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02.03.2022 16:43 Відповісти
По самі гланди.
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02.03.2022 16:59 Відповісти
В кишку ранений боєц-далеко не убежит.
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02.03.2022 16:43 Відповісти
Це просто чудова новина, плацдарм порушено 👍👍👍 )(уй кацапам а не Київ, але вони перегруперують підрозділи, но час виграли. Дякую!!!
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02.03.2022 16:44 Відповісти
лол они в зоне на себе уже дозу намотали а тут ышо прилетело
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02.03.2022 16:51 Відповісти
а смысл уже в оккупации? акции Газпрома рухнули на 97%. Яхта Абрамовича больше стоит чем весь Газпром.
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02.03.2022 17:36 Відповісти
Акції Сбербанку 1 цент.


https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683080/
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02.03.2022 17:49 Відповісти
Який "вождь" - такі і "генерали"!!!
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02.03.2022 16:48 Відповісти
******* всех. ЗСУ триразове: Слава! Слава! Слава! Московитам: *****!!! *****!!! *****!!!
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02.03.2022 16:50 Відповісти
Тепер це вже стало крилатою фразою "Русские своих бросают"
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02.03.2022 16:50 Відповісти
За наші Дитятки шиї москалям повідкручуємо
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02.03.2022 16:51 Відповісти
Он спросил какого цвета кровь и услышав что коричневого, сказал что тяжело ранен.
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02.03.2022 16:52 Відповісти
Ещё бы с Припяти поскорее убрать облучённых рашистов-придурков.., или подождём, пока в темноте светиться начнут??
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02.03.2022 16:53 Відповісти
Их уже в больницы отправляют. Цимбалюк стримил, зачитывал доклад москальского енерала.
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02.03.2022 17:01 Відповісти
Посадить їх на кілки вздовж дороги у напрямку БРСР - щоб їхні бачили в який бік тікать! А то вони у "еоргафии" слабуваті
"А зачем барину эта - как её - "еоргафия"? Извозчик довезёт куда надо!" (Госпожа Простакова "Недоросль" Фон Визин)

"До Полтавської області зі сторони Лебедина Сумської області пробилася колона російських військових на танках та БТРах. Проте вони заблукали в незнайомій місцевості, а потім взагалі їхню колону розбили українські військові, передає ТСН.

Окупанти приїхали колоною в село Кам'яне Лебединського району, що на межі із Полтавською областю, біля села Плішивець Миргородського району (колишній Гадяцький). Хотіли переїхати річку Псел старим дерев'яним мостом, але він не витримав важкої техніки і танк втопився у воді.

Колона була змушена вертатися, але далеко не поїхали, бо закінчилося пальне. Там їх і "накрили" українські військові. Частина колони розбита, частина техніки стоїть ціла. А російські окупанти розбіглися по місцевих лісах, позалишали кулемети та зброю. Тепер ходять по селах і грабують магазини, бо холодні й голодні. Місцеві переказують, що це - переважно недосвідчені 20-річні хлопці, так зване "гарматне м'ясо", яке Путін відправив на Україну ".
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02.03.2022 17:05 Відповісти
Беги,****,беги.
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02.03.2022 16:54 Відповісти
​"Либо вы приносите голову Путина, либо..."
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02.03.2022 16:54 Відповісти
Мониторю так по сайтам, и кацапских полковников я вам скажу подтвержденных зажмурили наши ЗСУ второй десяток пошел, по летчикам не знаю, там 7-8 будет не меньше. Горите в аду твари кацапские.
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02.03.2022 16:57 Відповісти
Одесса прилетело русне что не в курсе но красивое
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02.03.2022 16:59 Відповісти
Может противокорабельные ракеты что Великобритания нам обещала
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02.03.2022 17:06 Відповісти
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02.03.2022 17:14 Відповісти
🤣🤣🤣
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02.03.2022 21:06 Відповісти
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02.03.2022 17:07 Відповісти
откуда инфа?
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02.03.2022 17:16 Відповісти
из Одессы предали
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02.03.2022 17:18 Відповісти
Теперь надо, чтобы его свои же за дезертирство расстреляли. Было бы зело скрепно!
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02.03.2022 17:00 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 17:02 Відповісти
Разобрать ЛОСКУТНУЮ РАШУ НА ЛОСКУТКИ
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02.03.2022 17:15 Відповісти
Плохо что убежало кацапсина. Рузьке хенерале красиво на бутылке смотрелось бы на весь мир
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02.03.2022 17:04 Відповісти
Ні. Українці таким не займаються, ми не варвари як кацапи.... хоча ідея гарна
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02.03.2022 21:07 Відповісти
Його вночі знайдуть. Буде світитися від радіації.
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02.03.2022 17:04 Відповісти
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02.03.2022 17:06 Відповісти
вроді инфа що цей вояка одержав кулю в живіт йому зробили операцію вивели трубку щоб какав через трубку .найти героя хто йому всадив кулю і преміювати за гарний вчинок
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02.03.2022 17:08 Відповісти
Зная кацапскую и белорузкую подлость стрелять из-за границы нужно быть осторожным и готовым что враг обстреляет занятые ВСУ позиции.
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02.03.2022 17:09 Відповісти
Белорусы пишут что он в госпитале с пробитыми кишками
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02.03.2022 17:11 Відповісти
Может так даже лучше что сбежал - сдохнет в муках долгих
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02.03.2022 17:20 Відповісти
І сміх і гріх - кацапи бояться більше свого начальства ніж вмерти
Так біло і десять століть назад, так є і зараз.
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02.03.2022 17:21 Відповісти
малость неприємна новина-вроді ***** гоне на Україну киргизов і таджиков.Токаєв шо то наче ломається ціну набиває але мабуть і казахи в гості приїдуть а там мабуть і ослойбов армяшок заставе ОДКБ ***** а це вже суперечить даже їхнього уставу. ця фірма вроді для защити але самі знаєте.
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02.03.2022 17:25 Відповісти
НУ ТОГДА ЕСТЬ ВСЕ ОСНОВАНИЯ ВВЕСТИ ВОСКА НАТО, если против нас вся бЬідолота попрет.
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02.03.2022 17:29 Відповісти
Токаев пока упирается, но походу, дожмут. Он ссыт, что без армии его снесут. В январе чуть- чуть не хватило. Рашка вмешалась, целую бригаду десантников прислали. Потом врали, что те только объекты охраняли. Они то и зачищали Алмату, горы трупов навалили.
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02.03.2022 17:37 Відповісти
ну так отправит своих вояк в Украину и точно без армии останется. Так что правильно ссьіт
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03.03.2022 06:35 Відповісти
Лучше пусть эти вояки перейду на сторону Украины. А мы здесь его снесем вместе с его камарильей.
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03.03.2022 09:33 Відповісти
якщо хачіки (вірмени) зайдуть то ми побачемо багато азербайджанців-добровольців розквитатись за азербайджанський карабах. . . бах-бах. . . і хачік труп. .
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02.03.2022 18:11 Відповісти
ай, молодцы хлопцы, по ходу уся мацковская рать в панике драпает на урал
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02.03.2022 17:29 Відповісти
Чернобыль- Воронеж, хрен догонишь.
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02.03.2022 17:34 Відповісти
в Копачах потрібно зробить кацапомогильник
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02.03.2022 17:42 Відповісти
И из новостей из Беларуси:вчера поступил в РНПЦ Гомеля, как стало известно - генерал-майор Сергей Нырков.
Ранение: огнестрел в живот, оперирован вчера, состояние стабильное, выведена стома в связи с ранением кишечника. Воевать обратно после такого ранения не поедет. Был эвакуирован вчера поздно вечером в Россию. Т.е. история 2008 года повторяется никто никаких выводов не сделал, украинцы из засад и набегами треплют Российские войска как тузик грелку. - Це з кацапських чатів, так що не зміг спокійно втікти з нашої землі
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02.03.2022 17:47 Відповісти
якраз - русізм - це коротка память на свою ганьбу. . . . Таких в полон не потрібно брати - опиняться через де який час серед своїх і знов бой. русізм - каліцтво людяності.
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02.03.2022 18:14 Відповісти
Говорят - с пулевыми отсюда его спешно эвакуировали
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02.03.2022 17:59 Відповісти
може начштабу їх і здав за винагороду ? тепер чувак з пачкою грошей чеше до Польщі то вже робота для бурштинокопачів )
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02.03.2022 17:59 Відповісти
Жаль що втік, падла
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02.03.2022 18:12 Відповісти
Ці командири грозні коли дома.Ось наприклад дагестанці та чечени відказалися йти на війну з Україною. Послухайте як їх розйобує командір.Хотя в нєкоторих хватає духу йому возражать!
https://m.youtube.com/watch?v=IwQ66a93gB0
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02.03.2022 18:30 Відповісти
Da u orkov vse lipovoje. Vundervafli, oficeri, oborvanci soldati. U nih nasttojascie tolko ponti i zestokostj.
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02.03.2022 19:01 Відповісти
Тех трупов теперь можно на столбы вешать вместо латерн. Они наверное даже днём светится.
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02.03.2022 19:09 Відповісти
Обов'язково вигнати московитів до Москви!

Парад ЗСУ на "Червоній площі" - переможний акорд!

Слава Україні!
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02.03.2022 20:18 Відповісти
Кажуть прострілили кишківник, срати буде неприродним шляхом.
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02.03.2022 21:20 Відповісти
 
 